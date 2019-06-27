Софья любит рисовать и умеет это делать хорошо — в художественной академии она старательно заучивала классиков, техники и направления живописи. Настолько старательно, что постепенно начала ненавидеть это всё, кроме стремления взять в руки кисть и изобразить на холсте то, что хочется. Любовь к искусству определила дальнейшую судьбу девушки — она придумала проект, который будет вдохновлять людей на творчество, и научилась на нём зарабатывать — Art Prime Time существует уже в 14 городах России. На арт вечеринках у Софьи гости отдыхают, пьют вино, едят сыр и рисуют — приходят даже те, кто ни разу не брал в руки кисть и краски. Корреспондент SHE поговорила с сибирячкой — она рассказала, как родилась идея, которая пришлась по вкусу половине страны.

Что такое Art Prime Time







«Это большой федеральный проект, который существует в 14 городах России. У нас огромная команда, я являюсь основателем и лицом проекта. Что мы делаем на наших вечеринках — мы отдыхаем, вдохновляемся и приятно проводим время. Это тусовка — мы приглашаем гостей каждый раз в новое красивое место, чтобы удивлять, чтобы люди питались этой атмосферой. Мы угощаем вином и закусками, чтобы наши гости могли расслабиться, чтобы было понимание, что рисовать — это не грустно и скучно. Мы никого не учим, мы все вместе расслабляемся в процессе творчества.





Важно выбирать разные локации для мероприятий, чтобы одни и те же стены не навевали скуку





Летом мы рисуем на открытых площадках, нам важно, чтобы вокруг не было одних и тех же стен, которые начнут навевать тоску. К нам приходят люди, которые никогда не держали в руках кисть, они боятся испортить белый холст — не важно, мы хвалим всех, потому что это не мастер-класс, это антистресс, релакс, вдохновение. Люди идут к нам за чем-то новым, это увлекает их. Мы не можем в обыденности позволить себе сесть рисовать. После наших мероприятий у гостей чувство, будто они на 2 часа съездили в отпуск, отвлеклись и зарядились».





Как появилась идея







Вся семья Софьи рисует, у всех есть высшее художественное образование





«Ко мне пришли мои одногруппники с идеей открыть творческую школу, причем интересно то, что в университете мы не общались. Что мы и сделали — начали учить людей рисовать. А когда поняли, что такой вариант себя не оправдывает, решили действовать мобильно и менять формат на что-то более интересное. Рисование в школах — это что? Это академический рисунок, живопись, сплошная учёба. Я никогда не любила это, но всегда любила просто рисовать. После окончания художественных школ у многих появляется неприязнь к рисованию. Мне хотелось рассказать людям, что помимо этой скукотищи в рисовании есть масса всего интересного, что можно поменять мышление, энергетика будет совсем другая. Именно эту миссию я несу в нашем проекте. Мы не первые, кто начал такой формат в Новосибирске, но мы первые, кто шагнул так далеко вперед. Планы сразу же были гораздо мощнее, чем у других, мы ориентировались на Америку, проработали свою концепцию с отличительными сторонами, получили хороший отклик от гостей. Видимо это сразу всех сразило и двинуло нас дальше на Россию».







Переворот и франшиза







«Проекту три года — мы запустили его в 2016 году с названием Art Time. Доход появился не сразу, но гораздо быстрее, чем во многих других сферах бизнеса — чистую прибыль мы получили уже в первый месяц. Нам хотелось больше, мы горели идеей, хотели развиваться, и в 2018 году объединились с крупным фитнес проектом Prime Time, куда входит более 150 городов. Произошел огромный ребрендинг, у нас появилось свое лого, личный стиль.





Проект стал федеральным и существует в 14 городах России





Наши коллеги с помощью профессионалов упаковали проект во франшизу и объявили старт продаж — 5 городов мы продали почти сразу. Купить франшизу не стоит заоблачных денег — средняя стоимость города — 200 000 рублей, которая меняется в зависимости от численности и интересов населения, климата. В среднем в месяц чистого дохода у нас выходит примерно столько же — 200 000 рублей. Новосибирск — основной головной офис, мы занимаемся продажами. Здесь нас пять человек — в команде четыре художника, один организатор и я — шестая. Есть второстепенные люди, приглашенные, смотря что хочет заказчик и гость. В общей сложности в проекте сейчас функционирует около ста человек».





