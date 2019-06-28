Октябрине Николаевне Звягиной 82 года, она косметолог с большим стажем. Когда-то она была единственной в городе — за каплей молодости и красоты к ней приходили жены первых лиц города, а простым советским женщинам на прием к ней было не попасть. За свою жизнь она успела пожить и в Турции, и в Грузии, и в Одессе, сейчас живет в Самаре. На днях Октябрина Николаевна посетила свой родной город — приехала навестить родных. Корреспондент SHE не упустила возможности побеседовать с сибирячкой — та рассказала ей о своей жизни, о косметологии советского времени и поделилась своим главным секретом красоты: сохранить молодость лучше всего помогает продукт, который есть у каждого в холодильнике.

О работе косметологом







«Я коренная сибирячка, родилась и выросла здесь, в Новосибирске. Окончила медицинское училище, училась на фельдшера. Работала врачом в детском саду и на скорой помощи дежурила. Работала шесть дней в неделю, был всего один выходной, и то раз в месяц нужно было выходить на дежурство на скорой. Очень уставала. Муж как-то сказал: "Бросай эту работу". Я и бросила, пошла учиться на косметолога.







Раньше для работы косметологом обязательно нужно было медицинское образование, нужно знать мускулатуру лица. Я делала массаж лица, занималась лечением кожи, удаляла татуировки, бородавки, шипицы. У меня был небольшой косметический кабинет рядом с домом Октябрьской революции — ко мне в очередь выстраивались, я одна была в городе, кто этим занимался. Была известным человеком — ко мне по записи приходили, тетрадь была, всех туда записывала. Ходили жены первых лиц города, простым советским женщинам было не попасть.





Как сейчас помню — 20–25 минут на массаж, стоил 3 рубля 15 копеек. Мы делали новые процедуры на тот момент, я получала готовые немецкие маски, плюс сама делала — из фруктов или огуречные. У меня была книга по косметологии, я по ней девочек обучала, но без желания. На меня даже дирекция обижалась — а как мне учить? У меня в кабинет помещался только стол, кресло, кушетка и два шкафа. Места не было. На дому тоже принимала, было своё сырье, а потом мне просто надоело этим заниматься, хоть и платили хорошо.







Сейчас, конечно, косметология шикарная, не сравнить. И операции пластические делают, и пилинги всякие. Работать проще. Тогда я все сама делала — пасту мыльную, ей цены нет, до сих пор ее готовлю, остались заначки из нужных компонентов: она поры очищает, омолаживает, никакие лосьоны такой эффект не дают, кожа как бархатная».







У Октябрины Николаевны один сын, один внук, две внучки и правнуки





О разных странах





«Я пять лет работала в Стамбуле, тоже косметологом, — уехала туда, кажется, в 1995 году, когда в Новосибирске непростые времена начались, пришли красные пиджаки — я их так называю — все начали ликвидировать. Я и уехала в Стамбул. А когда нас оттуда поперли — переехала в Батуми: какой город хороший, как мне там нравилось. Я жила в правительственном доме, случайно туда попала, через знакомых. Тогда обмен квартирами можно было сделать — у меня шикарная двухкомнатная была, 5 минут до моря, бульвар красивый. Много артистов там видела, кино снимали в тех местах. Там я тоже работала косметологом, очень хотела остаться, но и там начался переворот, пришлось уехать в Одессу — я одна из последних русских, кто уезжал из Батуми, меня друзья забрали, пара семейная. Так жалко было все оставлять — квартиру, мебель. В Самару уехала, у меня там сын жил».





О красоте и уходе за собой







«Я никогда не делала ни уколов, ни инъекций. Только массаж лица и маски. Важно не подтягивать кожу, важно поддерживать мышечный тонус лица. Стареют мыщцы, а не кожа, это нужно понимать. От пластической операции не будет толку, если будут слабые мышцы, через три года все вернется обратно, посмотрите на Людмилу Гурченко — что она с собой сделала. Ни в коем случае нельзя подтягивать кожу, ни один врач себе этого делать не будет.







Очень хорошо помогает маска из сметаны — я беру самую обычную в магазине, жирную. На ночь наношу на лицо, чайную ложку, она сама впитается через 15–20 минут. После умываюсь теплой водой и наношу ночной крем, мне нравится "Черный жемчуг", дорогие марки я не приветствую, состав одинаковый, а цена в два раза больше.







Я делаю массаж раз-два в неделю — чаще надоедает. Беру оливковое масло или растительное (но не облепиховое) и аккуратно по кругу, легкими поколачиваниями, 15–20 раз. Лоб и носогубные складки выдают возраст — им нужно уделять особое внимание. Массаж такой я делаю минут 15, не ленюсь. Потом отработанное масло убираю салфеткой, умываюсь и наношу крем. Обязательно дневной и ночной. Маски делаю, из современных мне нравятся глиняные и тканевые.







Диеты я никогда не соблюдала, люблю соленое — картошку с килькой, рыбу красную. Но воду и соль все же надо ограничивать. Стараюсь есть больше овощей и фруктов. Я всегда хорошо питалась, никогда не брала готовое. Курага, изюм, орехи — для сердца, это у меня уже лет 30 вместо сладостей. Сок морковный обязательно — от него и зрение хорошее, и сосуды, и с головой все в порядке. Не болею вообще, только сердечные принимаю иногда. В 2018 году два раза подхватила пневмонию, она на слух повлияла, а в остальном у меня все здоровое. Зарядку делаю, поясницу берегу, все-таки возраст».







