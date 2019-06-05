Самым экзотичным местом для фотосессии в Сибири, пожалуй, смело можно считать оранжерею с кактусами, которая находится на территории Ботанического сада. При желании фото из Академгородка можно замаскировать под Мексику — и «Hola, amigos», шалость удалась. В целом же на огромной зеленой территории с лихвой хватает мест, чтобы запечатлеть момент: от просто полей до бамбуковой рощицы в лесу. Корреспондент SHE собрала самые красивые фотографии сибиряков в саду — как ни крути, а джунгли лидируют.

Популярный блогер Алина Зайцева — больше известная аудитории как Алина Киви Арт — одна из первых, кто сделала красивые фотографии на фоне кактусов. Девушка специально облачилась в пляжный белый комбинезон и надела соломенную шляпу для антуража. Ощущение, будто бы правда с неба палит жаркое солнце. Кто догадается, что снимки были сделаны зимой?









«У нас очень мало мест, где можно фотографировать зимой. А тут тепло, мы ездили в декабре. Сделать фотографии нам стоило 2500 рублей за час, это аренда», — рассказала Алина SHE.









Кактусы и суккуленты Старого и Нового Света, несомненно, привлекают аудиторию своей экзотичностью, в Сибири с этим сложно.









Как идея для свадебной фотосессии — очень даже ничего. Одни и те же пейзажи уже слегка надоели. Увидеть что-то знойное, а не Первомайский сквер, гораздо приятнее. За невысокую арендную плату молодожены оккупировали колючки и сухоцветы.





Фотограф Марина Семёхина говорит, что ей нравится снимать в оранжерее, особенно зимой, потому что в городе не так много интересных мест для съемок





Фотографы пребывают в не меньшем восторге — сухие ниспадающие ветви в сочетании с пудровым оттенком платья невесты выглядят очень гармонично. Кроме того, в саду еще много других мест, на фоне которых можно наснимать много памятных фото для только что поженившихся.





По словам Марины, ее клиенты нечасто соглашаются на съемку среди кактусов и тропиков, потому что ехать далеко





Ирина, посетив оранжерею, в своем Instagram-аккаунте написала просто и лаконично: «Местные джунгли». А ведь действительно, далеко ходить не надо.











Анна Завгородная тоже успела съездить в популярную фотолокацию, прихватив с собой шляпу.











Вот такая красивая фотография получилась в итоге совместной работы фотографа Софии Рут, модели Полины Литвиновой и визажиста Екатерины Ивахи. «Волшебная съемка», — написала Екатерина под фото в своем паблике it.girl.studio.









Кроме кактусовой оранжереи в Ботаническом саду еще много разных красивых мест, на которых как ни встань — на фото выйдешь хорошо. А подключив фантазию, можно добиться сказочного сюжета вместо обычного фото, — у Дарьи Кузьминой это, несомненно, получилось.







Локация привлекательна и для рекламных съёмок. Модель Алина Пилипейкина приняла участие в фотосессии для салона свадебных платьев Lorange. Получившиеся снимки девушка выложила в своем профиле в Instagram.









Аделина Долгих тоже съездила в Ботанический сад ради того самого кадра. Думаем, ей удалось получить то, что хотелось.







«У нас была творческая группа совместно с салоном "Бурлеск", фотографом Ольгой Березиковой и визажистом Любовью Мазур. Задача была — отснять что-то легкое, воздушное. Я согласилась; образ был за мной, максимально простой, чтобы не перегружать. Без яркого мейка, локонов, потому что очень акцентированное платье», — рассказывает девушка и добавляет, что для летних фотосессий лучше всего выбирать природные места, где немного людей.









«Лучше приезжать на съемку в будний день — совсем утром или вечером, к закату. Получаются очень красивые кадры. Можно фотографироваться у воды, у бассейна. Для городского варианта — на летней веранде», — делится Аделина.