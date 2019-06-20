«Может наступить при чистке зубов»: 10 неожиданных фактов об оргазме, которые вас точно удивят

Почему щедрые мужчины получают больше удовольствия от секса и как это связано с гормоном стресса

Сейчас популярно учиться понимать свое тело, знать, что у тебя и откуда, как это происходит и что из этого всего получается. Сексуальная грамотность полезна, но согласитесь, что это лишает сам процесс некого таинства, превращая в гимнастику для взрослых. Редакция SHE попросила клинического психолога, сексолога-консультанта, сооснователя школы женского здоровья «Я здорова» Лидию Величко вспомнить об оргазме такие вещи, которые точно нас удивят. Не будут поучать, а просто заставят сказать: «Да не может быть».





По мнению специалиста, именно оргазм — лучшая профилактика заболеваний, что особенно актуально в холодной Сибири. Механизм прост: он подстёгивает организм, включая иммунитет и помогая тем самым справляться с простудами. Более того, это эффективная профилактика заболеваний сердечно-сосудистой и гормональной систем.







Эксперт объясняет, что после оргазма в организме увеличивается количество фагоцитов. Эти клетки распознают соседние клеточные образования, зараженные различными вирусами. Обнаружив заражение, киллерные клетки проникают внутрь и провоцируют зараженную клетку на самоуничтожение.





«Также благотворно на тело и психику действует особый гормональный коктейль, вырабатывающийся во время секса: бета-эндорфин (опиаты и болеутоляющее), пролактин (релаксационный индуктор) и окситоцин. Интимная близость улучшает кровообращение, тем самым помогая работе сердечно-сосудистой системы. Плюс ко всему, повышение кровяного давления стимулирует улучшение кровотока в области лица, оздоравливая и омолаживая», — отмечает Лидия.





Оргазм — путь к творческим открытиям: активизируя правое полушарие, он «включает» творчество и интуицию. Именно поэтому многие творческие люди известны своими романтическими похождениями

Вопреки сложившимся стереотипам мужской оргазм возможен и без эякуляции.





Но психолог предупреждает, что постигать эту практику следует осторожно: неправильная техника приводит к застойным явлениям в органах малого таза и, как следствие, к простатиту.







А вот множественные оргазмы у женщин, как ни странно, могут служить сигналом о проблемах со здоровьем, а конкретно — о синдроме парацентральных долек.





«Синдром парацентральных долек проявляется у детей в виде энуреза, а также некоторыми проявлениями неврологического характера. Данное нарушение могло возникнуть под действием эмбриотропных факторов в период беременности или как следствие родовой травмы», — объясняет Лидия.





Эксперт уточняет, что у мужчин симптомом этого заболевания является преждевременная эякуляция, а у женщины — множественные оргазмы. И если у мужчины здесь есть повод для беспокойства, то женщина может просто получать множественное удовольствие.







Нужно отметить, что не всегда преждевременная эякуляция и множественные оргазмы говорят об этом синдроме, могут быть и другие причины.





Природа оргазма не столь однозначна, как может показаться на первый взгляд. Он настигает женщин не только при стимуляции эрогенных зон. Сексуальный пик может наступить, к примеру, при… чистке зубов благодаря стимуляции десен.





«Есть зафиксированные случаи получения оргазма от стимулирования сосков, коленки, брови или десен во время чистки зубов. Есть женщины, которые испытывают оргазм во сне, а есть и те, кто может вызвать оргазм силой мысли. Дело в том, что главный "штаб" оргазма находится в корешке крестцового нерва в спинном мозге. Прямую стимуляцию на эту зону мы оказать не можем. Тем не менее зоны, связанные с главным центром, могут локализоваться в разных частях тела, и это всегда индивидуально. К сожалению, одного рецепта для всех здесь нет», — объясняет Величко.







Яркость оргазма у мужчины — важный показатель его здоровья. Эксперт уверена, что эрекция не всегда говорит о том, что все в порядке, поскольку она зависит в первую очередь от состояния мышц тазового дна. А вот качество оргазма, его яркость и количество эякулята — вполне говорящий критерий мужского здоровья.





