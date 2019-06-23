Что произойдет с телом и мозгом, если отказаться от сладкого (исчезнет «сахарное лицо», например)

Эксперт — о том, как перекусы шоколадом влияют на ясность ума и скорость реакции (но не на целлюлит)

Когда мы голодны или расстроены, нуждаемся в дополнительном стимуле для настроения, на пути неожиданно появляется кофейня с шоколадными эклерами. Для любителей найдутся булочки с повидлом или корзинки с киви — один кусочек и жизнь становится ярче, а проблемы прекращают нависать такой уж злобной тучей. Но это только кажется. Эндокринолог, диетолог Областного центра клинической диетологии и коррекции веса, ассистент кафедры госпитальной терапии НГМУ Ирина Татарникова рассказала, какие изменения произойдут с телом и мозгом, если отказаться от сахара — нам кажется, это того стоит.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество сахара в рационе не должно превышать более 10% от суточной калорийности рациона. А его сокращение до 5 % (это примерно 20–25 граммов для среднестатистического человека) должно принести дополнительную пользу для здоровья.





«Обычно, когда я спрашиваю у пациентов, сколько они едят сахара в день, то слышу ответ: "Я сахар не ем" — это в контексте того, что человек пьет чай без сахара. Люди акцентируют внимание именно на сахаре-песке, совершенно забывая о добавленном сахаре в продукты. Чай с печеньем ничем не полезнее, чем чашка чая с сахаром и без печенья. Много сахара содержится в кондитерских изделиях, различных соусах, в консервированных продуктах, сладких молочных продуктах, в обычных и свежевыжатых соках. Если внимательно смотреть составы, то сахар нас окружает», — рассказывает Ирина.





Что произойдет с телом и мозгом, если отказаться от сахара





Если человек в течение дня перекусывает чем-то сладким, уровень глюкозы крови резко повышается, а потом понижается. На фоне этого может возникать состояние затуманенности сознания, когда медленно соображаешь, оно может сопровождаться общей вялостью и сонливостью.





По словам специалиста, если отказаться от перекусов простыми углеводами, мозг станет более работоспособным и активным, мы получим более ясный ум и бодрость в течение дня. Это произойдет из-за того, что сахар в крови нормализуется и уйдут пики сахара.





«Мозгу нужна энергия, но эту энергию можно получать и из других продуктов, например из сложных углеводов (круп), которые имеют низкий гликемический индекс и постепенно всасываются. Так мы обеспечиваем себя продолжительным поступлением энергии, в отличии от высокоуглеводного перекуса, после которого голод может наступить уже через 30–40 минут», — объясняет диетолог.







Ирина отмечает, что если исключить высокоуглеводные перекусы, то через время исчезнет и сама тяга, желание так взбодриться. А положительные изменения наступят уже через 21 день.





Врач добавляет, что если сократить потребление сахара, неминуемо улучшится кожа лица и тела.





«Если есть какие-то высыпания, к примеру воспалительные, то, вероятно, что количество их уменьшится, так как связь акне с нарушенным углеводным обменом доказана. Плюс к этому коллаген (это структурный белок кожи) первый подвергается процессу гликации (это соединения сахара с белками, вследствие чего изменятся функции белка) в условиях повышенного потребления сахара», — объясняет эксперт. Но когда количества сахара уменьшается — этот процесс тормозится.





Если человек злоупотребляет сахаром, то его кожа быстро становится дряблой, морщинистой и имеет нездоровый вид, в косметологии даже есть термин «сахарное лицо». Человек выглядит старше, у него более заметны поры и морщины. Чрезмерное потребление сахара может в том числе способствовать развитию гравитационного птоза (внешне это выглядит так, как будто обвисает лицо. — Прим. ред.).









Если уменьшить потребление сахара — исчезнет пастозность и отечность, а вот гарантий, что уйдет целлюлит, давать нельзя. По мнению эксперта, это как раз зависит от структуры кожи, но сахар задерживает влагу, из-за этого целлюлит может быть выражен более ярко.







«При отказе от простых углеводов снизится риск ожирения и сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, улучшится общее самочувствие», — заключает диетолог.





Когда мы что-то ограничиваем или исключаем, это обязательно нужно чем-то заменить. Часто бывает так — мы хотим перекусить чем-то сладким, потому что мы голодные, у нас не было полноценного завтрака или обеда. Организм интуитивно подстрекает, чтобы человек употребил быстрые углеводы и получил энергию, соответственно необходим режим питания. В рационе должны быть белки, жиры и сложные углеводы — например серые крупы, цельнозерновой хлеб, обязательно овощи и фрукты.





А фруктоза?





Ирина рассказывает, что ВОЗ рекомендует 5 порций овощей и фруктов в день — это примерно 400 грамм. Но приоритет, по мнению специалиста, нужно отдавать овощам, так как фрукты содержат природные сахара (фруктозу).





«Избыток фруктозы, он также вреден, поэтому отказаться от сладкого и начать килограммами есть мандарины или пол-арбуза за раз — это тоже очень много и ведет к повышению веса. И на сегодняшний день доказана связь избытка в рационе фруктозы с возникновением неалкогольной жировой болезни печени (гепатоз), поэтому с фруктами нужно быть аккуратнее», — советует диетолог.





Ирина считает, что продукты с добавленной фруктозой (в виде сахарозаменителя) не стоит употреблять ни здоровому, ни больному человеку. Потому что синтетическая фруктоза влияет на организм хуже, чем обычный рафинированный сахар. По мнению специалиста, лучше отдавать предпочтение сезонным ягодам, так как они содержат меньше всего природного сахара.