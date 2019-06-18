«Может вызвать купероз»: 4 процедуры для лица, которые нельзя делать летом (но все равно предлагают)

И 5 самых топовых, которые заставят кожу сиять (а еще новые стандарты нанесения кремов)

Когда приходишь в салон красоты или в клинику эстетической медицины, часто сложно разобраться, что к чему. Специалисты советует и то и это, каждая манипуляция очень нужна, и еще можно купить баночек с собой. Немало случаев, когда в погоне за прибылью вам сделают все что угодно, несмотря на бесполезность или даже вред такой процедуры в конкретное время года. Редакция SHE попросила врача — косметолога-дерматовенеролога, ведущего специалиста клиники UMG Галина Савельеву рассказать, что на самом деле можно и нужно делать в летнее время, а от чего нужно точно отказаться, даже если вам это настойчиво предлагают (про домашний уход тоже не забыли).

Профессиональный уход





По мнению специалиста, летом не стоит делать любые шлифовки.





«Их хоть и выполняют, но любые шлифовки с нарушением кожных покровов нежелательно проводить в летний период. Даже если пациент 100% наносит солнцезащитный крем и не загорает активно на солнце, тем не менее это очень высокий риск пигментации», — считает косметолог.





Также врач не советует пилинги. «Я вообще не люблю в Сибири пилинги в летнее время. Еще возможны миндальный или ретиноловый, но, опять же, мы боремся с пигментацией, а летом борьба с пигментацией абсолютно не результативна, то есть мы убираем пигмент — и он тут же появляется. Пилинги оставляем к сугубо осенним процедурам», — рассказывает Галина.





Мезотерапия летом неэффективна и повышает риск пигментации от вколов, особенно если пациент не наносит солнцезащитный крем. Процедура делается раз в 5 дней, после нее остаются маленькие гематомки (точки вкола через каждый сантиметр), что ведет к появлению пигментных пятен.





Галина уточняет, что инъекции в летнее время делать можно и нужно. Их используют для того, чтобы подготовить кожу к отдыху и восстановить после отдыха. Но косметолог советует выбирать пролонгированные препараты (например, Meso-Xhantin P199 или МНА-18), чтобы эффект достигался не за 5-7 процедур, а максимум за 2-3.





«Все средства, которые идут с ретинолом или с активными кислотами, тоже убираем. Это относится как к домашнему уходу, так и к сывороткам, которые наносятся под различные аппараты. Допустим, безинъекционная мезотерапия или уходовые процедуры. И витамин С активный убираем, особенно гликолевые пилинги не советую: это может вызвать купероз, повышенную сосудистую сетку или пигмент, поэтому в летнее время точно нет», — заключает врач.





По мнению специалиста, в топе процедур на лето — инъекции ботулотоксина (Ботокс, Диспорт или Ксеомин).





«Во-первых, это профилактика заломов в области межбровья и гусиных лапок, а во-вторых, это помогает не углубиться уже сформированным заломам и морщинам», — рассказывает Галина.





Еще одна популярная процедура в летнее время — нейротоксин (Диспорт) в область подмышек. Она снижает потоотделение, а эффект длится 6–8 месяцев. Актуально как для мужчин, так и для женщин.





Также Галина советует в летнее время делать биоревитализацию или биореструктуризацию.





«Биореструктуризация — это немного другое направление, чем биоревитализация. В инъекции, помимо гиалуроновой кислоты, содержится витаминный комплекс и пептиды. В летнее время я бы советовала выбирать коктейли, в состав которых входит более плотная гиалуроновая и высокомолекулярная кислота», — объясняет косметолог.





Также, по мнению косметолога, сейчас можно сделать фотоомоложение. Оно поможет убрать сосудистый компонент, пигментацию, улучшит качество кожи и создаст эффект сияния. После такой процедуры визуально сужаются поры.





Последнее, на что рекомендует обратить внимание Галина в летнее время, — это плазмотерапия. Процедура направлена на увлажненность кожи, на профилактику пигмента и укрепление сосудов.





По мнению Галины, при выборе косметолога важно обратить внимание на прием до процедуры. Врач должен спросить полностью анамнез, то есть о состоянии здоровья, наличии беременности, аллергии, хронических и аутоиммунных заболеваний.





«Обязательно должен показать препарат перед инъекцией и дать информированное согласие в двух экземплярах, одно для пациента, другое остается у врача. Рассказать все побочные эффекты, ограничения после процедуры, обязательно должна быть наклейка этого препарата, а на ней — серия, номер и срок годности», — уточняет косметолог.





Галина советует завести папку, где пациент будет хранить все согласия с названиями препаратов. Потому что некоторые препараты нельзя между собой комбинировать или использовать слишком часто.





Домашний уход





В первую очередь нужно позаботиться о хорошей SPF-защите. Редакция SHE уже попросила эксперта проверить популярные солнцезащитные кремы и выбрать лучший.





«Мы должны летом максимально убрать все абразивные скрабы с частицами, чтобы не было никакой травматизации, либо делать их совсем редко, максимум 3 раза в месяц», — советует врач.





Лучше добавить в свой уход средства, которые содержат гиалуроновую кислоту и направлены на увлажнение. Будет хорошо перейти на более легкие текстуры, даже для сухой кожи. Летом можно переходить на гелевые текстуры, чего нельзя делать в зимнее время, либо на эмульсии и сыворотки.







«Мы убираем скрабы и ферментные пилинги, но очень хорошо работают пилинги — скатки с молочной кислотой, идет легкая эксфолиция, никакой травматизации и увлажнение», — рассказывает Галина.





Все осветляющие средства от пигмента можно наносить летом только в вечернее время.





«По новым стандартам мы все плотные кремы под глаза делаем только утром, а никак не вечером. Потому что в вечернее время мы на него отекаем. Мы в принципе отекаем на ночь, даже кто не склонен. А если мы его наносим позже чем за три часа до сна, то мы отекаем 100 процентов», — заключает Галина.







Вечером можно нанести различные сыворотки, гель-кремы либо эмульсионные средства.