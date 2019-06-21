Рай на Берди: семья сибиряков построила потрясающей красоты замок с секретным садом

Новосибирцы выстраиваются в очередь, чтобы сделать там фото как в Европе, — это просто сказка

Несмотря на то что это место существует в Бердске не первый год, его название, которое переводится как «секретный сад», оправдывается: не все понимают, где недалеко от Новосибирска можно найти свой кусочек Европы. В Secret garden делают фантастические свадебные фотографии, необычные фотопроекты и просто съёмки, в которых действующими персонажами, помимо моделей, становятся растения, фонтаны и другие элементы архитектуры. Корреспондент SHE поговорила с одной из создательниц этого райского места и собрала самые красивые фотографии сибиряков в секретном саду.

У Secret garden необычная история создания: «Это всё начали у меня родители: они очень много раньше путешествовали, и в какой-то момент им надоело путешествовать, их взяла такая обида, знаете, за жизнь: "Почему у них красиво, а у нас нет?", — и они решили воссоздать у себя кусочек Европы. Началось всё с создания сада в первую очередь, а не дома. На саде разбилось это красивое бетонное патио. Я на тот момент сама работала фотографом и начала туда приглашать своих клиентов на свадебные съёмки и так далее», — рассказала корреспонденту SHE Елизавета Скачко, фотограф и один из создателей Secret garden.







Когда она привозила в сад клиентов, с ними были и свадебные организаторы, которые подсказали идею сделать из этого бизнес — достраивать дом, делать интереснее сад.





Особенно часто в этом месте делают свадебные фотосессии





«Так у нас всё и закрутилось. И на те деньги, которые нам начал приносить сад, мы построили дом», — добавила девушка.







Семья, которая сделала сад и построила дом, делает всё своими руками





Сад красив не только летом, но и осенью





Лиза Скачко говорит, что у них бесконечное строительство: «Всё новые и новые зоны, грандиозные планы у отца по монументальным сооружениям — сейчас мы ротонду строим, планируется ещё Триумфальная арка, как бы смешно это ни звучало».







Так дом выглядит внутри





В доме есть разные локации для съёмки, интерьеры





Идея сделать сад возникла 25 лет назад, строительство дома началось 15 лет назад, а как фотостудия это место работает четыре года.







На территории есть ещё различные скульптуры





Большая часть молдингов — декоративных деталей в виде накладной выпуклой планки — точно такие же, как в Эрмитаже. Потому что человек, который помогал делать лепнину, работал в Эрмитаже реставратором.









«Если честно, первое, что говорят, это матерное слово: "Ни фига себе фотостудия!"», — говорит Скачко.





Здесь есть элементы разной архитектуры, например французской и древнеримской





На территории секретного сада находится красивый фонтан





В саду проводят и детские фотосессии





Невероятной красоты кадры получаются на рассвете и закате





Помимо свадебных съёмок, в секретном саду делают фантастические съёмки с цветами и необычные фотопроекты.



