Про сложности и поддержку близких





«Не скажу, что у меня была гигантская поддержка. Но меня никто не отговаривал, всем было интересно посмотреть, что у меня получится, никто не мешал. У меня характер такой — если я решила делать, не отступлюсь. Когда я начала получать первые деньги и свозила маму на море, ощутила больше веры в себя и поддержки. Родные никогда не говорили мне, что это все ерунда, иди работать в мэрию, там соцпакет, нужно быть архитектором. Все сложилось так, как сложилось, благодаря им.





Со своим молодым человеком девушка познакомилась еще в школе





А мой молодой человек поддерживал меня всегда — с самого начала и по сей день. Мы с ним противоположности — он больше аналитик, у него свой проект и много чему я учусь у него. Мы развиваемся вместе. Бизнес сначала появился у меня, потом у него, но это никогда не мешало нашим отношениям. На сложности я смотрю довольно легко — просто не считаю их сложностями. Принимаю во внимание ситуацию и извлекаю опыт, потом стараюсь не повторить ошибку. Сложности нужны, они делают нас сильнее, они случаются у всех, просто о них никто не говорит, так не принято. На фоне того, что мы имеем всей командой — мелочные проблемы не имеют веса. В плане работы я рассуждаю так, в каких-то других сферах проблемы и неприятности могут меня ранить».





Свой взгляд на искусство







«У меня свое видение — я не хочу выделять каких-то определенных лиц и техник в живописи, я за личную сторону вопроса. Я прошла всех классиков, мне приходилось их заучивать. Я сторонник того, что в искусстве нужно ориентироваться на внутренне состояние. Мне не нравятся художники, которые копируют кого-то или им нравится течение, и они делают точно так же. Но стоит учесть, что прежде чем ты найдешь своё — никогда не обойдешься без копий и изучения. Прежде чем найти себя — нужно много чего попробовать, посмотреть и скопировать.







Пионы — самая популярная картина, она очень нравится и гостям, и заказчикам





Наша самая популярная картина — пионы. Я нарисовала её три года назад, и с того момента все о ней мечтают, все её хотят, я даже не знаю, сколько этих пионов сейчас по России. Сама лично рисовала её раз 15 на вечеринках. «Ночь» Ван Гога тоже очень любят. У нас нет ограничений по поводу того, что будем рисовать — учитываем мнения гостей, устраиваем голосования, после долго обсуждаем командой, я советуюсь с близкими, и только потом мы объявляем тему.







Мы тщательно подходим к выбору художника — важно, чтобы он не только умел рисовать, но и мог взаимодействовать с аудиторией, общался просто, чтобы всем было комфортно, мы же отдыхаем, не учимся. Для художников мы можем провести обучение, а для гостей наш формат — это отдых и уход от рутины в творчество».







Софья говорит, что больше всего ей нравится путешествовать по России





Про гостей







«Мы их очень любим и ценим. К нам приходят люди абсолютно разных возрастов, есть постоянные, это как дружеские встречи. Все друг друга знают, общаются, заводят знакомства, это очень круто. Я сама колоссально расширила свой круг общения благодаря проекту — много кого встречаю на улице, здороваюсь. На мероприятии может собраться и 70 человек, и 90 — если это групповой формат или корпоративная вечеринка какой-нибудь компании. Однажды в Якутске у нас был корпоратив на 500 человек. Конечно, мы варьируем аудиторию так, чтобы всем было комфортно. Мы всегда стараемся выделить каждого гостя, показать, какая картина у него получилась, чтобы он довольный ушел домой и поставил ее в рамочку. Можем отказать гостю в участии, если он нарушил правило — например, пришел по уже нерабочему сертификату. Можем отказать маме с грудным ребенком — люди пришли отдыхать, сложно релаксировать под детский плач».







Очень важно уделить время каждому гостю на мероприятии





Про время и отдых







«Я стремлюсь к тому, чтобы найти баланс между бизнесом и личной жизнью. Наверное, только год назад я поняла, что семья — это такой же проект. Я совсем не умею отдыхать — мне только предстоит научиться это делать. Нет ни одного дня в неделю, чтобы я не была причастна к работе — хотя бы на телефоне поддерживаю связь. Здесь у меня есть организатор, который контролирует процесс, а с другими городами я общаюсь сама, у нас разные часовые пояса. Я не умею отключаться, но очень хочу научиться разделять время на семью и на работу — в следующем году у меня свадьба. Пока что я в процессе, я не ищу волшебную таблетку, у меня нет примера успешной женщины, считаю, что все придет само с опытом.







