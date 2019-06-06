Алена, 35 лет, работает в госструктуре


«Мне лучше одной»: горожане считают плюсами брака поддержку и секс, а минусами готовку и бюрократию


«Брак не может быть выгодным для кого-то, брак — это по любви. Если женщина хочет выходить замуж и рожать детей — это ее желание, но никак не обязанность. Я хочу семью. Плюсами официального брака могу назвать совместное ведение домашнего хозяйства, поддержку и опору женщины со стороны мужчины. Дети должны рождаться в узаконенной семье и носить фамилию отца. Минусы — при разводе морока с документами, госпошлину нужно платить.


Я считаю, если мужчина достаточно зарабатывает, женщина должна поддерживать домашний очаг. Но если оба супруга работают и вместе приходят с работы — я за разделение обязанностей. Когда я была замужем, мы делали все вместе, потому что доходы были одинаковыми. Сейчас я разведена и мне гораздо лучше одной. Мой муж был алкоголиком, отношения складывались неудачно, а после развода я почувствовала стабильность и уверенность в завтрашнем дне, позволила себе съездить отдохнуть».


Сергей, 41 год, работает в сфере общепита


«Мне лучше одной»: горожане считают плюсами брака поддержку и секс, а минусами готовку и бюрократию


«Брак — это партнерские отношения, которые не могут быть выгодны для кого-то одного. Я не женат. В статусе холостяка есть свои прелести, но я хотел бы жениться в ближайшем будущем. Брак — это дом, семья, уют продолжение рода. Я бы хотел, чтобы моя женщина занималась домом и детьми, но не забывала о себе, росла и развивалась бы вместе со мной. Финансовый вопрос за мной.


Продолжение рода и создание семьи — это задача женщины. Я считаю, что это правильно. То, что сейчас женщины стремятся к заработку, карьере, меня как мужчину только мотивирует».


Ирина, 32 года, помощник руководителя


«Мне лучше одной»: горожане считают плюсами брака поддержку и секс, а минусами готовку и бюрократию


«Смотря как подходить к вопросам брака, ведь можно составить брачный договор в пользу одной из сторон или в пользу обеих. Плюс брака — официальность, фамилия мужа, но для меня это уже не значимо. Я разведена. Когда я была замужем, в начале мы с мужем чувствовали себя одинаково комфортно, а в конце — одинаково некомфортно. Сейчас мне очень хорошо одной, но когда-то мне и в браке было хорошо. Если снова позовут замуж — пойду, какая разница, почему нет.


Если женщина сама себя обеспечивает, то вопрос о том, что она должна прийти домой и убираться, вообще не должен стоять. Иначе в чем тогда смысл мужчины? Если женщина работает, значит он не может ее обеспечить. Если не может обеспечить — хорошо, давай следить за домом вместе и делить обязанности. Меня как раз таки это и не устраивало в браке — с работы приходить на "вторую работу".


Женщина вольна делать то, что хочет, гнать ее замуж и заставлять рожать — зачем? Сегодня многие женщины и мужчины за свободные отношения, когда они не парят друг другу мозги всякими лишними обязательствами. Я не скажу, что я за свободные отношения, я только иду к ним, хочу. Старые понятия о браке, которые были у наших родителей, в наше время не работают, они наоборот, убивают его. Не стоит играть в идеальную жену и идеального мужа».


Виктор, 34 года, солист оперного театра, преподаватель кафедры сольного пения в консерватории


«Мне лучше одной»: горожане считают плюсами брака поддержку и секс, а минусами готовку и бюрократию


«Смотря какую цель носит официальный брак. Если есть корыстные моменты — это в любом случае будет кому-то выгодно. Но если два человека по обоюдному желанию решают узаконить отношения, выгоды быть не может. Я женат, и мне нравится быть женатым. Плюсы брака — ощущение стабильности в жизни, опора, поддержка, близость родного человека. Когда человек рождается, он ближе всего к матери, когда человек взрослеет — он заменяет эту опору и создает свою семью.


