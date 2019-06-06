«Мне лучше одной»: горожане считают плюсами брака поддержку и секс, а минусами готовку и бюрократию

Профессор бихевиористики Лондонской школы экономики Пол Долан, выступая на фестивале, заявил, что самая счастливая подгруппа населения — это незамужние женщины. Ученый считает, что мужчины выигрывают от брака гораздо больше, чем женщины. На последних ложится «работа во вторую смену» и понижение уровня зарплаты из-за декрета, а также... нерегулярный оргазм. У мужчин, состоящих в союзе, наоборот — улучшается здоровье и финансовое благосостояние. Р едакция SHE решила не верить на слово английскому профессору и выяснить у сибиряков, кому выгодны общая фамилия, кольца и совместный быт. Мнения разделились.

Алена, 35 лет, работает в госструктуре











«Брак не может быть выгодным для кого-то, брак — это по любви. Если женщина хочет выходить замуж и рожать детей — это ее желание, но никак не обязанность. Я хочу семью. Плюсами официального брака могу назвать совместное ведение домашнего хозяйства, поддержку и опору женщины со стороны мужчины. Дети должны рождаться в узаконенной семье и носить фамилию отца. Минусы — при разводе морока с документами, госпошлину нужно платить.





Я считаю, если мужчина достаточно зарабатывает, женщина должна поддерживать домашний очаг. Но если оба супруга работают и вместе приходят с работы — я за разделение обязанностей. Когда я была замужем, мы делали все вместе, потому что доходы были одинаковыми. Сейчас я разведена и мне гораздо лучше одной. Мой муж был алкоголиком, отношения складывались неудачно, а после развода я почувствовала стабильность и уверенность в завтрашнем дне, позволила себе съездить отдохнуть».





Сергей, 41 год, работает в сфере общепита











«Брак — это партнерские отношения, которые не могут быть выгодны для кого-то одного. Я не женат. В статусе холостяка есть свои прелести, но я хотел бы жениться в ближайшем будущем. Брак — это дом, семья, уют продолжение рода. Я бы хотел, чтобы моя женщина занималась домом и детьми, но не забывала о себе, росла и развивалась бы вместе со мной. Финансовый вопрос за мной.





Продолжение рода и создание семьи — это задача женщины. Я считаю, что это правильно. То, что сейчас женщины стремятся к заработку, карьере, меня как мужчину только мотивирует».







Ирина, 32 года, помощник руководителя











«Смотря как подходить к вопросам брака, ведь можно составить брачный договор в пользу одной из сторон или в пользу обеих. Плюс брака — официальность, фамилия мужа, но для меня это уже не значимо. Я разведена. Когда я была замужем, в начале мы с мужем чувствовали себя одинаково комфортно, а в конце — одинаково некомфортно. Сейчас мне очень хорошо одной, но когда-то мне и в браке было хорошо. Если снова позовут замуж — пойду, какая разница, почему нет.





Если женщина сама себя обеспечивает, то вопрос о том, что она должна прийти домой и убираться, вообще не должен стоять. Иначе в чем тогда смысл мужчины? Если женщина работает, значит он не может ее обеспечить. Если не может обеспечить — хорошо, давай следить за домом вместе и делить обязанности. Меня как раз таки это и не устраивало в браке — с работы приходить на "вторую работу".







Женщина вольна делать то, что хочет, гнать ее замуж и заставлять рожать — зачем? Сегодня многие женщины и мужчины за свободные отношения, когда они не парят друг другу мозги всякими лишними обязательствами. Я не скажу, что я за свободные отношения, я только иду к ним, хочу. Старые понятия о браке, которые были у наших родителей, в наше время не работают, они наоборот, убивают его. Не стоит играть в идеальную жену и идеального мужа».







Виктор, 34 года, солист оперного театра, преподаватель кафедры сольного пения в консерватории











«Смотря какую цель носит официальный брак. Если есть корыстные моменты — это в любом случае будет кому-то выгодно. Но если два человека по обоюдному желанию решают узаконить отношения, выгоды быть не может. Я женат, и мне нравится быть женатым. Плюсы брака — ощущение стабильности в жизни, опора, поддержка, близость родного человека. Когда человек рождается, он ближе всего к матери, когда человек взрослеет — он заменяет эту опору и создает свою семью.