Сохранить цвет лица и его тонус Октябрине Николаевне помогает маска из сметаны и массаж

О личной жизни







«В Новосибирске у меня был муж, мы развелись. Никогда не верьте мужикам! Как я верила — обманул меня. Один раз я официально была замужем. Мы с училища вместе с Сашей были, поженились, родился сын. Мы решили ему квартиру сделать. Я мужу доверяла, и мы задумали фиктивный развод — подруга моя нас быстро развела. Все оформили, квартиру сделали двухкомнатную, вещи туда даже начали переносить.





Однажды пришел ко мне и говорит: "Поехали в Монголию, я два билета взял". Я думаю, какая Монголия, работа, ребенок, вся жизнь здесь — не поеду. Ну он и уехал. Вернулся, то на дежурстве, то еще где-то, дома не бывает, я думаю — что такое? Спросила — а он мне сказал, что познакомился с женщиной, хочет жениться (мы же в разводе). Тут я, конечно, удивилась. Он, наверное, с ней и в Монголию ездил. Я не ожидала от него такого, но сильно не расстроилась, особо не любила его, нравился — да. Отпустила спокойно. Вместе мы прожили 17 лет.







Самой интересно же посмотреть, кто такая, — взяла ключи и поехала в квартиру, ту самую, посмотреть. Захожу: Саша на диване, она на кухне что-то делает — здоровая, крепкая такая, все черная, повернулась — а у нее усы! Я Саше потом говорю — ты что, где глаза-то твои были? Она ему сказала, что беременна. Сказать-то что угодно можно, конечно, на тот момент она его обманула. Поженились, потом дочь у них родилась. А Саша, будучи женатым на ней, ко мне потом приходил, прощения просил, хотел вернуться. Я не простила, сильно обиделась. Сейчас думаю: может, сама виновата, что так вышло — он от меня любви не чувствовал, вот и нашел ее у другой.





Ничего хорошего у них с этой женщиной в итоге не вышло. Она умерла от рака, детям он не нужен был, всю жизнь вкалывал для них, а благодарности никакой. К старости заболел и умер, его похоронили сразу из больницы, даже обряда никакого не сделали. Недавно это было. Он мне снился — просил во сне приехать. Я места себе не находила, отпросилась с работы и приехала вот в Новосибирск, на могилку к нему сходила, перестал сниться. И он успокоился, и я».





О любви





«Я всегда была интересной, видной, много кто за мной ухаживал. Никого не любила, любили меня. После Саши замуж так и не вышла. Были серьезные отношения с военным, но замуж не пошла. В Турции когда жила, за мной один мужчина ухаживал, богатый, охранял меня, там же вечером опасно было выйти — украдут. Приезжал ко мне когда, дети его ждали — он всем и сладостей турецких, и печенья, все любили его. Взрослым сигареты блоками и продукты привозил.





В Батуми за мной ухаживал министр здравоохранения, но он женат был, нельзя было с ним ни в коем случае связываться. Мне сразу подруга сказала — не вздумай, родственники его жены тебе голову отрубят, тебе это нужно? У нас с ним даже ни разу близости не было — не потому, что я такая хорошая, а потому, что я боялась, я жить хотела. Там коварный народ, они тебе в глаза улыбаются, а за спиной все что угодно сделать могут. Там столько девушек молодых пропадало — опасно все это, я и не лезла никуда, спокойно себе работала».





Сибирячка думает переехать в Израиль к сыну, потому что ей очень нравится страна





О современных женщинах





«Сейчас жизнь другая, не хотят девушки замуж — и правильно делают. Сейчас каждая сама себя может обеспечить, если у нее голова на плечах есть. А муж — что ты можешь мне дать? Сейчас даже дети выбирают, с кем им играть. Я никого не осуждаю, время совсем другое. Молодцы женщины сейчас, я одобряю. Зачем ей шоферюга или алкоголик, не дай бог? Он будет на своем такси ездить, а она дома одна с ребенком сидеть.





Женщины сейчас волевые, сильнее мужчин. Себя любят. Себя всегда нужно любить — есть парень, нет парня. Всегда нужно приводить себя в порядок и ходить с прямой спиной, осанка — это важно. Нет некрасивых женщин, есть женщины, которые ленятся за собой следить. Одеваться всегда нужно по себе, посмотрите: идет весом 90 кг, а как королева, спина прямая, грудь вперед. Парни разных любят, и худых, и полных».





О настоящем





«Сейчас я живу в Самаре, сын с семьей в Израиле. Работаю до сих пор — костюмером в школе, с девяти до двух, особо не напрягаюсь, получаю оклад 8000 рублей — плюсом к моей пенсии. Сын зовет к себе — а я ему говорю: пока мне в школе работается, буду работать. Как скажут уходить — соберусь, квартиру продам и перееду. Там страна хорошая, уровень жизни высокий. Старости я не боюсь. Я ничего не боюсь, я оптимист. Появилась морщинка — ну и что, годы берут свое. И на том спасибо, что по лестницам хожу сама, без палки, и зубы на месте. Не надо старости бояться, все мы там когда-нибудь будем».