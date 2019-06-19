Сияют в толпе: смелые сибирячки в неоновых топах цвета «спелый лайм»

С наступлением теплых, почти летних дней город заполонили девушки в очень яркой одежде. Тренд называется «неон», и каждая уважающая себя модница просто обязана примерить новинку и продемонстрировать её миру. На Западе неоновая мания постепенно сходит на нет, а в Сибири фишка в самом разгаре — ярко-розовые, лаймовые, оранжевые или желтые топы, велосипедки, платья сводят с ума и притягивают взгляды прохожих — не заметить невозможно. Корреспондент SHE спросила у смелых сибирячек, как они носят опасную одежду без риска выглядеть нелепо. Главное — соблюдать несколько простых правил.

Тоня, 22 года, мастер микроблейдинга











«В 2000-х годах неон тоже был модным, но с рюшами, стразами и прочей мишурой, что очень дешевило, как мне кажется. Сейчас минимализм: простая футболка, боди, велосипедки смотрятся стильно. Раньше мне бы и в голову не пришло надеть яркие велосипедки, но когда появляются тренды, зараз несколько, ты просто выбираешь тот, что нравится тебе. Мне понравился неон. Но на ком-то он может смотреться нелепо. У меня только две вещи розового цвета, в основном оттенки — салатовый, желтый, зеленый.







Мне нравится все, что сейчас входит в моду. Те же велосипедки с топом можно надеть с кроссовками и олимпийкой сверху или с каблуками и удлиненным пиджаком, тоже будет смотреться стильно. Неоновый образ уместен практически везде, правильно подобранный. Разве что для деловых встреч лучше выбрать что-то более классическое или сделать легкий акцент на неоне, если сильно хочется. А для повседневного образа — оденься хоть с головы до ног, главное, без рюш.











Возможно, глупых и колхозных мужчин-мужланов пугает такая мода. Они никак не могут понять, что мода меняется, возвращается. Мне иногда приходят сообщения в Instagram: «Снимай велосипедки, что ты скачешь, как малолетка, пора выглядеть элегантно, третий десяток пошел». А мне всего 22 года».







Алёна, 28 лет, индивидуальный предприниматель











«Мне очень нравится этот тренд. Лето — самое лучшее время для того, чтобы надеть для себя неон, тем более в Сибири. Я с удовольствием ношу яркие цвета, они поднимают мне настроение. Думаю, что мужчин этот тренд несколько пугает, моего — точно. Считаю, что мужчины больше любят женственность.











Неоновые вещи нужно уметь носить, чтобы выглядеть гармонично. Я обычно сочетаю их с чем-то белым, черным или бежевым, со светлой джинсовой одеждой. Любая девушка может позволить себе надеть неон, главное — подобрать свой оттенок и не переборщить с количеством. Тогда образ получится легким и динамичным. Неоновый образ уместен на пляже, вечеринках и в принципе на всех неформальных встречах и мероприятиях».





Наталья, 27 лет, бровист











«Тренд мне определенно нравится, сейчас такой выбор, раньше нужно было искать яркие вещи. У меня есть пара неоновых вещей, которые были приобретены задолго до того, как это стало актуальным. Больше всего нравятся зеленый, желтый и розовый.







Считаю, что любой тренд нужно вкусно подавать, уметь сочетать вещи между собой, дополнять аксессуарами. Я обычно сочетаю неоновые вещи с черными, это дает контраст. Обычно люди, которые решаются на яркую одежду, выглядят очень стильно, других я не видела. Глупо выглядит, когда все лучшее надето сразу. Я бы не стала надевать неоновые вещи на деловые встречи, ужины или, например, на работу в офис, все-таки это больше подходит для дневной носки, тусовки с друзьями или крутой фотосессии.











К последним тенденциям в одежде я спокойно отношусь, это ведь обычно на 2–4 сезона, и в тренд входит что-то новое. Меня это не пугает. Но я предпочитаю более базовые вещи в гардеробе. Мне ближе всего удобство и комфорт, надеюсь, что кроссовки и кеды никогда не уйдут на второй план.







Девушки одеваются не ради мужчин, а для того, чтобы выглядеть лучше, чем другие девушки. Мужчины с этим мирятся, ничего другого им не остаётся».







Екатерина, 29 лет, работает в сфере продаж











«Тренд нравится, просто нужно уметь сочетать несочетаемое, уметь носить. Иногда смотришь на человека и понимаешь, что ему идет этот образ, а мне нет. Неоновая одежда — это акцент, его нужно правильно подать. Каждая девушка, если постарается, сможет выглядеть модно и красиво. А красивый образ всегда будет привлекать и мужчин, и женщин.







Такая цветовая гамма очень украшает брюнеток и шатенок, они смело могут надевать две вещи разных неоновых цветов, и выглядишь прекрасно. Однако с такими решениями нужно быть осторожной и следить за сбалансированностью образа, а если всё правильно — быть самой прекрасной вам гарантированно.







Неоновая гамма выглядит уместно в тёплое время года, примерно с мая по сентябрь. Если говорить о стилях, то неоновые оттенки подходят больше для неформальных образов, идеальны для клубов, пляжных луков, уличных, стиля вечеринок, нежели для работы в офисе, хотя иногда можно попробовать, если нет строгого дресс-кода».