Сегодня XXI век, женщины вольны делать то, что им вздумается, патриархальное общество уже позади. Я думаю, адекватные люди должны адекватно относиться к тому, что их партнерам необходимо самореализовываться. Вопрос как. Если женщина хорошо встраивается в модель патриархального быта — пожалуйста, рожай детей, встречай мужа ужином, создавай тот самый семейный очаг, к которому мужчина будет стремиться. Если женщина чувствует себя некомфортно и привыкла самореализовываться в работе, в деловых отношениях, в творчестве или еще где-то, адекватный мужчина должен дать ей эту возможность. Проблема может встать из-за того, что самореализовываться хотят оба, тогда цель мужчины — найти возможность осуществить это, обеспечить условия для семьи. Если женщина зарабатывает больше мужчины и тот сильно переживает из-за этого, я не считаю, что это правильно. Нужно или найти возможность заработать больше, или успокоиться и делать то, что приносит удовольствие».







Анна, 33 года, не работает











«Брак — это равноправие. Я сейчас в гражданском браке, мы только собираемся узаконить отношения. Официальный брак — это обоюдное желание принадлежать только друг другу, по закону, выполнить долг перед человеком, которого ты любишь. Выходить замуж и рожать детей — наше женское предназначение, это даже не обсуждается.







Плюсами брака могу назвать официальность, для женщины — мужская поддержка. Дети рождаются в браке, одна семья, все общее. Для мужчины — его женщина принадлежит только ему. Из минусов — может, легкая притирка, бытовые моменты. Я нормально отношусь к тому, что за женщиной остается обязанность ведения дома. Но я за разделение труда. Не говорю, конечно, про готовку, но прибраться, постирать мужчина может. Я склонна к тому, что женщина не должна превосходить мужчину финансово, я не стремлюсь доказать, что я могу заработать больше. Я под мужчиной. От семьи карьера не страдает, наоборот, после рождения детей, появляется больше мотивации».





Надежда, 31 год, не работает











«Брак не может быть выгодным, это неуместно. Как семейная жизнь может быть выгодной? Для меня замужество — это дань традициям, без этого никак. Дети должны иметь официальных родителей, все вместе должны носить общую фамилию. Должен быть общий бюджет. Я замужем и очень счастлива в браке. Плюсом замужества могу назвать регулярный секс, общие дети — у нас двое. А минусы — не могу сказать, может, только лёгкие ссоры, но от них никто не застрахован. Каждый решает сам, я решила, что хочу семью, детей, хочу жить как живут мои родители.







Я согласна с тем, что карьерный вопрос для женщины в связи с замужеством и рождением детей проседает. Я ушла в декрет, вышла, немного поработала и снова ушла в декрет. Но у меня есть основное — семья, муж и дети, карьеру я успею построить. Я слежу за домом сама, мы ничего не разделяем. Это нормально. Я жена, а мой муж поздно приходит с работы, он нас обеспечивает. Иногда он может что-то приготовить, по желанию, но в основном это делаю я. Когда я работала, приходила домой и занималась домашними делами. Мой незначительный доход уходил на мои женские потребности».





Борис, 34 года, работает в компании «Омский бекон»











«В чем может быть выгода брака? Это странно. Я женат, и мне нравится мой статус женатого мужчины. Минусов брака я не могу назвать, а плюсы налицо — это семья, радость, возможность быть вместе, общение друг с другом. Финансовый вопрос на мне. Если бы моя жена зарабатывала больше меня, она бы просто больше денег тратила на себя. А так, её заработок — ее бюджет, мой заработок — наш семейный бюджет. Я считаю, что женщина сама решает, что ей нужно, но рожать детей — обязательно, мы ведь живем ради детей».







Светлана, 38 лет, работает











«Слово "выгода" неприменимо к браку, семье вообще. Я нахожусь в отношениях, но не официально. Штамп в паспорте важен, мои родители живут расписавшись, они знакомы с 12 лет. Брак — это совсем другая жизнь. Ты живешь и делаешь что-то ради кого-то, а не только ради себя, создаешь уют и получаешь от этого огромное удовольствие.







Семья должна быть по желанию. Для меня важна семья, а карьера: есть — хорошо, нет — не страшно. У меня никогда не было ситуации, чтобы вопрос об обеспечении семьи лежал на женских плечах. В моей семье ни разу не было работы во вторую смену — домохозяйства. Кто что может, тот то и делает».