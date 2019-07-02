Сибирячка поправилась на 15 килограмм, но не стала худеть и теперь помогает другим не комплексовать

Получаться на фото на три размера меньше, чем ты есть на самом деле, — это, несомненно, талант. Алина Тюрина, понимая, что её вес несколько больше комфортного, отлично умеет это делать. Более того, улучшив свои навыки позирования, девушка понесла знания в массы и придумала рубрику с милейшим названием «Пышка-позинг» — где наглядно показывает, как встать на фото так, чтобы попа была меньше, грудь — больше, а боков не было вообще. Корреспондент SHE поговорила с сибирячкой — та рассказала, как её блог помогает девушкам полюбить себя, даже если цифры на весах предательски подскочили и от тоски хочется наесться пирожных.

Изначально Алина не планировала вести блог в той направленности, в какой он есть сейчас. Два года назад девушка со своим молодым человеком переехала жить в Таиланд и в своем профиле рассказывала просто о стране.







«Произошла бытовая ситуация, которая подтолкнула меня на идею о позинге. Я изрядно набрала вес за последние полгода. И как-то на дне рождения у подруги знакомая меня попросила поделиться секретом, как на фото я получаюсь такой стройняшкой. "Смотрю на тебя в Instagram, прям худышка как будто". Я отшутилась — мол, просто знаю, как встать. И через пару недель попробовала выложить фотку с позингом. Тогда даже не придала значения статистике», — рассказывает сибирячка.









Это был первый пост Алины на тему «пышка-позинг». Она попросила подругу сфотографировать ее и из всех фотографий выбрала самую удачную и самую неудачную.





«Обозвала "пышка-позинг", потому что мне нравится слово "пышка" — оно милое и не обидное. Ассоциируется с аппетитными формами и свежими булочками», — говорит Алина SHE.







Самый большой страх для Алины состоял в том, чтобы признаться себе и людям: да, у меня есть лишний вес.





«Я четко верю в то, что человек своей энергетикой притягивает себе подобных. За последние два месяца на пальцах одной руки можно пересчитать людей, кто написал "Ты жирная, иди похудей". Для меня это люди с ограниченным мышлением, я не реагирую. Во-первых, потому что я не жирная. Я ношу 48-й размер одежды, как и множество женщин. Во-вторых, удачно получаться на фото получается далеко не у каждой девушки с 42-м размером одежды, а если ты чуть крупнее подруги и тем более если выше ростом, то на фото будешь выглядеть как мутант по сравнению с миниатюрной приятельницей. Поверьте, для меня эта проблема очень актуальна. Мой рост 176–178 см, максимальный вес был 82 кг. Рост моей лучшей подруги 164 см, а вес около 50 кг. Представьте, как мы вдвоём выглядим на фото, особенно если она без каблуков, а я надела каблуки», — делится Алина и добавляет, что боится и до сих пор очень болезненно принимает критику.









Больше всего негатива девушка получила именно от друзей и знакомых, говорит, что одни против того, что она преподносит себя как пышку, другие считают контент низкоинтеллектуальным.





«Сколько людей, столько мнений — стараюсь принимать чужое, но стою на своём. Я люблю свой блог и люблю то, что делаю», — говорит Алина корреспонденту.







Каждый день сибирячка получает письма с благодарностями, особенно много их было в первое время — девушки благодарят за помощь, за идеи для фото и поз. Кто-то мотивируется и начинает работать над собой.









Первые неудачные и удачные кадры получались сами собой. Алина старалась реально позировать для фото, потом выбирала хорошие и плохие кадры.





«Я не корчусь специально для неудачных фото. Стараюсь сесть так, как может сесть любая девушка для фотографии. Иногда смеёмся с подругами над фото "до". Бывают настолько неудачные кадры, что они даже в рубрику не попадут никогда, просто потому, что слишком не эстетично вылез целлюлит, например. Я не боюсь казаться такой, какая я есть. Я люблю себя и люблю людей, я знаю, что делаю хорошее дело. Я за здоровый бодипозитив. Любить себя, осознавать свои недостатки и работать над ними — это одно. Выставлять свои жиры в нижнем белье в 20 лет, считать нормой вес в 150 кг и писать огромными буквами: "Да, я жирная, и мне наплевать" — это нездоровое отношение к себе и к окружающим», — считает Алина.









Алина поправилась, потому что, как она сама говорит, ничего не делала. Перестала заниматься спортом, и образ жизни стал малоподвижным — много ездила за рулем вместо прогулок пешком. В прошлом году девушка хорошо похудела перед свадьбой, а потом в голове появилось слово «можно», и она начала пропускать тренировки. Сейчас Алина работает над собой, ходит в зал и против того, чтобы держать вес только ради тега в Instagram. Два раза в неделю у нее йога, три раза зал: «В животе ушло 11 см за последний месяц, в бёдрах 5 см. В килограммах я не считаю».





Девушка умеет одеться так, что никто даже не увидит лишний килограмм. В своем профиле она делает подборки вещей, которые стройнят, объясняет, что онлайн-заказы — это не страшно. Еще бывают бьюти-советы, которые предварительно проверяет на себе.











Основной посыл Алины женщинам в том, что если они набрали 5–10 кг, то не стали от этого менее прекрасны. Не стоит критиковать себя и нагонять стресс. В своих постах она хочет научить их увидеть себя красивыми.





«Нас много, девушек с пышными формами, кто чуть-чуть вышел за рамки размера М. Мы всё так же красивы, но просто нужно знать парочку секретов для того, чтобы на фото наши лишние килограммы никто не заметил», — говорит Алина.







Муж поддерживает идею пышка-позинга и очень радуется, когда у жены все получается, именно он посоветовал ей развиваться в блогинге: «Для него очень важен мой внешний вид. Мы честны друг перед другом, не боимся говорить что-либо в глаза. Без прикрас, он как-то мне сказал: "Всё, дальше уже некуда, иди тренироваться"».





Очень долго девушка не решалась начать активно вести страницу, потому что боялась осуждения. Алина работала директором по развитию, а сейчас блогер. Она не скрывает, что вкладывает деньги в рекламу и раскручивает профиль — в первый месяц, как аккаунт стал коммерческим, Алина заработала 50 000 рублей, из которых больше половины средств ушло и уходит на раскачку.









Внешне для людей я практически не меняюсь, моя манера общения, позитив и улыбка отвлекает от того, что у меня есть лишние кг. Для меня вес — это больше вопрос здоровья, чем внешнего вида. Я хочу поддерживать своё тело молодым максимально долго, больше всего я боюсь рано постареть. А лишний вес внешне, конечно, добавляет лет. И на здоровье влияет нехорошо.

