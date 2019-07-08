На полках стоит оставить юбки в сетку, неоновые топы, сумки из бусин и вещи в стиле карго

Распродажа — это мероприятие, на котором иногда получается не столько сэкономить, сколько потратить нажитое. Когда цена — подарок, в спешке можно не заметить, что вещь вам просто не нужна. Она не подходит в гардероб, не лежит к душе и будет пылиться на полках и только раздражать. Когда в моде экологичность — это непозволительная роскошь. Редакция SHE попросила стилиста и персонального шопера Алену Петухову сделать подборку нужных вещей с летней распродажи и обозначить модели, от которых точно стоит воздержаться, даже если отдают почти бесплатно.

По мнению эксперта, самые выгодные покупки на распродаже не привязаны к трендам и сезону, они как бы вне времени.





К списку антипокупок, особенно в конце сезона, относятся те вещи, которые были сейчас супермодными, потому что велика вероятность того, что в следующем году они уже будут неактуальны.





«Например, в этом сезоне это неоновые вещи, сумки из бусин и сумки из пластика, винила, вещи в крупную сетку (это были и платья, и юбки), вещи с сильным акцентом на стиль карго, когда не просто два накладных кармана на рубашке, а, например, брюки с четырьмя такими карманами на штанинах», — рассказывает Алена.





Стилист советует в первую очередь обратить внимание на вещи, которые составляют вашу личную базу. Это то, что вы носите чаще всего в силу своего образа жизни.





Это могут быть офисные рубашки или футболки, джинсы или брюки, а также жакеты





Рубашка — 1199, Zara; рубашка — 1690, блузка — 1790, все Asos; рубашка — 1199, Zara



Все цены в материале указаны в рублях





Футболки — от 499 рублей, Zara, Asos





«Однозначно не угадать, когда будет максимальная скидка: иногда на распродажу выходят очень крутые вещи и доживают до больших скидок (вплоть до –70%), а иногда достаточно базовые вещи скупают в первый же день.





Поэтому по личному опыту я советую действовать в зависимости от того, насколько вам нужна конкретная вещь: если вы её очень хотите и будет обидно упустить — берите сразу, как только на неё сделают скидку; если же вещь лично для вас не первой необходимости и желание на ней сэкономить большое — караульте более выгодную цену», — считает стилист.





Брюки — от 1199, Zara, Asos





Любителям жакетов стоит ждать именно распродажи для пополнения своей коллекции





Пиджак — 1199, 2999, Zara; пиджак — 1490–1990, Asos





На распродаже имеет смысл брать какие-то очень яркие вещи, которые, возможно, вы наденете один раз, и поэтому платить за них полную стоимость нецелесообразно.





Например, яркие платья на летнюю вечеринку





Платье — 1999, 999, Zara; 1490, Asos





Обратите внимание на вещи из кожи — начиная с курток и заканчивая платьями, рубашками и брюками. По полной цене они стоят достаточно дорого, и распродажа — это отличная возможность сэкономить на такой покупке.







Кожаная куртка, как и рубашка — вещи вне времени и моды





Куртка — 4690, 5390, 7290, юбка — 4190, 4390, все Asos





Из аксессуаров стилист советует также брать свою базу — туфли-лодочки, сандалии и босоножки на лето, классическиe кеды, лоферы и ботинки на осень.







Например, кроссовки Nike за 4570 или кеды Marc Jacobs за 6000





Полусапоги от 2999–3999, сандалии — 3999, 1299, все Zara





«Чтобы не сделать импульсивную покупку, в первую очередь перед шопингом нужно проанализировать свой гардероб — понять, какие вещи подлежат замене (износились, стали не по размеру, вышли из моды) и каких вещей вам не хватает. Например, может быть, вы часто носите строгие брюки или рубашки, а у вас их всего 2 пары. В таком случае имеет смысл докупить ещё, чтобы вещи не занашивались от частой носки и у них была смена», — заключает эксперт.