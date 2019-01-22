«Шансов больше, все раздеты»: загорелые сибирячки о знакомствах на пляже и лучших местах для отдыха

А еще о бассейнах, куда не стоит ехать, и крутых вечеринках на берегу (все лето впереди)

В первый жаркий день лета новосибирцы оккупировали бассейны и пляжи, и правильно — единственный теплый день в июне не должен пропадать. Корреспондент SHE тоже решила не упускать такую возможность и отправилась к самому популярному бассейну в городе. Среди атмосферы пляжной тусовки с ягодным ароматом кальяна под звуки клубной музыки загорелые сибирячки рассказали, где в городе можно с комфортом отдохнуть и куда лучше не ехать во избежание неприятных впечатлений. Девушки единогласно решили, что Новосибирску нужны пляжные вечеринки, и побольше, — ведь там есть отличная возможность с кем-нибудь познакомиться.

Ольга, 34 года, индивидуальный предприниматель











«"Парус" и "Маяк" — хорошие места, мне нравится. Самое отвратительное место — "Ремикс", там очень грязно и ужасный контингент, была там два раза — не впечатлило. Открытый берег — нет, я за границу езжу. Я была на пляжной вечеринке в Академгородке, относительно нормально. Хочется, чтобы их было больше, только нужен комфорт, нормальная кухня, чтобы было уютно отдыхать, не просто кусочек пляжа и диджей. Я за знакомства в таких местах, любое знакомство — это уже положительно. Абсолютно без разницы — где-то в городе или в атмосфере пляжа».





Алёна, 28 лет, не работает











«Отдохнуть можно хорошо здесь, на "Маяке". Вода чистая, кальян — все как надо. У меня подружки сейчас отдыхают на Wake City, там тоже ничего. Я не могу сказать, что мне где-то не нравится, я максимально лояльна. На "Ремиксе" тоже неплохо, но там свой контингент, это нужно понимать, здесь более весело. В Турции и на Кипре хорошие были пляжные вечеринки, в этом году еще не была на них. На хорошей пляжной тусовке должны быть зажигательная музыка, алкоголь, кальян, веселая компания. В прошлом году здесь было очень весело, я думаю, в этом году будет так же».





Софья, 22 года, в декрете











«Этот бассейн довольно достойный — соотношение цены и качества устраивает. Для меня актуален отдых с детьми, в этом плане мне нравятся "Борвиха" и "Парус". Там комфортно, приятный контингент и хорошие условия для отдыха. Думаю, что испортился "Ремикс" — все старенькое и грязное, контингент не привлекает, очень шумно, все толкаются, там дешево, вот люди туда и едут».







Ася, 29 лет, работает хореографом











«Мне нравится здесь. Из подобных знаю про "Ремикс", но там не очень — много людей и шумно, здесь гораздо спокойнее. Про берег сказать ничего не могу, если раньше мы выбирались, то сейчас даже не знаю, что посоветовать. Мне нравятся пляжные вечеринки, я была, но не в России. Нам не позволяет погода такой формат, это невыгодно. Вечером и ночью у нас уже прохладно. Я в отношениях, и вопрос знакомств для меня неактуален. Но мне кажется, тех, кто приходит сюда познакомиться, сразу видно».





Екатерина, 29 лет, работает в сфере продаж











«Мне нравятся пляжи Академгородка и Бердска, на "Звезде" тоже хорошо. Главное — хорошая компания и сфера обслуживания, мне нравится везде. Я за пляжные вечеринки — с хорошим баром и с хорошей погодой, естественно».







Наталья, 34 года и Юлия, 38 лет, работают в сфере торговли











Отвечают вместе: «Нам нравится здесь. Недавно открылась "Румба", но мы не смогли туда попасть — большая очередь, можно прождать до вечера и не попасть к бассейну в итоге, простояли минут 20 и приехали сюда. "Ремикс" начал сдавать позиции — нет шезлонгов, народу много, уровень сервиса падает. Пляжные вечеринки должны быть, это весело. Народу много, не у всех есть возможность уехать куда-то. Главное, чтобы вечеринка была веселой, энергичной, без конкурсов, чтобы люди смогли отдохнуть ненапряжно».





Наталья: «Я за знакомства, пусть люди знакомятся где хотят».







Юлия: «Не думаю, что пляж и открытый бассейн — удачное место для знакомств, все же это нарушение личных границ».







Марианна, 30 лет, свой бизнес в сфере красоты

Анна, 29 лет, работает в сфере железнодорожного транспорта

Виктория, 30 лет, ипотечный брокер











Отвечают вместе: «В этом году гораздо больше мест для отдыха. "Маяк" — одно из старых мест, уже проверенных. "Румба" открылась, но мы там еще не были, по отзывам, не так хорошо, как обещают. Wake City — на Горском, правда, там маленький бассейн с не очень чистой водой, но в черте города и вкусно кормят. "Ремикс" испортился — грязно, много народу, все лежат друг на друге, мы туда не ездим. Для нас он никогда не был привлекателен. "Парус" — хорошее место для семейного отдыха с детьми, бассейн с подогревом (чего нет здесь, вода пока холодная, может, прогреется к концу лета), большая территория и все удобства. "Борвиха" — хороша для отдыха с детьми, но дальше, и "Крона".







Да, мы согласны, что пляж и открытые бассейны — удачные места, чтобы познакомиться, шансов больше, все раздеты (или меньше). 50% людей одиноки, почему бы не завести знакомство, кто-то ведь за этим и едет. На "Маяке" публика адекватная, весело, атмосфера располагает, пляжные вечеринки устраивают. Их мало у нас адекватных, а они нужны».