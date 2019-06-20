«Может наступить при чистке зубов»: 10 неожиданных фактов об оргазме, которые вас точно удивят

По мнению специалиста, именно оргазм — лучшая профилактика заболеваний, что особенно актуально в холодной Сибири. Механизм прост: он подстёгивает организм, включая иммунитет и помогая тем самым справляться с простудами. Более того, это эффективная профилактика заболеваний сердечно-сосудистой и гормональной систем.


Эксперт объясняет, что после оргазма в организме увеличивается количество фагоцитов. Эти клетки распознают соседние клеточные образования, зараженные различными вирусами. Обнаружив заражение, киллерные клетки проникают внутрь и провоцируют зараженную клетку на самоуничтожение.


«Также благотворно на тело и психику действует особый гормональный коктейль, вырабатывающийся во время секса: бета-эндорфин (опиаты и болеутоляющее), пролактин (релаксационный индуктор) и окситоцин. Интимная близость улучшает кровообращение, тем самым помогая работе сердечно-сосудистой системы. Плюс ко всему, повышение кровяного давления стимулирует улучшение кровотока в области лица, оздоравливая и омолаживая», — отмечает Лидия.


Оргазм — путь к творческим открытиям: активизируя правое полушарие, он «включает» творчество и интуицию.  Именно поэтому многие творческие люди известны своими романтическими похождениями
Оргазм — путь к творческим открытиям: активизируя правое полушарие, он «включает» творчество и интуицию. Именно поэтому многие творческие люди известны своими романтическими похождениями

Вопреки сложившимся стереотипам мужской оргазм возможен и без эякуляции


Но психолог предупреждает, что постигать эту практику следует осторожно: неправильная техника приводит к застойным явлениям в органах малого таза и, как следствие, к простатиту.


А вот множественные оргазмы у женщин, как ни странно, могут служить сигналом о проблемах со здоровьем, а конкретно — о синдроме парацентральных долек.


«Синдром парацентральных долек проявляется у детей в виде энуреза, а также некоторыми проявлениями неврологического характера. Данное нарушение могло возникнуть под действием эмбриотропных факторов в период беременности или как следствие родовой травмы», — объясняет Лидия. 


Эксперт уточняет, что у мужчин симптомом этого заболевания является преждевременная эякуляция, а у женщины — множественные оргазмы. И если у мужчины здесь есть повод для беспокойства, то женщина может просто получать множественное удовольствие.


Нужно отметить, что не всегда преждевременная эякуляция и множественные оргазмы говорят об этом синдроме, могут быть и другие причины. 


Природа оргазма не столь однозначна, как может показаться на первый взгляд. Он настигает женщин не только при стимуляции эрогенных зон. Сексуальный пик может наступить, к примеру, при… чистке зубов благодаря стимуляции десен.


«Может наступить при чистке зубов»: 10 неожиданных фактов об оргазме, которые вас точно удивят

«Есть зафиксированные случаи получения оргазма от стимулирования сосков, коленки, брови или десен во время чистки зубов. Есть женщины, которые испытывают оргазм во сне, а есть и те, кто может вызвать оргазм силой мысли. Дело в том, что главный "штаб" оргазма находится в корешке крестцового нерва в спинном мозге. Прямую стимуляцию на эту зону мы оказать не можем. Тем не менее зоны, связанные с главным центром, могут локализоваться в разных частях тела, и это всегда индивидуально. К сожалению, одного рецепта для всех здесь нет», — объясняет Величко. 


Яркость оргазма у мужчины — важный показатель его здоровья. Эксперт уверена, что эрекция не всегда говорит о том, что все в порядке, поскольку она зависит в первую очередь от состояния мышц тазового дна. А вот качество оргазма, его яркость и количество эякулята — вполне говорящий критерий мужского здоровья.


Учение даосизм рассматривает секс как энергетическую практику. И кое-что из нее непременно стоит взять на вооружение.


«Даосы рекомендуют довести женщину до оргазма трижды, прежде чем приступить к половому акту. Это снимает с мужчины напряжение в части ответственности за женский оргазм и позволяет получать обоюдное удовольствие от секса. Безусловно, не без оргазма», — рассказывает психолог. 


