Хочу и беру: 67 лучших вещей с летней распродажи, которые можно носить круглый год (от 499 рублей)
На полках стоит оставить юбки в сетку, неоновые топы, сумки из бусин и вещи в стиле карго
Распродажа — это мероприятие, на котором иногда получается не столько сэкономить, сколько потратить нажитое. Когда цена — подарок, в спешке можно не заметить, что вещь вам просто не нужна. Она не подходит в гардероб, не лежит к душе и будет пылиться на полках и только раздражать. Когда в моде экологичность — это непозволительная роскошь. Редакция SHE попросила стилиста и персонального шопера Алену Петухову сделать подборку нужных вещей с летней распродажи и обозначить модели, от которых точно стоит воздержаться, даже если отдают почти бесплатно.
По мнению эксперта, самые выгодные покупки на распродаже не привязаны к трендам и сезону, они как бы вне времени.
К списку антипокупок, особенно в конце сезона, относятся те вещи, которые были сейчас супермодными, потому что велика вероятность того, что в следующем году они уже будут неактуальны.
«Например, в этом сезоне это неоновые вещи, сумки из бусин и сумки из пластика, винила, вещи в крупную сетку (это были и платья, и юбки), вещи с сильным акцентом на стиль карго, когда не просто два накладных кармана на рубашке, а, например, брюки с четырьмя такими карманами на штанинах», — рассказывает Алена.
Стилист советует в первую очередь обратить внимание на вещи, которые составляют вашу личную базу. Это то, что вы носите чаще всего в силу своего образа жизни.
Поэтому по личному опыту я советую действовать в зависимости от того, насколько вам нужна конкретная вещь: если вы её очень хотите и будет обидно упустить — берите сразу, как только на неё сделают скидку; если же вещь лично для вас не первой необходимости и желание на ней сэкономить большое — караульте более выгодную цену», — считает стилист.
На распродаже имеет смысл брать какие-то очень яркие вещи, которые, возможно, вы наденете один раз, и поэтому платить за них полную стоимость нецелесообразно.
Обратите внимание на вещи из кожи — начиная с курток и заканчивая платьями, рубашками и брюками. По полной цене они стоят достаточно дорого, и распродажа — это отличная возможность сэкономить на такой покупке.
Из аксессуаров стилист советует также брать свою базу — туфли-лодочки, сандалии и босоножки на лето, классическиe кеды, лоферы и ботинки на осень.
«Чтобы не сделать импульсивную покупку, в первую очередь перед шопингом нужно проанализировать свой гардероб — понять, какие вещи подлежат замене (износились, стали не по размеру, вышли из моды) и каких вещей вам не хватает. Например, может быть, вы часто носите строгие брюки или рубашки, а у вас их всего 2 пары. В таком случае имеет смысл докупить ещё, чтобы вещи не занашивались от частой носки и у них была смена», — заключает эксперт.
Мария Миронова
Коллажи net-a-porter.com, zara.com, asos.com