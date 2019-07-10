По мнению эксперта, каждый день мы делаем то, что уничтожает наш красивый и чёткий овал лица. Например, смотрим под ноги, когда идём, листаем социальные сети, лёжа на диване и прижав подбородок к груди, или сидим на работе с опущенной головой. Сюда же относится сон на высокой подушке, когда в идеале голова и лопатки должны находиться в одной плоскости во время сна.


«Ради интереса подойдите к зеркалу и обратите внимание, что происходит с нижней третью лица, когда вы опускаете голову вниз и когда держите голову красиво приподняв. Как вам больше нравится? Уверена, что второй вариант», — объясняет Евгения.


Специально для SHE тренер показала 4 упражнения на каждый день, которые помогут восстановить (а лучше предотвратить) обвисание.



1. Выполняем элемент массажной техники, который имеет лимфодренажный эффект и не даст застояться лишней жидкости в скуловых карманах, а значит, ткани не будут растягиваться.


2. Второй элемент из интерорального массажа. Воздействие будет через рот — надеваем перчатки или хорошо моем руки. Работать будем с мышцей, опускающей уголки рта. Наша задача — расслабить её, тем самым мы приподнимем уголки губ.


Забыли про брыли: 4 хитрых упражнения, которые помогут лицу не обвиснуть (а приподнять уголки губ)


3. Также важно расслаблять челюстные мышцы — они чаще всего находятся в сильном напряжении. Давайте проверим, в каком состоянии они у вас: вставляем 2 пальца в рот, если комфортно, то 3, если ок — 4. Вставляем пробку на 2 минуты. При хороших расслабленных мышцах должно влезать 4 пальца спокойно. Сильное напряжение зачастую вызывает асимметрию лица и меняет его нижнюю треть. Поэтому важно расслаблять челюстную мышцу, чтобы лицо было максимально гармоничным.


Забыли про брыли: 4 хитрых упражнения, которые помогут лицу не обвиснуть (а приподнять уголки губ)


4. Ещё один элемент массажной техники — русский ложечный массаж. Нам понадобятся две ложки. Евгения уточняет, что это движение лучше делать на масле. Упражнение подтянет второй подбородок и сделает овал лица более очерченным. 


Забыли про брыли: 4 хитрых упражнения, которые помогут лицу не обвиснуть (а приподнять уголки губ)