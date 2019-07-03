С каждым годом маркетологи в этой сфере придумывают все новые изощренные варианты. 


По наблюдениям эксперта, к сексуальным игрушкам сибиряки прибегают не только для того, чтобы внести интерес и свежесть в парную интимную жизнь, а просто при отсутствии полового партнера.


«Есть понятие адаптивная и неадаптивная мастурбация. Адаптивная помогает испытывать больше наслаждения во время секса и достичь оргазма. В этом случае сексуальные игрушки являются как бы помощниками, а не вредителями. Достижение оргазма происходит при участии партнера, а сексуальные игрушки — просто вспомогательные средства, но не основные. Роль партнера не уходит на второй план», — объясняет Ольга.


Муж или душ: 6 новых секс-игрушек — они умеют всё, но могут навредить (опасен даже простой способ)

При неадаптивной мастурбации человек привыкает достигать оргазма отдельным способом и только при использовании сексуальных игрушек. Роль партнера сведена к минимуму или вообще не требуется. Такая мастурбация закрепляется оргазмами. 


«Часто во время полового акта с партнером такое действие не воспроизвести (например, если женщина получает оргазм с помощью душа). Когда человек подсаживается на такой специфический способ получения оргазма и он является единственным, партнеру может быть обидно, что с ним на половой акт идут только ради его удовольствия, а не для того, чтобы получить свое. Или женщины в таких ситуациях могут вообще не давать обратную связь и не ставить партнера об этом в известность много лет», — считает сексолог.


Ольга предупреждает, что не стоит гнаться за ценой и покупать секс-гаджеты из некачественного материала — они могут вызвать аллергическую реакцию и различные дерматиты.


Редакция SHE попросила сексолога порекомендовать и прокомментировать самые интересные новинки рынка сексуальных приспособлений. 


Cтимулятор для пар Satisfyer Partner Multifun 1
Cтимулятор для пар Satisfyer Partner Multifun 1


«Мне нравится, как позиционирует производитель эту секс-игрушку, что ее применение не имеет границ. Это вибратор из силикона на USB-зарядке, имеет Y-образную форму. Может быть использован и в качестве кольца для пениса, и для стимуляции других эрогенных зон», — рассказывает эксперт.


Вибраторы-кролики от California Exotic Novelties
Вибраторы-кролики от California Exotic Novelties


По мнению Ольги, «кролики» подойдут и для женщин, и для пар, которые любят эксперименты. Тут можно менять интенсивность вибрации, и интересно, что по форме эти вибраторы напоминают уши кроликов. Оснащены двумя моторами, можно выбрать режим вибрации и пульсации (или вибрации и пульсации одновременно). С помощью «ушек» идут мощные стимуляции для разных рецепторов, есть различные режимы поступательных движений.


Клиторальные стимуляторы с лепестками выпустили сразу две разные компании — Fun Factory и Satisfyer
Клиторальные стимуляторы с лепестками выпустили сразу две разные компании — Fun Factory и Satisfyer


Главная фишка этой игрушки — при включении стимулятора лепестки начинают кружиться и создается эффект касания языком.


California Exotic Novelties — это устройство, которое может воздействовать на тело током  
California Exotic Novelties — это устройство, которое может воздействовать на тело током 


«Такие вибраторы действуют на тело человека электрическим током. Суть заключается в имитации различных ощущений тела, от приятных до дискомфортных, при помощи импульсного тока. Прибор посылает нужный импульс сразу в нужное место, например на сосок или к губам. Оргазм достигается намного быстрее, намного легче, уровень возбуждения таким образом держится максимальный», — объясняет Ольга.


Умный тренажер для вагинальных мышц Bloom by We-Vibe и Magic Kegel Master
Умный тренажер для вагинальных мышц Bloom by We-Vibe и Magic Kegel Master


Это шарики с вибрацией для тренировки интимных мышц, они сборные, в составе три шарика. Сексолог советует начинать с самых маленьких весов — 10, 30 и 45 грамм. 


«Вес наращиваем постепенно, и мышцы становятся крепче, но нужна постоянная тренировка. Первый эффект будет уже через месяц — более яркий оргазм. Управлять шариками можно в приложении для смартфона. Там же отрегулировать вибрацию, степень и скорость», — объясняет врач.


У Magic Kegel Master есть даже голосовой помощник.


Вакуумный мастурбатор Satisfyer Men. Интересен особой системой давления
Вакуумный мастурбатор Satisfyer Men. Интересен особой системой давления

Есть несколько модификаций таких приборов, одна из них, например, с согревающим эффектом. Можно воспользоваться тремя разными режимами подогрева.


«Создают ощущение, что мужчина занимается сексом и получает оральные ласки одновременно, такой эффект удалось достичь за счет регуляции внутреннего давления, нежный захват вакуумом, плюс инновационный насос позволяют регулировать впуск и выпуск воздуха. Прост в управлении и сделан из реалистичных материалов, по внутреннему наполнению практически не отличить от слизистой партнерши», — комментирует новинку Ольга.


Врач считает, что не стоит стесняться использовать разные стимуляторы в сексе с партнером, их можно мягко предлагать. По мнению эксперта, это поможет достичь максимального удовольствия, даже если партнер находится далеко. Можно применять различные гаджеты с дистанционным управлением и синхронизировать их с приложением на смартфоне. 


«Команду гаджет получает за счет голосового управления, учитывая глубину дыхания: умная игрушка понимает, когда ускориться, а когда замедлиться», — заключает сексолог. 