«Он стал хватать меня»: пары, которые познакомились через приложения для быстрых встреч и поженились

Вправо — нравится, влево — не нравится. Одно касание, и вдруг надпись: «Вы образовали пару». Интересная формулировка, вроде бы ни к чему не обязывает, но телефон говорит, что у тебя уже есть какая-то пара, осталось выяснить, кто это. Забавные вещи творятся на сайтах и приложениях для знакомств — виртуальные отношения, бесконечные переписки, люди могут быть кем угодно, говорить и делать все, что душа пожелает, — до первой встречи, естественно, там все очевидно. Корреспондент SHE поговорила с сибирячками, которые вопреки стереотипам, что в приложениях для знакомств только случайные связи, нашли свою любовь и вышли замуж, — три абсолютно разные истории со счастливым концом.

Александра, 33 года, менеджер

Познакомилась с мужем через приложение Tinder











«Я два раза ходила в Tinder, в первый раз были непродолжительные отношения, а во второй раз я познакомилась с мужем. Регистрировалась оба раза для лёгких отношений и секса, вообще не планировала ничего серьезного. Я не боялась, что я могу кому-то не понравиться, я боялась, что мне никто не подойдет — у меня ужасно завышенные требования: адекватность. Было очевидно, что большинство вариантов просто пройдут мимо. Адекватность — большая редкость, и полно людей, которые готовы осудить девушку за желание отношений без обязательств, притом что сами они вполне за такой формат для себя. За 2 недели более 100 совпадений, больше 60 диалогов, что-то около 10 свиданий, 3 адекватных человека.









Полно извращенцев. Tinder не позволяет слать фото в диалоге, поэтому я получила всего 2 "дикпика" после того, как мы уже добавились в соцсети или мессенджеры. Многие парни считают, что девушки, пользующиеся приложениями для знакомств, легкодоступны: или те, кто пишут первыми, или те, у кого есть фото свидетельство того, что у неё есть купальник, или грудь. Да вообще все девушки доступны, поэтому первым сообщением сразу же тебе это сообщают или сразу пишут: "Скидывай адрес, сейчас приеду".





Есть категории мужчин, которым важнее девушку унизить, ни отношения, ни секс им не нужны — что бы они там ни писали у себя в профиле. А я мало того что замуж не стремилась, так ещё и сразу написала в профиле, что я феминистка. Так у меня просто коллекция сообщений оскорбительного характера. Полно мужчин, у которых на фото девушка или свадебное фото, и они искренне не понимают, что не так, почему я не хочу участвовать в обмане его жены.











Свидания случались, конечно. Как-то я пришла выпить кофе с парнем, и меня сразу что-то насторожило. Потом мы пошли прогуляться, он стал хватать меня за руки, я попросила этого не делать, но он продолжал. Потом начал приглашать к себе в машину, отказываясь объяснять, куда хочет меня отвезти. Еле выкрутилась, чтобы не поднимать общественный скандал. Написала потом ему, что он меня очень напугал, и он больше не писал мне. А другой позвал замуж на 4-м свидании. Я отказалась, он отказался выпускать меня из своей квартиры, в которой мы тогда находились.











И вот — Иван, мой муж. В его профиле было написано: "Пиши «привет»", ну я и написала. Мы почему-то долго не могли встретиться лично, а переписка была так себе. Я ничего особенного не ожидала. И вот, наконец-то, пошли в кино, потом к нему. И как-то так все было классно, что мы договорились встречаться дальше, но без особых обязательств. Я честно ждала, когда он выдаст что-нибудь оскорбительное: после 60 неадекватных диалогов подряд мало веры в человечество. Но ничего подобного не происходило. Месяца через три он предложил эксклюзивные отношения — и я сначала в ужасе отказалась. Но потом подумала, прошло время, я сама предложила временно пожить вместе и посмотреть, что из этого выйдет. Ну и хорошо вышло. Мы поженились ещё через 4 месяца. Правда, больше из-за оформления ипотеки. Но сейчас я чувствую, что это тот человек, с которым мне не страшно состариться или оказаться в уязвимом положении — он им не воспользуется для самоутверждения, а поможет и поддержит».





Анна, 25 лет, графический дизайнер, фотограф-ретушер

Познакомилась с мужем через приложение Badoo











«У меня не было цели найти вторую половику, я зарегистрировалась больше от скуки, но чем чёрт не шутит? Кто-то же находит там свою любовь. Особых надежд, конечно, не питала. Мне хотелось просто общения, а если человек понравится, можно встретиться. Писать стали моментально, и сразу много. Адекватных людей мало, большинству интересны встречи на раз, понятно для чего. Меня это не привлекало, поэтому общение быстро прекращалось. Многие сразу писали, что им нужно, поэтому спустя неделю все это поднадоело.







