Из свадебных традиций, которые соблюдали наши бабушки и мамы, современные невесты убрали почти все, осталось разве что белое платье, и то, по желанию. Фата стала просто аксессуаром, а не символом непорочности невесты. Все что старое — это не модно. Но суеверие никто не отменял, невесты в момент подготовки к свадьбе становятся слегка безумны и внезапно начинают верить во все, что рассказывает соседка по подъезду. Редакция SHE поговорила с сибирячками, которые только выходят замуж, и которые уже стали жёнами, о том, в какие приметы они верят и какие сбылись (о некоторых мы даже не подозревали).

Людмила Гилас и Евгений Пирожинский

Женятся 13 июля





Девушка считает, что примета, связанная с необходимостью букета-дублёра — это происки маркетологов





«Мы соблюдаем примету про платье — жених не должен его видеть, но это правило не распространяется на его костюм. Еще я суеверна в покупке платья с рук — обязательно нужно что-то изменить. Свое платье я ушила под себя, я же не знаю, кто его до этого примерял. Дубликат букета невесты — это же просто маркетинговый ход для нас, поэтому кидать я буду, скорее всего, настоящий букет. Считается, если невеста будет кидать свой букет, она передаст своё счастье другой девушке, поэтому на свадьбу делается букет невесты и букет-дублёр, его обычно делают из остатков. Это не обязательно должны быть цветы, можно сделать из бисера или гофрированной бумаги».





Ксения и Илья Василенко

Поженились полтора года назад





У этой пары не сбылась примета, указывающая на пол ребёнка





«Ничего не соблюдали. Платье я не показывала, просто для того, чтобы Илья удивился, увидев меня. Но купила новое, чтобы не повторять чью-то судьбу. Говорят, если вы едете к ЗАГСу и идёт дождь, брак будет счастливым. В нашем случае пошёл снег, я прям помню — хлопья такие были. Когда выходишь из загса, после того, как сказали «да», нужно обязательно выйти за руку и в одну ногу, потому что молодожёны вступают в новую жизнь уже. В это мы верили. Еще говорят, что если бокалы от шампанского разбились на крупные кусочки, то первый ребёнок будет мальчик, а если на мелкие — девочка. У нас это не сбылось. Я разбила на очень крупные кусочки и у меня родилась моя волшебная Варвара, а не мальчик. Приметы могут быть разные, но самое главное, чтобы была любовь между людьми и понимание, тогда все эти плохие приметы можно преодолеть и не обращать на них внимание».







Людмила и Алексей Шигирдановы

Женаты почти год





Людмила не очень суеверная, но начала всё изучать во время подготовке к свадьбе и следовала многим приметам





«Мы не суеверные, но когда началась подготовка к свадьбе, я начала обращать внимание на всякие мелочи — читала сама и слушала то, что рассказывают окружающие. Туфли должны быть закрытыми, чтобы семейное счастье не ушло. Обручальные кольца нужно выбирать простые, классические: чем меньше наворотов, тем проще будет семейная жизнь. Замуж лучше выходить после полудня: такой брак считается крепче. Мы следовали всему.





Я где-то прочитала, что гулять до ЗАГСа не рекомендуется, поэтому прогулку мы делали после, когда были уже мужем и женой. Говорили, что в день свадьбы надо бы поплакать, чтобы жизнь была счастливой: мне кажется, каждая невеста прослезится в такой день. Сколько я плакала — на всю жизнь буду счастливой: просто с платочком везде ходила.







Еще говорят, что хорошо, когда в день свадьбы идёт дождь. Я уже начала переживать, что дождя нет — будем несчастливыми. Потом вышли с бенгальскими огнями вечером и как пошёл дождь — счастью быть. Как ни крути, когда ты невеста и хочешь, чтобы у тебя всё в жизни сложилось, начинаешь вольно-невольно во что-то верить, ждать каких-то знаков свыше.





Некоторые приметы мы не соблюдали — ночевать вместе, говорят, нельзя, но мы ночевали. Мне кажется, что это больше относится к тем, кто не жил вместе, мы уже три года до этого прожили. Просто я спрятала платье хорошенько, в 10 мешков, и всё. И бокалы мы не били на счастье, потому что ресторан не позволял».