Софья призналась, что не смотрела ни одной серии «Игры престолов», несмотря на то, что это популярно





Хотя бы один раз в неделю я стараюсь не приезжать в офис. Читаю книги — психологию, читаю несколько, потому что устаю от одной. Смотрю фильмы — то, что выходит, чтобы быть в тренде, поддержать разговор, просто отвлечься и насладиться просмотром. Сериалы не очень люблю — слишком много времени отнимают, хотя зимой у меня был период, когда я провалилась и засматривалась. Считаю, что время, уделенное на себя для отдыха, потом помогает более трезво смотреть на вещи. Я за саморазвитие — обожаю тренинги, марафоны желаний, много где участвую, всегда чему-то учусь».







Про любовь





Руслан сделал предложение Софье, когда они отдыхали в Турции, девушка не ожидала такого сюрприза





«Вместе с Русланом мы уже 8 лет. Оба родом из Междуреченска, там же и начали встречаться, после 11-го класса. Мы учились в разных школах, всегда заочно знали друг друга, но не общались. В какой-то момент мне стало скучно и я сама написала ему во "ВКонтакте", чтобы познакомиться официально, — оказалось, что он уже давно в меня влюблен. На тот момент мне было не до отношений, я собиралась переезжать в Новосибирск, поступать в академию, и он не цеплял меня настолько, чтобы сложилось что-то серьезное, все общение я переводила в дружбу. Пик любви случился в конце лета 2011 года — мы вместе переезжали в Новосибирск, все студенчество мы были вместе, вместе до сих пор. Ни разу не расставались. Прошлым летом он сделал мне предложение, в следующем году у нас свадьба, сейчас мы выбираем страну, где хотели бы пожениться. Это первые и последние серьезные отношения в жизни, они очень глубокие. Руслан сделал мне предложение на яхте, когда мы путешествовали с друзьями, отдыхали в Турции. Все были в курсе, кроме меня, я и не подозревала. У меня никогда не было тяги к свадьбе, как у многих девочек, просто я понимала, что когда-то момент торжества настанет.





Пара вместе уже 8 лет и ни разу не расставалась





Был период, сложный для наших отношений, но именно тогда я четко осознала, что всегда хочу быть рядом с этим человеком. Я уезжала в Москву на три месяца учиться — это был наш самый долгий разрыв. Город принял меня — я очень жизнерадостная и открытая, москвичи — они другие, смотрят в пол, хищники, им нужно выживать и зарабатывать. А я все время с улыбкой — открыла там свой проект, развивала его, была на расстоянии вытянутой руки от звёзд эстрады, в какой-то момент мне даже казалось, что все это не со мной. Но эмоционально мне было тяжело, я была одна. Решила, что лучше жить не разумом, а сердцем. Свой проект я делаю для того, чтобы самой быть счастливой и делать людей счастливыми — для кого мне его строить там, если все мне ближе здесь? Я вернулась в Новосибирск, и, мне кажется, именно в этот момент появилась наша семья, до этого я будто не осознавала то, что имела. После Москвы мне пришлось посетить много психологов — город энергетически затратный. Жить там я больше не хочу, приезжать в гости — да. К этому городу нужно быть готовым».





Про красоту







Софья говорит, что ей повезло с генетикой — она не любит спорт и ест шоколадки





«Мне повезло, у меня хорошая генетика. Спорт и ПП — я антипример. Ем и торты, и шоколадки, мечтаю отучиться от этой вредной привычки. Два года назад я вообще об этом не думала, но чем старше становлюсь, тем сильнее сказываются погрешности в питании. В школьные годы мне про это рассказывали, но я отшучивалась, говорила: "У меня бабушки худые, мне это не грозит". В моей работе внешний вид в приоритете, я пока только мечтаю начать заниматься спортом, а то это прям не мое, через силу, через боль. Вот Руслан занимается, я — нет, пробовала вместе с ним, ничего не вышло. У меня много заброшенных абонементов разных направлений, я не могу найти свое. 10 лет я занималась бальными танцами и сейчас хотела бы найти танцевальное направление, которое меня бы вдохновило. Снова бальные не хочу».