Гимнастика займет 7 минут, но поможет расслабить глаза, уменьшить носогубную складку и не отекать

Летнее время кроме вечеринок на пляже, клубники и равномерного загара часто приносит новые морщины. Причем появляются они не без нашего активного участия. Редакция SHE попросила сертифицированного тренера по гимнастике для лица Евгению Лескову подобрать главные летние упражнения против мимических и возрастных изменений и рассказать, какие наши эмоции (даже положительные) оставляют следы на коже слишком надолго.

По мнению Евгении, часто мы не контролируем себя, когда смеемся и одновременно морщим нос, а если злоупотреблять сжиманием губ в «куриную попку» — появятся кисетные морщинки. Специалист напоминает, что нужно следить за осанкой, чтобы не было второго подбородка и шея оставалась гладкой.







«Стараться ловить себя на мысли, например, что хмуришь лоб. Больше улыбаться и радоваться. Обязательно защищаться от негативного воздействия солнечных лучей — очки, кепка, крем», — советует тренер.







Из-за яркого летнего солнца мы ещё больше хмуримся и щуримся, что в первую очередь сказывается на появлении новых морщинок. Для того чтобы этого избежать, важно следить за мимикой и выполнять комплекс упражнений, который эксперт подобрала специально для SHE.





Делать гимнастику нужно 1–2 раза каждый день. Лицо и руки во время выполнения упражнений должны быть чистыми.





Упражнение № 1. «Вы часто ловите себя на мысли, что хмуритесь на солнце? Если да, то первым делом надеваем солнцезащитные очки, вторым — расслабляем мышцы, которые формируют межбровку. Каждый раз, когда заметили, что нахмурились, — делаем так», — советует тренер.







Упражнение № 2. «Сами глаза от солнца тоже напрягаются. Поэтому почаще делайте следующее упражнение — оно будет расслаблять мышцы глаз. Широко выпучиваем глаза и держим 5 секунд. Повторяем 5 раз», — комментирует Евгения.





Упражнение № 3. Делаем губами букву «о» и держим в этом положении по 1,5 минуты. Во время упражнения разглаживается носогубная складка, получается хороший лимфодренажный эффект и скулы становятся ярче.





Упражнение № 4. Тренер рассказывает, что вакуум поможет сделать губы сочнее и пухлее без инъекций и косметики.





Упражнение № 5. По мнению эксперта, именно это движение избавит от отёчности после перелетов.





А вы пробовали ежедневно делать гимнастику для лица? Замечали видимый эффект? Делитесь мнением в комментариях под статьей.