Не надо так: 5 «стильных» образов, которые испортят свидание и собеседование (это легко исправить)

Внутри правильная инструкция, как вызвать доверие у будущего начальника и не выглядеть матрешкой

Нашу модель зовут Александра (23), она спортивный врач. Ее запрос к стилистам звучал так: чувствовать себя интересной и вызывать доверие у окружающих. Редакция SHE вместе с проектом «Батл стилистов» Натали Дороховой пригласили двух начинающих специалистов, чтобы они одели Александру для собеседования и свидания. В образах получилось наглядно показать ошибки, которые совершают большинство женщин. Эксперт объяснила, как их легко исправить.

Александра работает в биатлонном комплексе врачом-ординатором по направлению «ЛФК и спортивная медицина». Она не замужем.





«Я бы хотела научиться грамотно расставлять акценты в образе, чтобы это не мешало, не отвлекало и не отталкивало окружающих. Чтобы я могла чувствовать себя интересной для окружающих, а главное — быть более уверенной. Вызывать доверительные отношения», — рассказала Саша SHE.







Образ «до» участия стилистов





«Тип фигуры у Александры атлетический: широкая спина и узкие бёдра, "перевёрнутый треугольник". Брюки в полоску немного добавили объемы внизу, но сочетание цветов сделало образ негармоничным — у нас есть ощущение, что ноги отдельно от головы, и не видно достоинств девушки», — описывает образ «до» куратор проекта Натали Дорохова.





Чтобы показать ошибки, которые можно допустить в подборе гардероба, мы пригласили начинающих стилистов Татьяну Михайленко и Юлию Пронину составить по два образа — традиционно для свидания и собеседования.





Задача была непростой, так как выбран магазин необычного формата — Love Republic. Этот бренд делает акцент на сексуальность и экстравагантность. Посмотрим, что получилось.





Образ для собеседования от стилиста Татьяны Михайленко. В нем допущены самые распространенные ошибки





По словам куратора проекта, главная задача — показать профессионализм Александры и вызвать доверие к ней. Так как она врач, это можно сделать при помощи линий, силуэтов и цвета





«Чем прямоугольнее силуэт, тем более по-деловому вы смотритесь. Чтобы вызвать доверие — выбирайте белый цвет или его оттенки», — советует Натали.





В этом образе допущено сразу 4 ошибки.





«Фасон брюк был выбран правильно, с акцентом на талии, у Александры красивая линия декольте и груди, но очень узкие бедра, поэтому лучше для низа выбирать более светлые оттенки, а вверху — более темные, это будет гармонично смотреться. Здесь все наоборот. Футболка может быть на собеседовании, но без рисунка, минимализм в образе всегда будет уместнее. Красная куртка для нашей героини может быть в ее образах, она подчеркнет ее молодость и сделает образы динамичными, но для собеседования — однозначно нет. Этот образ больше подходит для активного отдыха или выступления», — комментирует ошибки Дорохова.





Куртку лучше заменить жакетом, это придаст более собранный и деловой вид, сделает образ одновременно современным и серьезным.





Образ для свидания





По мнению Натали, начинающий стилист выбрала правильную вещь для Александры — комбинезон, но не угадала с фасоном.









«Комбинезон — идеальный вариант для любого типа фигуры, для нашей модели важно соблюдать баланс верха с низом, брюки из легкой или струящейся ткани придадут недостающего объема внизу и сделают фигуру более женственной. Цвет комбинезона, у которого нет деления на верх и низ, сделает фигуру высокой и стройной, можно добавить ремень в цвет комбинезона», — комментирует ошибки эксперт.





Натали предлагает свой вариант бомбера с анималистическим принтом





Эксперт считает, что стилевой типаж модели позволяет ей носить анималистические принты, а белый бомбер не подходит ей по контрасту внешности, он ее приглушает и делает взрослее, а принт на белом бомбере вообще относится к другой стилистике.





Образ для собеседований от начинающего стилиста Юлии Прониной





Натали отмечает, что Юлия выбрала правильные оттенки и силуэты, но допустила ошибки при выборе топа — он не должен намекать на нижнее белье.





«На собеседование носим блузки или рубашки с закрытыми руками и плечами. Я бы заменила топ рубашкой контрастного цвета, это придаст индивидуальности и будет гармонично смотреться с контрастностью Александры во внешности. Жилет — хороший вариант — придает собранный и деловой вид. И обязательно нужно заправлять верх, для типа фигуры Александры это важно, делаем акцент на талии», — комментирует промахи куратор проекта.





По мнению эксперта, обувь для этого образа подойдет более закрытая





Второй образ от Юлии — для свидания. К этому платью Натали советует выбрать босоножки на широком и устойчивом каблуке с тонкими перемычками







По мнению Натали, платье — хороший выбор, ведь для нашей героини важно подчеркнуть женственность. У платья правильные цвета, принт и фактура, джинсовая куртка поверх — хороший трюк для подчеркивания талии и на случай, если станет прохладно. Небольшая сумка смотрится стильно.





«Но мне хочется, чтобы верх платья был более динамичным, открыть зону декольте, это немного облегчит верх, уж слишком глухой ворот у платья, я бы посоветовала асимметричный верх или оголенные плечи. Такая длина делает Александру немного "матренистой", нужно открыть немного щиколотки — и весь образ станет более легким», — заключает стилист.