Учение даосизм рассматривает секс как энергетическую практику. И кое-что из нее непременно стоит взять на вооружение.





«Даосы рекомендуют довести женщину до оргазма трижды, прежде чем приступить к половому акту. Это снимает с мужчины напряжение в части ответственности за женский оргазм и позволяет получать обоюдное удовольствие от секса. Безусловно, не без оргазма», — рассказывает психолог.





По мнению эксперта, существуют блуждающие зоны, приводящие к оргазму. Активируются они во время возбуждения и могут менять свою дислокацию. Как правило, при сильном возбуждении такие зоны появляются в области передней стенки влагалища, а также в области ануса.





Лидия объясняет, что главный орган, приносящий нам оргазм, — это клитор, особенно его головка — внешняя часть. Именно там сосредоточено 8000 нервных окончаний.





«У клитора есть "тело" и "ножки". Во время сексуального возбуждения они увеличиваются в объеме и становятся чувствительными к воздействию через влагалище или при стимуляции сфинктера ануса для достижения оргазма. Помимо клитора, существуют и другие индивидуальные зоны, приводящие к оргазму. Как правило, они ярко проявляют себя на пике возбуждения. Однако гарантированной карты этих зон нет», — заключает специалист.





По наблюдениям сексолога, яркость оргазма и общее качество сексуальной жизни заметно выше у щедрых мужчин.







Эксперт объясняет, что первичная задача организма — выжить, а уже потом размножаться. Под эти процессы меняется и гормональный фон. Когда задача выжить решена, снижается уровень гормона стресса кортизола, мужчина расслабляется, у него повышаются половые гормоны и, как следствие, либидо растет. Как правило, у искренне щедрых мужчин решена задача выживания, у них уровень гормонов стресса ниже, а способность получать удовольствие от сексуальной жизни выше.







«При стрессе у мужчины повышен уровень тревожности, подозрительности, ожидания опасности, соответственно снижается уровень половых гормонов и уверенность в себе. Основной гормон хронического стресса кортизол является антагонистом половых гормонов, отвечающих за либидо. Секс для мужчины, находящегося в состоянии хронического стресса, — это всего лишь способ снять напряжение, а не полностью погрузиться в удовольствие», — считает Лидия.





В то же время с биологической точки зрения мужчина, проявляющий щедрость, более привлекателен для женщин, так как потенциально он больше подходит на роль отца, способного прокормить потомство. Рядом с ним женщина становится более спокойной, у нее тоже снижается уровень стресса и увеличивается либидо.





Через три года происходит «переход» в новое качество, худшее или лучшее — зависит от конкретной пары и того, как она развивает свои отношения

Сексолог считает, что нелепо ждать от своего партнера того же фееричного секса и тех же оргазмов, какие были в начале отношений. Через три года совместной жизни химическая реакция друг на друга меняется, меняется и влечение и способность к оргазмам.







Первые три года в нас бушуют гормоны влюбленности, в этот период сексуальные отношения наполнены романтикой и страстью. Затем гормоны любви стихают и остается то, что остается, — ваша половая конституция, то есть потребность вашего тела в сексе и оргазме и ваши отношения.





Для наглядности Лидия приводит два примера развития отношений в паре.





«В отношениях сохраняется роль мужчины и женщины. Партнеры изучают друг друга и знают, как вовлечь в романтический контекст, как подстегнуть эротические чувства друг друга. Проблемы любого характера принято обсуждать, не откладывая в долгий ящик. Отношения в паре доверительные, наполненные общими интересами и взаимным уважением. С годами секс в такой паре становится только лучше», — разбирает отношения первой пары Лидия.





В второй паре утеряны (или отсутствовали изначально) роли мужчины и женщины. Партнеры увлеклись родительской ролью или кто-то из двоих скатился в детскую позицию. В отношениях есть проблемы, на которые закрываются глаза, накопилась гора невысказанных претензий и обид. Вот факторы, которые несутся как снежный ком между мужчиной и женщиной, со временем неумолимо отдаляя и охлаждая их отношения.





При этом если в первом случае низкая половая конституция будет усилена в контексте отношений, то во втором случае секс в паре может исчезнуть вовсе.