Еще короче: 7 стильных сибирячек в шортах — они носят их даже с сапогами (но нужны загорелые ноги)

В нашем сибирском лете все же имеет место такой эксклюзивный элемент гардероба, как шорты. Прикупив несколько пар, девчонки, затаив дыхание, ждут дня, когда можно будет выгулять новинку. Корреспондент SHE тоже ожидала потепления и в солнечный день вышла пообщаться с сибирячками — оказалось, они уже потеряли всякую надежду и хотели убрать вещь на дальнюю полку шкафа (а некоторые — продолжить есть шоколадки). Однако погода неожиданно порадовала — модницы рассказали, сколько раз нужно присесть и махнуть ногой, чтобы не впадать в панику от мысли, что пора надевать шорты, и как носить их так, чтобы выглядеть гармонично.

Радмила, 39 лет, работает в сфере менеджмента









«Я занимаюсь спортом — бег, альпинизм, прыгаю на батутах. Я всегда в такой форме и специально к лету не делаю ничего. У меня много шорт, может, около 10 штук, предпочитаю с высокой талией и не сильно короткие. Чтобы носить шорты, нужно иметь красивую фигуру, а если есть проблема, можно скомбинировать образ и надеть что-то, что закроет ноги сзади».





Ксения, 33 года, работает в сфере общепита











«Я занимаюсь спортом, хожу в тренажерный зал. У меня, наверное, больше пяти шорт, не считала. Разные люблю — летние, спортивные, не классика. Фасон шорт может испортить фигуру, нужно подбирать правильные — они не должны быть короткими и облегающими. Я сочетаю всегда по разному: с кроссовками, с каблуками, с сапогами, смотря какое настроение».







Алёна, 24 года, свой магазин











«Лета вообще нет, я сегодня в первый раз надела шорты. Хожу на антицеллюлитный массаж, собираюсь в зал, но никак не могу дойти. У меня очень много шорт — штук тридцать, скопились примерно за два года. Мне нравится или классика, или рваный спорт. В основном у меня светлые оттенки — розовые, белые, бежевые, темные — нет. Сочетаю с любыми майками, кофтами. Обувь — я всегда в кроссовках, потому что за рулем. Пошло смотрятся короткие шорты, хотя это зависит от возраста, считаю, что они должны закрывать попу, хотя молодые девочки могут себе позволить так ходить».







Елена, 30 лет, управляющая в ресторане











«Я занимаюсь спортом только дома — приседаю, держу "стульчик" у стены, махи ногами, каждый день и по много подходов, плюс делаю массаж. Результат меня не полностью устраивает, можно лучше, хотя это лучше, чем лет 5 назад. У меня трое шорт, все примерно такие же, как на мне, только короче, еще есть серые и белые. По стилю — или так, как сейчас, или совсем спорт. Эти шорты за счет длины и фасона можно носить с каблуками. Более короткие и облегающие я бы надела с обувью на плоской подошве. Если сочетать с майкой — хорошо, а если с чем-то вызывающим — уже будет смотреться вульгарно».





Елена, 27 лет, работает в сфере связи











«Я хожу в тренажерный зал и к лету настраивалась, шорты не вызывают у меня стресса. Хотя я всегда в одной поре, плюсом к залу иногда делаю массаж, редко наношу антицеллюлитный крем. У меня не много шорт, может, трое. Мне нравится классика. Любые короткие шорты — это уже не эстетично, лучше, когда они свободные».







Полина, 23 года, менеджер











«Никакого стресса, я всегда хожу в шортах и ничего не делаю, все красиво от природы. В мае прошла курс lpg-массажа, эффект хороший. У меня около 8 вариантов шорт в гардеробе — с высокой талией, не в обтяжку, свободные. Ношу с кроссовками. Шорты с пляжными шлепками в городском варианте смотрятся нелепо».







Лиана, 23 года, студентка









«Я ничего не делаю, генетика, наверное. Спортом не занимаюсь, только растяжкой. У меня мало шорт, четыре штучки всего лишь. Нравится классика с высокой талией, а те, что на мне — больше, думаю, кэжуал вариант. Люблю туфли, сочетаю с ними, иногда с кроссовками. Ношу с топами, пиджаком. Важно подобрать по фигуре и чувствовать себя комфортно. Шорты, которые обнажают ягодицы, — не мой вариант, даже на море».