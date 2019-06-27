Что такое Art Prime Time


«Это большой федеральный проект, который существует в 14 городах России. У нас огромная команда, я являюсь основателем и лицом проекта. Что мы делаем на наших вечеринках — мы отдыхаем, вдохновляемся и приятно проводим время. Это тусовка — мы приглашаем гостей каждый раз в новое красивое место, чтобы удивлять, чтобы люди питались этой атмосферой. Мы угощаем вином и закусками, чтобы наши гости могли расслабиться, чтобы было понимание, что рисовать — это не грустно и скучно. Мы никого не учим, мы все вместе расслабляемся в процессе творчества. 


Важно выбирать разные локации для мероприятий, чтобы одни и те же стены не навевали скуку
Важно выбирать разные локации для мероприятий, чтобы одни и те же стены не навевали скуку


Летом мы рисуем на открытых площадках, нам важно, чтобы вокруг не было одних и тех же стен, которые начнут навевать тоску. К нам приходят люди, которые никогда не держали в руках кисть, они боятся испортить белый холст — не важно, мы хвалим всех, потому что это не мастер-класс, это антистресс, релакс, вдохновение. Люди идут к нам за чем-то новым, это увлекает их. Мы не можем в обыденности позволить себе сесть рисовать. После наших мероприятий у гостей чувство, будто они на 2 часа съездили в отпуск, отвлеклись и зарядились».


Как появилась идея


Вся семья Софьи рисует, у всех есть высшее художественное образование 
Вся семья Софьи рисует, у всех есть высшее художественное образование 


«Ко мне пришли мои одногруппники с идеей открыть творческую школу, причем интересно то, что в университете мы не общались. Что мы и сделали — начали учить людей рисовать. А когда поняли, что такой вариант себя не оправдывает, решили действовать мобильно и менять формат на что-то более интересное. Рисование в школах — это что? Это академический рисунок, живопись, сплошная учёба. Я никогда не любила это, но всегда любила просто рисовать. После окончания художественных школ у многих появляется неприязнь к рисованию. Мне хотелось рассказать людям, что помимо этой скукотищи в рисовании есть масса всего интересного, что можно поменять мышление, энергетика будет совсем другая. Именно эту миссию я несу в нашем проекте. Мы не первые, кто начал такой формат в Новосибирске, но мы первые, кто шагнул так далеко вперед. Планы сразу же были гораздо мощнее, чем у других, мы ориентировались на Америку, проработали свою концепцию с отличительными сторонами, получили хороший отклик от гостей. Видимо это сразу всех сразило и двинуло нас дальше на Россию».


Переворот и франшиза


«Проекту три года — мы запустили его в 2016 году с названием Art Time. Доход появился не сразу, но гораздо быстрее, чем во многих других сферах бизнеса — чистую прибыль мы получили уже в первый месяц. Нам хотелось больше, мы горели идеей, хотели развиваться, и в 2018 году объединились с крупным фитнес проектом Prime Time, куда входит более 150 городов. Произошел огромный ребрендинг, у нас появилось свое лого, личный стиль. 


Проект стал федеральным и существует в 14 городах России
Проект стал федеральным и существует в 14 городах России


Наши коллеги с помощью профессионалов упаковали проект во франшизу и объявили старт продаж — 5 городов мы продали почти сразу. Купить франшизу не стоит заоблачных денег — средняя стоимость города — 200 000 рублей, которая меняется в зависимости от численности и интересов населения, климата. В среднем в месяц чистого дохода у нас выходит примерно столько же — 200 000 рублей. Новосибирск — основной головной офис, мы занимаемся продажами. Здесь нас пять человек — в команде четыре художника, один организатор и я — шестая. Есть второстепенные люди, приглашенные, смотря что хочет заказчик и гость. В общей сложности в проекте сейчас функционирует около ста человек».


Про сложности и поддержку близких


«Не скажу, что у меня была гигантская поддержка. Но меня никто не отговаривал, всем было интересно посмотреть, что у меня получится, никто не мешал. У меня характер такой — если я решила делать, не отступлюсь. Когда я начала получать первые деньги и свозила маму на море, ощутила больше веры в себя и поддержки. Родные никогда не говорили мне, что это все ерунда, иди работать в мэрию, там соцпакет, нужно быть архитектором. Все сложилось так, как сложилось, благодаря им. 


