Круче бикини: 46 купальников, которые будут на пике моды этим летом (модели для всех типов фигуры)

Чтобы визуально «сделать талию», нужно отказаться от моделей с поясом и выбрать лиф с воланами

В нашем климате выбор правильного купальника не является задачей номер один, даже совсем наоборот. Многим сибирячкам вполне хватит одной подходящей модели на несколько морских отпусков и короткое суровое лето. Но важно, чтобы именно эта модель подчеркивала все нужное и скрывала все лишнее. Редакция SHE попросила стилиста и персонального шопера Алену Петухову сделать подборку купальников, которые будут на пике моды этим летом, и рассказать, как примерять тенденции девушкам с разными типами фигуры.





По словам эксперта, в этом сезоне особенно актуальны купальники в спортивном стиле, модели с поясом на талии и элементами шнуровки.











По мнению Алены, в цветовой гамме нет никаких правил — сейчас актуальны как купальники с яркими принтами, так и их полная противоположность — модели, выполненные в бежевой, нюдовой гамме.









Но стилист советует обращать повышенное внимание на качество и плотность ткани, особенно это касается светлых купальников — материал должен быть либо очень плотный, либо двуслойный. В таком случае при намокании он не будет просвечивать и не случится неловких ситуаций.











Такое подобие шнуровки подойдет стройным девушкам.









Также на пике популярности купальники с лифом на одно плечо и модели, выполненные из блестящих, сияющих тканей.

















«Уже не первый сезон в моде купальники с оборками, воланами и раздельные купальники с трусиками на завышенной талии», — рассказывает стилист. По мнению эксперта, такие модели подойдут женщинам с типом фигуры «прямоугольник».







«В этом случае я бы отказалась от купальника с поясом на талии и сделала выбор в пользу купальников с воланами, например, по лифу — это визуально создаст дополнительный объём в зоне бюста, на фоне которого будет казаться, что у нас есть талия. Также такой тип фигуры может спокойно носить трусики с завышенной талией — это создаст визуальный объём в зоне бёдер, на фоне которого будет визуально уменьшаться талия», — рассказывает стилист.



















Вне времени и моды — слитные купальники (при этом они могут как поддерживать актуальную тенденцию спорта, так и быть более женственными) и купальники с верхом-бандо.









«Если от природы у девушки фигура "яблоко" (то есть имеется животик), я бы исключила модели с завышенными трусиками и отдавала предпочтение слитным (в том числе спортивным) моделям купальников.





Для типа фигуры "перевернутый треугольник" (широкие плечи) можно выбрать купальники с глубоким V-образным вырезом и использовать яркие принты, а также трусики с воланами или другим декором», — рассказывает стилист.









В глобальном смысле выбор модели купальника не зависит от повода. Но, по мнению эксперта, все же есть понятие уместности и логичности выбора моделей с какой-то сложной фурнитурой, обилием декоративных элементов — они уместны для пляжной фотосессии или вечеринки у бассейна, когда вы не планируете купаться и загорать, потому что вся эта красота пострадает от солёной или хлорированной воды и загар ляжет неровно.





Алена советует для плавания и загара выбирать более лаконичные и комфортные модели.