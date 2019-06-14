По мнению Евгении, часто мы не контролируем себя, когда смеемся и одновременно морщим нос, а если злоупотреблять сжиманием губ в «куриную попку» — появятся кисетные морщинки. Специалист напоминает, что нужно следить за осанкой, чтобы не было второго подбородка и шея оставалась гладкой. 


«Стараться ловить себя на мысли, например, что хмуришь лоб. Больше улыбаться и радоваться. Обязательно защищаться от негативного воздействия солнечных лучей — очки, кепка, крем», — советует тренер.


Из-за яркого летнего солнца мы ещё больше хмуримся и щуримся, что в первую очередь сказывается на появлении новых морщинок. Для того чтобы этого избежать, важно следить за мимикой и выполнять комплекс упражнений, который эксперт подобрала специально для SHE.


Делать гимнастику нужно 1–2 раза каждый день. Лицо и руки во время выполнения упражнений должны быть чистыми. 


Упражнение № 1. «Вы часто ловите себя на мысли, что хмуритесь на солнце? Если да, то первым делом надеваем солнцезащитные очки, вторым — расслабляем мышцы, которые формируют межбровку. Каждый раз, когда заметили, что нахмурились, — делаем так», — советует тренер.


Упражнение № 2. «Сами глаза от солнца тоже напрягаются. Поэтому почаще делайте следующее упражнение — оно будет расслаблять мышцы глаз. Широко выпучиваем глаза и держим 5 секунд. Повторяем 5 раз», — комментирует Евгения.


Упражнение № 3. Делаем губами букву «о» и держим в этом положении по 1,5 минуты. Во время упражнения разглаживается носогубная складка, получается хороший лимфодренажный эффект и скулы становятся ярче.


Упражнение № 4. Тренер рассказывает, что вакуум поможет сделать губы сочнее и пухлее без инъекций и косметики. 


Упражнение № 5. По мнению эксперта, именно это движение избавит от отёчности после перелетов.


А вы пробовали ежедневно делать гимнастику для лица? Замечали видимый эффект? Делитесь мнением в комментариях под статьей.