Со своим молодым человеком девушка познакомилась еще в школе
Со своим молодым человеком девушка познакомилась еще в школе


А мой молодой человек поддерживал меня всегда — с самого начала и по сей день. Мы с ним противоположности — он больше аналитик, у него свой проект и много чему я учусь у него. Мы развиваемся вместе. Бизнес сначала появился у меня, потом у него, но это никогда не мешало нашим отношениям. На сложности я смотрю довольно легко — просто не считаю их сложностями. Принимаю во внимание ситуацию и извлекаю опыт, потом стараюсь не повторить ошибку. Сложности нужны, они делают нас сильнее, они случаются у всех, просто о них никто не говорит, так не принято. На фоне того, что мы имеем всей командой — мелочные проблемы не имеют веса. В плане работы я рассуждаю так, в каких-то других сферах проблемы и неприятности могут меня ранить». 


Свой взгляд на искусство


«У меня свое видение — я не хочу выделять каких-то определенных лиц и техник в живописи, я за личную сторону вопроса. Я прошла всех классиков, мне приходилось их заучивать. Я сторонник того, что в искусстве нужно ориентироваться на внутренне состояние. Мне не нравятся художники, которые копируют кого-то или им нравится течение, и они делают точно так же. Но стоит учесть, что прежде чем ты найдешь своё — никогда не обойдешься без копий и изучения. Прежде чем найти себя — нужно много чего попробовать, посмотреть и скопировать. 


Пионы — самая популярная картина, она очень нравится и гостям, и заказчикам
Пионы — самая популярная картина, она очень нравится и гостям, и заказчикам


Наша самая популярная картина — пионы. Я нарисовала её три года назад, и с того момента все о ней мечтают, все её хотят, я даже не знаю, сколько этих пионов сейчас по России. Сама лично рисовала её раз 15 на вечеринках. «Ночь» Ван Гога тоже очень любят. У нас нет ограничений по поводу того, что будем рисовать — учитываем мнения гостей, устраиваем голосования, после долго обсуждаем командой, я советуюсь с близкими, и только потом мы объявляем тему.


Мы тщательно подходим к выбору художника — важно, чтобы он не только умел рисовать, но и мог взаимодействовать с аудиторией, общался просто, чтобы всем было комфортно, мы же отдыхаем, не учимся. Для художников мы можем провести обучение, а для гостей наш формат — это отдых и уход от рутины в творчество».


Софья говорит, что больше всего ей нравится путешествовать по России
Софья говорит, что больше всего ей нравится путешествовать по России


Про гостей


«Мы их очень любим и ценим. К нам приходят люди абсолютно разных возрастов, есть постоянные, это как дружеские встречи. Все друг друга знают, общаются, заводят знакомства, это очень круто. Я сама колоссально расширила свой круг общения благодаря проекту — много кого встречаю на улице, здороваюсь. На мероприятии может собраться и 70 человек, и 90 — если это групповой формат или корпоративная вечеринка какой-нибудь компании. Однажды в Якутске у нас был корпоратив на 500 человек. Конечно, мы варьируем аудиторию так, чтобы всем было комфортно. Мы всегда стараемся выделить каждого гостя, показать, какая картина у него получилась, чтобы он довольный ушел домой и поставил ее в рамочку. Можем отказать гостю в участии, если он нарушил правило — например, пришел по уже нерабочему сертификату. Можем отказать маме с грудным ребенком — люди пришли отдыхать, сложно релаксировать под детский плач».


Очень важно уделить время каждому гостю на мероприятии
Очень важно уделить время каждому гостю на мероприятии


Про время и отдых


«Я стремлюсь к тому, чтобы найти баланс между бизнесом и личной жизнью. Наверное, только год назад я поняла, что семья — это такой же проект. Я совсем не умею отдыхать — мне только предстоит научиться это делать. Нет ни одного дня в неделю, чтобы я не была причастна к работе — хотя бы на телефоне поддерживаю связь. Здесь у меня есть организатор, который контролирует процесс, а с другими городами я общаюсь сама, у нас разные часовые пояса. Я не умею отключаться, но очень хочу научиться разделять время на семью и на работу — в следующем году у меня свадьба. Пока что я в процессе,  я не ищу волшебную таблетку, у меня нет примера успешной женщины, считаю, что все придет само с опытом.