По мнению эксперта, существуют блуждающие зоны, приводящие к оргазму. Активируются они во время возбуждения и могут менять свою дислокацию. Как правило, при сильном возбуждении такие зоны появляются в области передней стенки влагалища, а также в области ануса.


Лидия объясняет, что главный орган, приносящий нам оргазм, — это клитор, особенно его головка — внешняя часть. Именно там сосредоточено 8000 нервных окончаний. 


«У клитора есть "тело" и "ножки". Во время сексуального возбуждения они увеличиваются в объеме и становятся чувствительными к воздействию через влагалище или при стимуляции сфинктера ануса для достижения оргазма. Помимо клитора, существуют и другие индивидуальные зоны, приводящие к оргазму. Как правило, они ярко проявляют себя на пике возбуждения. Однако гарантированной карты этих зон нет», — заключает специалист. 


По наблюдениям сексолога, яркость оргазма и общее качество сексуальной жизни заметно выше у щедрых мужчин.


Эксперт объясняет, что первичная задача организма — выжить, а уже потом размножаться. Под эти процессы меняется и гормональный фон. Когда задача выжить решена, снижается уровень гормона стресса кортизола, мужчина расслабляется, у него повышаются половые гормоны и, как следствие, либидо растет. Как правило, у искренне щедрых мужчин решена задача выживания, у них уровень гормонов стресса ниже, а способность получать удовольствие от сексуальной жизни выше.


«При стрессе у мужчины повышен уровень тревожности, подозрительности, ожидания опасности, соответственно снижается уровень половых гормонов и уверенность в себе. Основной гормон хронического стресса кортизол является антагонистом половых гормонов, отвечающих за либидо. Секс для мужчины, находящегося в состоянии хронического стресса, — это всего лишь способ снять напряжение, а не полностью погрузиться в удовольствие», — считает Лидия.


В то же время с биологической точки зрения мужчина, проявляющий щедрость, более привлекателен для женщин, так как потенциально он больше подходит на роль отца, способного прокормить потомство. Рядом с ним женщина становится более спокойной, у нее тоже снижается уровень стресса и увеличивается либидо.


Через три года происходит «переход» в новое качество, худшее или лучшее — зависит от конкретной пары и того, как она развивает свои отношения
Через три года происходит «переход» в новое качество, худшее или лучшее — зависит от конкретной пары и того, как она развивает свои отношения

Сексолог считает, что нелепо ждать от своего партнера того же фееричного секса и тех же оргазмов, какие были в начале отношений. Через три года совместной жизни химическая реакция друг на друга меняется, меняется и влечение и способность к оргазмам.


Первые три года в нас бушуют гормоны влюбленности, в этот период сексуальные отношения наполнены романтикой и страстью. Затем гормоны любви стихают и остается то, что остается, — ваша половая конституция, то есть потребность вашего тела в сексе и оргазме и ваши отношения. 


 Для наглядности Лидия приводит два примера развития отношений в паре.


«В отношениях сохраняется роль мужчины и женщины. Партнеры изучают друг друга и знают, как вовлечь в романтический контекст, как подстегнуть эротические чувства друг друга. Проблемы любого характера принято обсуждать, не откладывая в долгий ящик. Отношения в паре доверительные, наполненные общими интересами и взаимным уважением. С годами секс в такой паре становится только лучше», — разбирает отношения первой пары Лидия.


В второй паре утеряны (или отсутствовали изначально) роли мужчины и женщины. Партнеры увлеклись родительской ролью или кто-то из двоих скатился в детскую позицию. В отношениях есть проблемы, на которые закрываются глаза, накопилась гора невысказанных претензий и обид. Вот факторы, которые несутся как снежный ком между мужчиной и женщиной, со временем неумолимо отдаляя и охлаждая их отношения.


При этом если в первом случае низкая половая конституция будет усилена в контексте отношений, то во втором случае секс в паре может исчезнуть вовсе.