У меня было много знакомств, но общение длилось буквально несколько дней, потом темы заканчивались либо пропадал интерес с обеих сторон. Извращенцев предостаточно — чаще всего сразу высылали фото половых органов со всякими предложениями. Пожалуй, это было необычно, но, учитывая количество таких сообщений, вскоре стало обычным делом. Просто игнорировала таких либо сразу блокировала.











Как-то я ходила на встречу, молодой человек оказался очень странным, говорил, что хочет попробовать человеческого мяса, и все пытался завести в подворотню. Хотя в общении был абсолютно нормальный. Благо позвонила подруга и я начала говорить всякий бред: "Что? Как так? Серьезно? Сейчас приеду, надо что-то в аптеке?" — и быстро сбежала.







Навязчивых тоже очень много, особенно истеричных: "Вот ты не хочешь общаться, потому что у меня рост маленький? Я тебе не подхожу интеллектуально? Что ты возомнила о себе?", — оскорбления, а я всего лишь сказала, что мне неинтересно общаться, потому что разный круг интересов, и дело не во внешности или уме.





Когда написал Дима, я вообще восприняла его несерьезно, особенно учитывая его возраст — он младше меня на два года. У меня в интересах было написано: "искусство, люблю рисовать". Дима написал, что тоже любит искусство, и стал спрашивать, что я люблю рисовать, чем, попросил выслать работы. Я думала, это просто общение на пару дней, и даже не думала встречаться с ним. Мне нравились мужчины старше меня, ровесники, но уж точно не младше, они казались мне несерьезными. Но тем не менее с Димой мы общались до 5 утра по WhatsApp, темы не иссякали, но серьезней я к нему не стала, в конце концов общаться прекратили.











Спустя неделю я ездила по делам и параллельно думала, чем занять вечер. Неожиданно пришло сообщение от Димы, что он хочет встретиться, я не раздумывая согласилась, это было спонтанно, волнения не было, оно не успело прийти. Мы просидели до утра в "Перчини", смеялись, болтали. А потом у нас произошла неприятность с такси — он вызвал мне машину, и в середине пути заказ отменился (сбой приложения), я кое-как тогда добралась до дома. Дима после этого случая переживал и позвал меня на второе свидание, чтобы искупить вину. Во вторую встречу я все равно сомневалась и считала это несерьезным и на третьем свидании решила объяснить ему, что ничего не выйдет, но что-то пошло не так. Спустя 8 месяцев мы поженились».







Екатерина, 28 лет, специалист по аренде

Познакомилась с мужем на сайте НГС.Знакомства











«Мне тогда было 17 лет, и я зарегистрировалась на спор с друзьями — они хотели, чтобы я уже нашла себе парня, мне никто не нравился, в знакомствах вживую мне не везло. Я зарегистрировалась на сайте. Остаться и посмотреть, что будет дальше, стало уже моей личной инициативой, хотя для меня это все выглядело смешным и нелепым. Ожиданий не было никаких вообще, я не думала, что такое знакомство приведет к чему-то серьезному. Дальше переписок я не заходила, пару раз встречалась, но ничего особенного. Пару раз я уходила, даже не сказав "Привет", там было полное несоответствие фотографиям.







Количество неадекватных людей зашкаливало, причем как мужчин, так и женщин. Как-то я переписывалась с парнем, он предложил встретиться, я специально выбрала людное место, днем. А он как только поздоровался, сразу начал распускать руки, пришлось спасаться бегством. В переписке мужчина в возрасте предложил встретиться и сходить в театр, потому что ему не с кем идти. Он хотел, чтобы я каждый раз сопровождала его в театр, за деньги.







Это фото стояло у Екатерины в профиле, когда она познакомилась со своим будущим мужем





Олег — мой муж, написал мне первый, я ответила не сразу, мне не понравилось его фото, и я не отнеслась серьезно к сообщению. А спустя время мы решили встретиться и пообщаться лично, в сосновом бору, вечером, даже не знаю, почему я согласилась. Мы потом долго общались и резко прекратили, примерно на полгода. Потом снова встретились, это было под Новый год. Погуляли, пообщались, нам было очень приятно проводить вместе время, но как друзья, и только спустя 3 года мы начали встречаться. Я попросила его помочь мне с переездом, он поддерживал, мы часто гуляли, и все закрутилось само собой, внезапно. Олега забрали в армию, я его ждала, как только он вернулся, мы поженились».

