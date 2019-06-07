Манят, как магнит: рыжие красотки о том, как цвет волос помогает выйти замуж (даже если он не свой)

Ведьма, коварная соблазнительница, мужа уведет — рыжей быть, ой, как весело. Столько стереотипов и внимания — мистически притягательная внешность делает рыжих девушек особенными. Корреспондент SHE решила выяснить, действительно ли цвет волос влияет на личную жизнь и спросила у одной натурально рыжей сибирячки и у двух преобразившихся по собственной инициативе, правда ли яркая копна приносит счастье. Осторожно, после прочтения может появиться желание перекраситься.

Екатерина, 31 год, в декрете











«Мой натуральный цвет — русый. До момента, как я стала рыжей, было много разных экспериментов — мелирование, потом блонд, потом резко черный. После долго смывали черноту в шоколадный. Раз в полгода я что-то с собой делала. А когда нам всем предсказывали конец света, все скупали свечи и спички, в моей голове что-то ёкнуло: "Катя, а ведь ты никогда не была рыжей!". Сейчас я хожу в салон раз в два месяца, окрашиваю всю длину волос. Дома пользуюсь оттеночным бальзамом, поддерживаю цвет. Медный такой же капризный, как блонд. На поддержание цвета уходит от 2000 рублей и выше, смотря в какой салон я приду.





Рыжий — это моя любовная любовь, планирую остаться в этом цвете. Ни разу с 2012 года не промелькнула мысль перекраситься. Меняются только оттенки — ближе к красному или наоборот, переход от светло-рыжего к темно-рыжему. Меняю длину. Люблю короткие стрижки, мне нравится асимметрия. От природы я кудрявая. Мама до сих пор не может мне простить, что я обстригаю свои кудряшки и вытягиваю волосы утюжком. Эксперименты люблю в меру, как-то было желание нарастить волосы, хотелось длины, но я не люблю искусственность. Я за природную красоту, не хочу становиться чьей-то копией.











В моей косметичке по пальцем можно пересчитать декоративную косметику, я никогда не делала акцент на макияже, чтобы подчеркнуть рыжину. Рыжий больше подчеркивается не косметикой и аксессуарами, а темпераментом, поступками и характером. На мероприятия могу создать соблазнительно-роковой образ, а в жизни нет.







Все стереотипы про рыжих из области фантастики, я считаю. Рыжие самые счастливые — все мы счастливы, смотря в какое русло мы направляем свои действия. Рыжие — ведьмы и соблазнительницы — каждая девушка, она же и ведьма (хотя именно это сравнение я слышу довольно часто) и соблазнительница. Не думаю, что цвет волос как-то влияет на это. Дело вкуса. Когда я была брюнеткой, получала больше комплиментов, чем сейчас. Конечно, конец света не наступил, как я стала рыжей. Но я переехала в другой город, сменила вид деятельности, второй раз вышла замуж и родила ребёнка — это самые яркие моменты после цвета волос».





Екатерина, 38 лет, дизайнер и модельер, своё ателье











«Рыжий — мой натуральный цвет, и мне он очень нравится, он привлекает внимание. Натурально рыжих очень мало. В детстве иногда возникало желание перекраситься, потому что сильно дразнили, было не очень приятно. А сейчас я ни за что на свете не променяю свой цвет волос на блонд или еще какой другой. Если девушка решила стать рыжей, то ей однозначно нужно понимать, что к лицу будет только теплая цветовая гамма — типаж осень. Гардероб точно придется кардинально поменять.









Согласна, стереотипы про рыжих были и есть. Про счастье — не думаю, что зависит от цвета волос. Но ведьма и соблазнительница — факт. Наивной мне всегда быть гораздо сложнее, чем стервой. На рыжих обращают больше внимания, даже идя по улице, я обернусь на рыжую девушку. Брюнеток и блондинок много, рыжие в меньшинстве. Рыжий может или помогать по жизни, или наоборот. Рыжий — коварный, блондинкой быть проще.







У меня свой способ окрашивания, иногда я могу добавить прядок, не бегу за модными тенденциями. Я за классику и за длинные волосы, всего два раза в жизни я подстриглась под каре. Эксперименты в плане причесок — не стрижки, а формы прически — косы, волны».







Олеся, 30 лет, владелица салона красоты











«Мне очень нравится быть рыжей, любые другие цвета не воспринимаю. Рыжим я выражаю себя, чувствую уверенней, сексуальней, и вообще, любовь к себе пришла вместе с рыжим цветом волос. А свой натуральный у меня — светло-русый. Эксперименты с внешностью не люблю, планов по преображению нет, люблю себя такой, какая есть. Мне нравится, как смотрится выбритый висок, но сама я никогда не решусь.







Я крашусь часто, каждые 2,5 недели. Считаю, что если девушка выбрала такой цвет волос, она должна быть готова к частым окрашиваниям, уходу. Терпеть не могу, когда у меня или у других рыжих девушек видны корни, это сразу смотрится неухоженно. В месяц я трачу 12 000–14 000 на окрашивание, крашу только в салоне. В домашних условиях именно рыжей краской можно убить волосы, а это моя визитная карточка, которая должна быть всегда на высоте.











Рыжая я уже 5 лет, и планирую до самой старости быть рыжей ведьмой. Что касается макияжа — я не крашусь вообще, посоветовать какую-то косметику для тех, кто хочет стать рыжей — не могу. Могу сказать одно — если вы рыжая, вам подойдет зелёный цвет в одежде, у меня очень много вещей в зелёных тонах, это делает меня ещё ярче.







Стереотипы, что рыжие самые счастливые — во первых, мы сами создаём себе настроение и делаем счастливыми, не важно рыжая вы или брюнетка. Ведьмы — да, считаю всех рыжих ведьмами. Конечно, когда я стала рыжей, внимание привлекать стала больше, как со стороны женщин, так и со стороны мужчин. Очень часто ловлю пристальные взгляды».