Софья призналась, что не смотрела ни одной серии «Игры престолов», несмотря на то, что это популярно 
Софья призналась, что не смотрела ни одной серии «Игры престолов», несмотря на то, что это популярно 


Хотя бы один раз в неделю я стараюсь не приезжать в офис. Читаю книги — психологию, читаю несколько, потому что устаю от одной. Смотрю фильмы — то, что выходит, чтобы быть в тренде, поддержать разговор, просто отвлечься и насладиться просмотром. Сериалы не очень люблю — слишком много времени отнимают, хотя зимой у меня был период, когда я провалилась и засматривалась. Считаю, что время, уделенное на себя для отдыха, потом помогает более трезво смотреть на вещи. Я за саморазвитие — обожаю тренинги, марафоны желаний, много где участвую, всегда чему-то учусь».


Про любовь


Руслан сделал предложение Софье, когда они отдыхали в Турции, девушка не ожидала такого сюрприза
Руслан сделал предложение Софье, когда они отдыхали в Турции, девушка не ожидала такого сюрприза


«Вместе с Русланом мы уже 8 лет. Оба родом из Междуреченска, там же и начали встречаться, после 11-го класса. Мы учились в разных школах, всегда заочно знали друг друга, но не общались. В какой-то момент мне стало скучно и я сама написала ему во "ВКонтакте", чтобы познакомиться официально, — оказалось, что он уже давно в меня влюблен. На тот момент мне было не до отношений, я собиралась переезжать в Новосибирск, поступать в академию, и он не цеплял меня настолько, чтобы сложилось что-то серьезное, все общение я переводила в дружбу. Пик любви случился в конце лета 2011 года — мы вместе переезжали в Новосибирск, все студенчество мы были вместе, вместе до сих пор. Ни разу не расставались. Прошлым летом он сделал мне предложение, в следующем году у нас свадьба, сейчас мы выбираем страну, где хотели бы пожениться. Это первые и последние серьезные отношения в жизни, они очень глубокие. Руслан сделал мне предложение на яхте, когда мы путешествовали с друзьями, отдыхали в Турции. Все были в курсе, кроме меня, я и не подозревала. У меня никогда не было тяги к свадьбе, как у многих девочек, просто я понимала, что когда-то момент торжества настанет. 


Пара вместе уже 8 лет и ни разу не расставалась
Пара вместе уже 8 лет и ни разу не расставалась


Был период, сложный для наших отношений, но именно тогда я четко осознала, что всегда хочу быть рядом с этим человеком. Я уезжала в Москву на три месяца учиться — это был наш самый долгий разрыв. Город принял меня — я очень жизнерадостная и открытая, москвичи — они другие, смотрят в пол, хищники, им нужно выживать и зарабатывать. А я все время с улыбкой — открыла там свой проект, развивала его, была на расстоянии вытянутой руки от звёзд эстрады, в какой-то момент мне даже казалось, что все это не со мной. Но эмоционально мне было тяжело, я была одна. Решила, что лучше жить не разумом, а сердцем. Свой проект я делаю для того, чтобы самой быть счастливой и делать людей счастливыми — для кого мне его строить там, если все мне ближе здесь? Я вернулась в Новосибирск, и, мне кажется, именно в этот момент появилась наша семья, до этого я будто не осознавала то, что имела. После Москвы мне пришлось посетить много психологов — город энергетически затратный. Жить там я больше не хочу, приезжать в гости — да. К этому городу нужно быть готовым». 


Про красоту


Софья говорит, что ей повезло с генетикой — она не любит спорт и ест шоколадки
Софья говорит, что ей повезло с генетикой — она не любит спорт и ест шоколадки


«Мне повезло, у меня хорошая генетика. Спорт и ПП — я антипример. Ем и торты, и шоколадки, мечтаю отучиться от этой вредной привычки. Два года назад я вообще об этом не думала, но чем старше становлюсь, тем сильнее сказываются погрешности в питании. В школьные годы мне про это рассказывали, но я отшучивалась, говорила: "У меня бабушки худые, мне это не грозит". В моей работе внешний вид в приоритете, я пока только мечтаю начать заниматься спортом, а то это прям не мое, через силу, через боль. Вот Руслан занимается, я — нет, пробовала вместе с ним, ничего не вышло. У меня много заброшенных абонементов разных направлений, я не могу найти свое. 10 лет я занималась бальными танцами и сейчас хотела бы найти танцевальное направление, которое меня бы вдохновило. Снова бальные не хочу».