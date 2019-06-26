«Родные считают, что я живу на Луне»: история сибирячки, которая уехала жить в солнечную Австралию

Она кормит кенгуру с руки и не скучает по России (ей не хватает только окрошки и майонеза)

По фото Ольги Уколовой с трудом можно догадаться, что эта девушка, позирующая на фоне океана на самом деле наша, сибирячка, а не американка или европейка. В один момент Ольга решила, что отпуск две недели раз в год это грустно, хочется увидеть мир, просто нужно резко собрать себя и выйти из зоны комфорта. Раз – Ольга уже в Италии бегает между столиками официанткой, два - она уже счастливо живет в стране кенгуру и учит английский. Корреспондент SHE поговорила с Ольгой – та рассказала о своем неожиданном переезде в Австралию, об опасных пляжах с акулами и почему её шокировали австралийки.

— Как появилась мысль о переезде в другую страну?





— Случайно. Так получилось, что очередной свой день рождения я встречала в Италии. Я встретила русскую девушку, которая там живет, мы разговорились о жизни в этой солнечной стране, и я влюбилась. С того момента грезила о переезде.





— Только грезили или начали строить реальные планы?







— Я начала учить язык, прошла курсы маникюра, на всякий случай, чтобы была подработка. А через полгода уволилась с любимой работы и с одним чемоданом в руках уехала в Италию. Это был очень жесткий выход из зоны комфорта.







Ольга выучилась на маникюрщицу, чтобы всегда можно было заработать





— Не страшно было вот так резко все бросать?







— Я решила, что если сейчас не попробую, всю жизнь буду жалеть. У меня была хорошая работа, своя квартира, семья, друзья, в общем, все, к чему многие стремятся. Но моя мечта была всегда о путешествиях, и двухнедельного отпуска на море раз в год мне было недостаточно.







— И как оно? Курсы маникюра пригодились?







— Да, я подрабатывала в кафе, а в свободное время пилила ногти. На жизнь хватало, но меня не покидала мысль, что изнутри Италия не так уж и прекрасна, как глазами туриста. Там кризис, безработица, процветает коррупция, огромные налоги. Италия хороша для тех, у кого есть деньги или стабильный источник дохода. Я жила на юге Италии в городе Калабрия, хотя правильнее будет сказать - выживала, работала круглосуточно. Сравнивая с моей жизнью в России, я понимала, что это неразумно. В Италии я прожила меньше, чем полгода.







В Италии, говорит девушка, она выживала





— Почему именно Австралия?







— Мой муж предложил.







— Это неожиданно.







— Да, конечно, я была немного ошарашена таким выбором. Но он уже провёл один год в Австралии, у него там друзья. Джузеппе не понаслышке знал об этой стране - высокий уровень жизни, баланс между работой и личной жизнью, интернациональная атмосфера, в общем, Австралия начала манить и меня.







Переехать в Австралию предложил муж





— Отношения с мужем начались в Италии?







— Мы познакомились в Таиланде, подружились. Джузеппе много рассказывал про Италию, и в следующий раз я решила слетать в отпуск именно туда. Отношения завязались в Италии, очень быстро, так получилось. У нас скоротечная история любви – меньше чем через год отношений мы уже поженились (это было нужно для оформления визы в Австралию), была свадьба для двоих, а потом, через пару лет мы сделали праздник, его родители очень хотели. Мы не планируем расходиться, и я надеюсь, что это навсегда. Ведь итальянские мужчины склонны к семье и семейные ценности для них важны. Может быть в старости мы вернемся в Италию, когда будем богатыми пенсионерами.







— Сложно было перебраться в Австралию?







— Да нет, мы оформили студенческую визу, как на пару, на полтора года, нам посоветовали друзья. Муж должен был изучать английский, а я, так, за компанию. После этого мы купили билеты в один конец, и в путь. Кстати, я совсем не знала английского, потом это стало большой проблемой.







— И какая она, Австралия? Что первое бросилось в глаза?