Сегодня XXI век, женщины вольны делать то, что им вздумается, патриархальное общество уже позади. Я думаю, адекватные люди должны адекватно относиться к тому, что их партнерам необходимо самореализовываться. Вопрос как. Если женщина хорошо встраивается в модель патриархального быта — пожалуйста, рожай детей, встречай мужа ужином, создавай тот самый семейный очаг, к которому мужчина будет стремиться. Если женщина чувствует себя некомфортно и привыкла самореализовываться в работе, в деловых отношениях, в творчестве или еще где-то, адекватный мужчина должен дать ей эту возможность. Проблема может встать из-за того, что самореализовываться хотят оба, тогда цель мужчины — найти возможность осуществить это, обеспечить условия для семьи. Если женщина зарабатывает больше мужчины и тот сильно переживает из-за этого, я не считаю, что это правильно. Нужно или найти возможность заработать больше, или успокоиться и делать то, что приносит удовольствие».


Анна, 33 года, не работает


«Мне лучше одной»: горожане считают плюсами брака поддержку и секс, а минусами готовку и бюрократию


«Брак — это равноправие. Я сейчас в гражданском браке, мы только собираемся узаконить отношения. Официальный брак — это обоюдное желание принадлежать только друг другу, по закону, выполнить долг перед человеком, которого ты любишь. Выходить замуж и рожать детей — наше женское предназначение, это даже не обсуждается.


Плюсами брака могу назвать официальность, для женщины — мужская поддержка. Дети рождаются в браке, одна семья, все общее. Для мужчины — его женщина принадлежит только ему. Из минусов — может, легкая притирка, бытовые моменты. Я нормально отношусь к тому, что за женщиной остается обязанность ведения дома. Но я за разделение труда. Не говорю, конечно, про готовку, но прибраться, постирать мужчина может. Я склонна к тому, что женщина не должна превосходить мужчину финансово, я не стремлюсь доказать, что я могу заработать больше. Я под мужчиной. От семьи карьера не страдает, наоборот, после рождения детей, появляется больше мотивации».


Надежда, 31 год, не работает


«Мне лучше одной»: горожане считают плюсами брака поддержку и секс, а минусами готовку и бюрократию


«Брак не может быть выгодным, это неуместно. Как семейная жизнь может быть выгодной? Для меня замужество — это дань традициям, без этого никак. Дети должны иметь официальных родителей, все вместе должны носить общую фамилию. Должен быть общий бюджет. Я замужем и очень счастлива в браке. Плюсом замужества могу назвать регулярный секс, общие дети — у нас двое. А минусы — не могу сказать, может, только лёгкие ссоры, но от них никто не застрахован. Каждый решает сам, я решила, что хочу семью, детей, хочу жить как живут мои родители.


Я согласна с тем, что карьерный вопрос для женщины в связи с замужеством и рождением детей проседает. Я ушла в декрет, вышла, немного поработала и снова ушла в декрет. Но у меня есть основное — семья, муж и дети, карьеру я успею построить. Я слежу за домом сама, мы ничего не разделяем. Это нормально. Я жена, а мой муж поздно приходит с работы, он нас обеспечивает. Иногда он может что-то приготовить, по желанию, но в основном это делаю я. Когда я работала, приходила домой и занималась домашними делами. Мой незначительный доход уходил на мои женские потребности».


Борис, 34 года, работает в компании «Омский бекон»


«Мне лучше одной»: горожане считают плюсами брака поддержку и секс, а минусами готовку и бюрократию


«В чем может быть выгода брака? Это странно. Я женат, и мне нравится мой статус женатого мужчины. Минусов брака я не могу назвать, а плюсы налицо — это семья, радость, возможность быть вместе, общение друг с другом. Финансовый вопрос на мне. Если бы моя жена зарабатывала больше меня, она бы просто больше денег тратила на себя. А так, её заработок — ее бюджет, мой заработок — наш семейный бюджет. Я считаю, что женщина сама решает, что ей нужно, но рожать детей — обязательно, мы ведь живем ради детей».


Светлана, 38 лет, работает


«Мне лучше одной»: горожане считают плюсами брака поддержку и секс, а минусами готовку и бюрократию


«Слово "выгода" неприменимо к браку, семье вообще. Я нахожусь в отношениях, но не официально. Штамп в паспорте важен, мои родители живут расписавшись, они знакомы с 12 лет. Брак — это совсем другая жизнь. Ты живешь и делаешь что-то ради кого-то, а не только ради себя, создаешь уют и получаешь от этого огромное удовольствие.


Семья должна быть по желанию. Для меня важна семья, а карьера: есть — хорошо, нет — не страшно. У меня никогда не было ситуации, чтобы вопрос об обеспечении семьи лежал на женских плечах. В моей семье ни разу не было работы во вторую смену — домохозяйства. Кто что может, тот то и делает».