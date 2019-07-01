Рыцарь ускакал: сибирячка — о том, почему мужчины рады разделить расходы на свидании и это нормально

Есть теория, что партнеры часто остывают к тем женщинам, которые считают платить за себя зазорным

Бывает такой тип женщин, которые уверены, что любому мужчине угостить их только в радость. Приятель или коллега с удовольствием оплатят чашку кофе в столовой, старый одноклассник, случайно встреченный в клубе, сразу угостит коктейлем, а уж если ее пригласили на свидание — нет даже мысли о том, чтобы предложить разделить оплату развлечений на двоих. Личная жизнь таких одухотворенных фей не всегда безоблачна, хотя мужчины под давлением своей гендерной роли обычно платят. Но потом сбегают. Корреспондент SHE поговорила с сибирячкой, которая недавно вышла замуж, — Алина рассказала свою теорию о том, как на это повлияли оплата счета и здравый смысл. А психолог Ирина Мамаева посоветовала, как лучше действовать в подобных ситуациях.

По мнению Ирины, для мужчины, который приглашает девушку на свидание, оплата счета — это возможность проявить свою состоятельность, заботу и внимание. Отказ мужчина может воспринять как оскорбление: «Она не видит во мне мужчину».







«Однако если девушка с самого начала понимает, что ей некомфортно общаться с этим мужчиной, то лучше попросить раздельный счёт, тем самым обозначив своё нежелание продолжать отношения», — считает Ирина.





Сибирячка Алина (32 года) придерживается другого мнения и считает, что женщины, которые думают, что мужчины всегда и везде с удовольствием за них платят, — просто не пробовали предложить рассчитаться за себя. А если попробуют — очень удивятся.







«У нас на генетическом уровне заложено, что если мужчина — настоящий любящий рыцарь, он платит за девушку в любой ситуации. Но почему-то под роль этого рыцаря часто пытаются подбить любого равнодушного мужичка. Они в свою очередь не решаются предложить девушкам разделить оплату счета (в разных ситуациях), а если и делают это — подвергаются общественному порицанию со стороны женского пола. В период ухаживаний большая часть инициативы и правда может исходить от мужчины. Но женщина каждый раз должна предлагать оплатить совместные развлечения, и не просто нехотя, а настойчиво. Это лучший способ случайно не повиснуть мертвым грузом на шее незаинтересованного человека и не вызвать раздражения в свою сторону. Если мужчина отказывается — лучше сделать любые другие шаги навстречу (считается реальная помощь или материальные вложения, например оплата другого досуга).





Мой опыт говорит об этом. До замужества было несколько отношений, в которых мужчины сначала с удовольствием за все платили и выглядели влюбленными, а я считала, что так и надо. Для развития достаточно моего ласкового взгляда и поцелуя. Но через год всем отношениям приходил конец, парни грустили, становились вялыми и неинициативными.





В итоге мы с подругами решили провести эксперимент: на всех встречах с мужчинами предлагали оплатить часть развлечений. Удивительно, но почти половина мужчин соглашались разделить расходы в той или иной форме.





В семейной жизни совсем другая ситуация: после романтического периода вы уже не Ромео и Джульетта, а партнеры, где каждый вносит свой полезный вклад.





Отношения быстро затухают, если с мужской стороны идет материальный вклад и помощь, организация досуга, а женщина просто есть. И секс нельзя считать обменной монетой в этом вопросе, ведь удовольствие получают оба. Когда мы встречались с мужем несколько месяцев — решили поехать на отдых за границу, он занимался покупкой путевки, я предложила ему отдать часть суммы, он мужественно отказался. Но я понимала, что для него это существенная трата, поэтому постаралась взять на себя все расходы в поездке, организовать, оплатить и продумать досуг — муж был в восторге. После этого отпуска наши отношения стали только крепче.





У меня был опыт поездок за счет мужчин, которые вроде тоже были влюблены, но я не предлагала им оплатить и на курорте чувствовала к себе раздражение. Хотя тогда не признавалась себе в этом, конечно.





Мы женаты уже 4 года. Это не такой большой срок, но именно после того, как я пересмотрела свое отношение к вопросу вложений мужчин и своих финансов, — личная жизнь расцвела», — рассказывает Алина SHE.







По мнению психолога, в этом вопросе в принципе не существует правильных и неправильных вариантов. Главное, чтобы всё было по обоюдному согласию и всех всё устраивало.





«Если мужчине комфортно "зарабатывать миллионы" и он хочет, чтобы дома его встречала красивая ухоженная жена (а не замученная после рабочего дня) с горячим ужином, — отлично. Если мужчина готов и хочет обеспечивать семью, а женщине нравится роль домохозяйки — почему бы и нет.





Другой вопрос, если женщина хочет переложить всю ответственность, в том числе и финансовую, на мужа: "Ты мужчина и ты должен зарабатывать" — тоже вариант так себе.







Какой бы вариант распределения финансов пара ни выбрала — важно, чтобы всё было максимально честно, открыто и прозрачно. Время от времени следует возвращаться к договорённостям и по необходимости их пересматривать. Например, жена стала зарабатывать больше мужа и считает, что вправе больше тратить на себя. Также паре заранее следует обговорить финансовый вопрос в случае появления детей — ведь женщина на какой-то период теряет трудоспособность», — считает эксперт.





По мнению Ирины, мужчинам тоже нужно обращать внимание на мотивы девушек. Мужчина легко может понять, если девушка пытается его использовать, — и в этом случае не стоит платить за неё, даже если в этой ситуации «так принято».





«В ситуации, когда мужчина угощает, женщина получает редкостную в наше время возможность почувствовать себя слабой и защищенной, а вовсе не съесть порцию салата, который она и сама может прекрасно приготовить», — заключает эксперт.





А вы предлагаете разделить счет пополам на свидании? Стараетесь внести вклад в оплату досуга? Мужчины, вы хотели бы, чтобы женщины предлагали вам материальные вложения? Почему да, почему нет? Делитесь мнениями в комментариях под статьей.