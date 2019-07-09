Какой колхоз: 8 ошибок в причёсках и укладках, которые сделают вас старомодными (и добавят возраст)

Часто мы становимся заложниками одного образа. Годами собираем хвост в одном стиле, делаем одинаковый пробор, ходим к одному мастеру. Но иногда стоит критично пересмотреть себя в зеркало в поисках таких родных, но устаревших элементов, например прямая челка многим досталась в наследство со студенчества, а коса — с детского сада. Стилист Ольга Александрова рассказала корреспонденту SHE, какие элементы делают укладку и прическу старомодной, а ее обладательницу — несовременной.

По мнению специалиста, главный тренд — чтобы прическа выглядела минимально похожей на прическу. Это должно быть что-то очень легкое, небрежное, без гипертрофированных форм. Большие объемы сейчас не актуальны. Лучше выбрать либо совсем небольшой объем, либо обойтись без него — это правило действует и для распущенных, и для собранных волос. Также стоит избегать причесок, которые четко выложены волосок к волоску.





«Нет тренда на очень длинные волосы. Если вы обратите внимание, то самая актуальная длина сейчас чуть выше плеч и до лопаток», — рассказывает Ольга.







По мнению эксперта, прямая челка также давно не в моде, но если она пропорционально нужна лицу, то ее стоит сделать. Сейчас лучше отдавать предпочтение удлиненным вариантам челок.







«Если это распущенные волосы, то ни в коем случае не "залаченные" кудри — это должны быть подвижные пряди, которые от дуновения ветра не разлетаются склеенными сосульками, а рассыпаются, как волосы без укладочных средств. Современные укладочные средства это позволяют», — объясняет стилист.







В моде крупные легкие локоны и волны, можно крутить их на утюжок, брашинг и даже на бигуди. Формы причесок простые, но с интересной текстурой





«Если вы смогли накрутить себе волосы так, как будто вы для этого ничего фактически не делали, — это успех. Накрутка, имитирующая свой завиток, очень легкий, распущенный, когда на длине до плеча всего два завитка. Из такой текстуры уже можно легко собрать прическу. Это может быть низкий пучок, хвост — высокий или низкий — или высокий пучок. Это все сейчас актуально в простой форме и различном расположении на голове», — рассказывает Ольга.







Модно сейчас делать пробор по центру головы. «На самом деле он идет гораздо большему количеству людей, чем нам кажется. В центральном проборе есть такая опасность, которая чаще всего смущает девушек: он подчеркивает все несовершенства симметрии лица. Но чаще всего это только в нашей голове, а окружающие на это не обращают внимания», — замечает мастер.





На втором месте по популярности — сильно смещенный пробор к виску. Актуален для распущенных волос.











«Еще момент — не надо стесняться в прическах своих ушей. Многие говорят: "У меня такие торчащие уши — напустите мне прическу на уши, чтобы все было закрыто". Я как обладатель торчащих ушей точно вам говорю, что это сейчас актуально. Поэтому смело заправляйте волосы за уши, носите высокие прически», — советует стилист.







Ольга подчеркивает, что сейчас в образах — что в дневном, что в вечернем, что в свадебном — нет акцента на причёску. Она всего лишь фон, правильно дополняющий ваш образ. Распущенные волосы никогда не выходят из моды. Красивая копна волос всегда актуальна.





Также, по мнению эксперта, сейчас популярны хвосты. Это могут быть просто собранные волосы, или, например, прямые волосы можно обмотать красивой лентой и вытащить из хвоста отдельные петли — и тоже будет интересно.









«Я бы обратила повышенное внимание на хвосты, потому что это достаточно девчачья прическа. Если просто начесать и собрать волосы, многие выглядят старше. А хвост — это вариант расслабленной прически, которая не прибавляет возраст», — замечает стилист.







Из-за того что в тренде простые формы и текстуры, аксессуары — это то, что делает вашу прическу более «выходной»





«Сейчас до сих пор носят заколки, только не жемчужные — они уже давно не актуальны. Это могут быть декорированные невидимки, по несколько штук. Главное, чтобы ваши заколки не смотрелись набором. Если вы надеваете их на правую и левую сторону, они могут быть разные — и это будет классно. Обычные невидимки также могут быть декоративным элементом. Как вариант — закалывать их по несколько штук в геометричные и абстрактные формы», — советует Ольга.







В свадебных прическах может быть многообразие украшений и даже короны. Хоть все немного смеются над ними, но это тоже сейчас актуально. По мнению эксперта, это не такие короны, к которым все привыкли на банкетах, а интересные, фантазийные и даже асимметричные украшения. Корона может быть акцентом во всём образе, но тогда прическа должна быть максимально простой.





Ободками, лентами и платками также интересно дополнить прическу — они будут смотреться очень по-летнему





Ольга уверяет, что самого понятия «свадебная прическа» больше не существует, это могут быть прямые волосы с пробором, локоны, высокий или небрежно собранный пучок. Все, что украсит и правильно дополнит ваш образ.