— Шикарная природа. За пределами города можно запросто встретить кенгуру, который спокойно щиплет травку. Они везде, как зайчики, но бестолковые. Их много умирает на дорогах, а дикие могут испугаться и напасть на человека. Я гладила маленьких, а к большим подходить немного страшно – у них такие мускулы, неизвестно, что от него ожидать. Там красная земля, это тоже бросилось в глаза. Австралия - огромный не населенный континент, где всего несколько развивающихся городов, в остальном – это пустая страна.







Австралия поразила сибирячку природой и пустотой





— А живность – пауки, змеи, акулы, крокодилы? Или это просто стереотипы?







— Этого всего много, но на севере, и больше – да, стереотипно. Мы живем на Юге, в городе Мельбурне, а чем севернее – тем жарче, там тропики. Крокодилов много, и в речке, и в море, но я ни разу сама не видела. Море опасно, там частые атаки акул, вся Австралия полна акулами и ядовитыми медузами, которых не видно в воде. На самые красивые пляжи лучше не соваться, ради собственной безопасности.







В Австралии, говорит сибирячка, красиво, но опасно





Много ядовитых пауков, но не на каждом шагу. За три года жизни в городе я видела паука всего раз, огромный, страшный, но безобидный. Сердечный приступ у меня чуть не случился тогда. Раз в год на севере обязательно кто-нибудь обнаружит змею в туалете, в старых домах. В современной многоэтажке это невозможно.







Кенгуру встречаются повсеместно





Попугаи там как наши голуби. Странное ощущение, когда ты просыпаешься от того, что кто-то противно орет на твоем балконе. У меня так было – я открыла шторку, а там попугай сантиметров 40, может больше, это прикольно.







— Ощущается экзотичность страны, когда там живешь, а не просто приезжаешь, как турист?







— Особого колорита мы не замечаем. Мне уже не кажется, что я живу так далеко, пока не посмотрю на карту. Страна необыкновенная, мне очень повезло оказаться здесь, мы вообще ничего не знаем про Австралию в России. Страна на краю мира, но на самом деле ощущения, что ты живешь на краю мира – нет. Люди очень приятные, никто не прессует приезжих, ни разу не чувствовала себя инородным телом.







Купаться в местных водах опасно: полно акул и медуз





— Австралийцы – приятный народ?







— Они очень вежливые. В России смех без причины – это странно, а здесь все смеются и улыбаются, иначе ты будешь казаться грубым и невоспитанным. Австралийцы легко могут завязать разговор с незнакомцем, это часть их культуры – мы же в России молча стоим и ждем свой кофе, уткнувшись в телефон, в голову не придет с кем-то заговаривать. Русских считают грубыми. Я перестраивалась, потому что не хотела, чтобы меня считали невоспитанной.







— Мужчины отличаются от наших - русских?







— Они все подкаченные и ухоженные. Опускать живот в 30 лет просто так не будут, там так не принято. Все занимаются спортом, бегают или плавают. Серфинг – это их культура, там даже у маленького ребенка уже есть доска.







Ольга говорит, что все австралийцы очень улыбчивые и разговорчивые





— А девушки?







— Они очень гламурные, одеваются по принципу – все лучшее сразу. Меня шокировало в начале то, что они не носят нижнее белье, надевают короткие юбки и глубокое декольте. И они будто бы не чувствуют холод – ходят так и днем, и ночью, в любую погоду. Ночами здесь, кстати, очень холодно, а днем солнце палит беспощадно, прям обжигает, обязательно нужен солнцезащитный крем.







Австралийцы очень любят пляжи и серфинг





— Как там отдыхают? Чем занимаются?







— Австралийцам только дай повод устроить вечеринку. Они очень любят свадьбы, страна богатая, деньги есть у всех, они никогда не будут брать кредит или несколько лет копить. Часто уезжают на природу, на пляж - сёрфить. Любят выпивать, не смотря на спорт и ЗОЖ, алкоголь льется рекой – в пятницу они уходят в загул до понедельника, особенно офисный народ. Они пьют более качественный алкоголь, поэтому не так сильно заметно пьянство, но если пьют, то до полуобморочного состояния.











