Муж или душ: 6 новых секс-игрушек — они умеют всё, но могут навредить (опасен даже простой способ)

Сексолог — о том, как эксперименты могут убить любовь и чем помогут искусственный язык, ток и насос

Немногие сибиряки имеют желание и возможность вальяжно зайти в секс-шоп и с пристрастием расспросить продавца возле витрин, которые уже заставляют краснеть и вызывают предательское желание убежать прочь. Мы сами стесняемся, поэтому корреспондент SHE предложила врачу-сексологу, психиатру ГБУЗ НСО ЦОРЗП «ЮВЕНТУС» Ольге Перовой прокомментировать интересные новинки 2019 года и объяснить, чем они хороши и чем грозит их активное использование.





С каждым годом маркетологи в этой сфере придумывают все новые изощренные варианты.





По наблюдениям эксперта, к сексуальным игрушкам сибиряки прибегают не только для того, чтобы внести интерес и свежесть в парную интимную жизнь, а просто при отсутствии полового партнера.





«Есть понятие адаптивная и неадаптивная мастурбация. Адаптивная помогает испытывать больше наслаждения во время секса и достичь оргазма. В этом случае сексуальные игрушки являются как бы помощниками, а не вредителями. Достижение оргазма происходит при участии партнера, а сексуальные игрушки — просто вспомогательные средства, но не основные. Роль партнера не уходит на второй план», — объясняет Ольга.







При неадаптивной мастурбации человек привыкает достигать оргазма отдельным способом и только при использовании сексуальных игрушек. Роль партнера сведена к минимуму или вообще не требуется. Такая мастурбация закрепляется оргазмами.







«Часто во время полового акта с партнером такое действие не воспроизвести (например, если женщина получает оргазм с помощью душа). Когда человек подсаживается на такой специфический способ получения оргазма и он является единственным, партнеру может быть обидно, что с ним на половой акт идут только ради его удовольствия, а не для того, чтобы получить свое. Или женщины в таких ситуациях могут вообще не давать обратную связь и не ставить партнера об этом в известность много лет», — считает сексолог.





Ольга предупреждает, что не стоит гнаться за ценой и покупать секс-гаджеты из некачественного материала — они могут вызвать аллергическую реакцию и различные дерматиты.





Редакция SHE попросила сексолога порекомендовать и прокомментировать самые интересные новинки рынка сексуальных приспособлений.





Cтимулятор для пар Satisfyer Partner Multifun 1





«Мне нравится, как позиционирует производитель эту секс-игрушку, что ее применение не имеет границ. Это вибратор из силикона на USB-зарядке, имеет Y-образную форму. Может быть использован и в качестве кольца для пениса, и для стимуляции других эрогенных зон», — рассказывает эксперт.





Вибраторы-кролики от California Exotic Novelties





По мнению Ольги, «кролики» подойдут и для женщин, и для пар, которые любят эксперименты. Тут можно менять интенсивность вибрации, и интересно, что по форме эти вибраторы напоминают уши кроликов. Оснащены двумя моторами, можно выбрать режим вибрации и пульсации (или вибрации и пульсации одновременно). С помощью «ушек» идут мощные стимуляции для разных рецепторов, есть различные режимы поступательных движений.





Клиторальные стимуляторы с лепестками выпустили сразу две разные компании — Fun Factory и Satisfyer





Главная фишка этой игрушки — при включении стимулятора лепестки начинают кружиться и создается эффект касания языком.





California Exotic Novelties — это устройство, которое может воздействовать на тело током





«Такие вибраторы действуют на тело человека электрическим током. Суть заключается в имитации различных ощущений тела, от приятных до дискомфортных, при помощи импульсного тока. Прибор посылает нужный импульс сразу в нужное место, например на сосок или к губам. Оргазм достигается намного быстрее, намного легче, уровень возбуждения таким образом держится максимальный», — объясняет Ольга.







Умный тренажер для вагинальных мышц Bloom by We-Vibe и Magic Kegel Master





Это шарики с вибрацией для тренировки интимных мышц, они сборные, в составе три шарика. Сексолог советует начинать с самых маленьких весов — 10, 30 и 45 грамм.





«Вес наращиваем постепенно, и мышцы становятся крепче, но нужна постоянная тренировка. Первый эффект будет уже через месяц — более яркий оргазм. Управлять шариками можно в приложении для смартфона. Там же отрегулировать вибрацию, степень и скорость», — объясняет врач.







У Magic Kegel Master есть даже голосовой помощник.





Вакуумный мастурбатор Satisfyer Men. Интересен особой системой давления

Есть несколько модификаций таких приборов, одна из них, например, с согревающим эффектом. Можно воспользоваться тремя разными режимами подогрева.







«Создают ощущение, что мужчина занимается сексом и получает оральные ласки одновременно, такой эффект удалось достичь за счет регуляции внутреннего давления, нежный захват вакуумом, плюс инновационный насос позволяют регулировать впуск и выпуск воздуха. Прост в управлении и сделан из реалистичных материалов, по внутреннему наполнению практически не отличить от слизистой партнерши», — комментирует новинку Ольга.





Врач считает, что не стоит стесняться использовать разные стимуляторы в сексе с партнером, их можно мягко предлагать. По мнению эксперта, это поможет достичь максимального удовольствия, даже если партнер находится далеко. Можно применять различные гаджеты с дистанционным управлением и синхронизировать их с приложением на смартфоне.





«Команду гаджет получает за счет голосового управления, учитывая глубину дыхания: умная игрушка понимает, когда ускориться, а когда замедлиться», — заключает сексолог.