— Вы сказали про деньги – они всегда есть. Ваше финансовое состояние в Австралии улучшилось?







— Заметно. В Австралии дороже жилье, например. Но в общей сложности просто жить - дешевле, когда я устроилась на хорошую работу, заметила, что у меня всегда остаются деньги, зарплата ни разу не заканчивалась. Есть возможность откладывать. В России такого не было. Продукты стоят как в Москве. В Сибири я не могла себе позволить питаться так, как здесь, некоторые продукты стоили заметно дороже, креветки, например, свежие, не замороженные. Здесь актуальны органические продукты, все заботятся о своем здоровье.







Сибирячка работает на двух работах





— Кем вы работаете?







— У меня две работы. Основная – я помощник бухгалтера, а подрабатываю я баристой. За полтора года – пока искала нормальное рабочее место, неплохо освоила это дело. Мне нравится варить кофе, никакого стресса и всегда есть немного налички.







— Сложно было устроиться в хорошее место?







— На поиск у меня ушло полтора года. Я хотела найти работу по специальности и подтвердить диплом. Проблема была в том, что я не знала английский – учила его уже в Австралии, в школе, проходила экспресс-курс. Австралийцам важен опыт работы в их стране, а не откуда-то. Отсюда сложности. Мне не отвечали на резюме или писали вежливый отказ. Я была настроена решительно – сработал или методичный способ поиска, или мне просто повезло, но меня взяли помощником бухгалтера в колледже бизнеса для международных студентов, я до сих пор там. А муж работает на фабрике по производству ж/б панелей.







На поиск работы ушло полтора года





— Был четкий план – что делать в Австралии или решили, что разберетесь на месте?







— Мы точно знаем, что хотим остаться здесь. Мы хотели найти работодателя, который оформит нам рабочую визу и через два года подать вид на жительство. В процессе правила поменялись, теперь нужно не два, а четыре года, а некоторые профессии и вовсе убрали из списка. Мы подали еще раз на студенческую – я учусь на бухучете, в следующем году планируем подавать документы на вид на жительство.







— Кроме Мельбурна были где-то еще?







— Мы совершили трип по городам, посмотрели Сидней – мне он не очень понравился. Хороший город для проживания Брисбен, но Мельбурн нравится больше. На юге холодно, есть шутка, что у нас 4 сезона в один день, никогда не знаешь, что с собой брать – зонт или солнцезащитные очки, и куртку, на всякий случай. Сейчас у нас зима – июнь самый холодный месяц. Думаем переехать туда, где теплее, но сначала нужно получить вид на жительство.







Июнь в Австралии - самый холодный месяц





— Сильно скучаете по родным?







— Конечно, у меня в России семья, брат, они не приезжают. Для них я живу где-то на луне. Мы стараемся приезжать хотя бы раз в год.







— На родину не тянет?







— В России у меня случается культурный шок, каждый раз. Заново привыкаю к тому, что здесь считается нормой – дороги, грязь, серость, уныние.











— Дорого летать из Австралии в Россию и обратно?







— Не сильно, на билет туда-обратно нужно 50-60 тысяч, пик 80-90, но лучше покупать заранее. Нужен один день, чтобы долететь до России (в Европу также).







— Чего русского больше всего не хватает?







— Я скучаю по нашей еде – окрошке, например, здесь не из чего ее сделать. А еще майонез – здесь он не вкусный. В России я начинаю отъедаться, как русские за границей, так и я в гостях у родных. Первые полгода была ломка по языку.







— А австралийская кухня?







— Австралия молодая страна, здесь нет своей культуры, кухни, все намиксовано из разных стран. Огромная итальяно-греческая диаспора. Есть британские корни. Здесь вообще не заморачиваются с едой, покупают или готовое или то, что нужно разогревать в микроволновке. В некоторых квартирах, которые мы смотрели, на кухонном гарнитуре и бытовой технике была наклеена пленка, потому что ей ни разу не пользовались по назначению. Главное – микроволновка.