«Мужчины хвалят за такой выбор»: сибирячки, которые хранили невинность до брака, — о том, стоило ли

В наше время даже открывать дверь перед коллегой женского пола надо очень аккуратно, а то оскорбится — и вот вас уже обвиняют в харрасменте. Оттого особенно дико смотрится в 2019-м мысль о том, что гены всех половых партнеров женщины могут передаваться ее детям. С позиции науки такое явление — заблуждение, не подтвержденное исследованиями. Тем не менее это является одной из причин, почему девушки решают хранить невинность до брака, наравне с одобрением мужчин и страхом быть использованной. Редакция SHE поговорила с тремя женщинами разных убеждений и взглядов — их объединяет одно: все три отказались от добрачных связей ради будущей счастливой семьи (но не у всех она сложилась).

Полина, 32 года





«У меня в семье никто не был религиозен, но меня воспитывали очень строго и всегда повторяли, что принести в подоле — это позорно. Если заниматься сексом без брака — можно стать легкодоступной и пойти по рукам. Я до сих пор до конца не могу избавиться от этих убеждений. Меня никуда особо не отпускали, круг друзей тщательно фильтровала бабушка. До 22 лет как-то не складывалось с интимной жизнью, были влюбленности мимолетные, и влечение было, но я начала испытывать страх опозорить семью, а в глубине души думала, что, возможно, они правы и мне не следует об этом думать.





Мне кажется, что в 16–18 лет ты еще не так трепетно подходишь к вопросу, а в 22 уже думаешь, кому бы вручить этот приз. Так благородной мне показалась идея хранить девственность для мужа. Это был универсальный ответ на вопросы о сближении на редких свиданиях (их в моей жизни было 5) и насмешки более опытных подруг. В 25 вся семья мне уже недвусмысленно намекала, что пора бы выйти замуж и родить детей, но о каком замужестве речь, если у меня даже постоянной пары никогда не было. Дальше 2–3 встреч, моего отказа от поцелуев и вопроса "Я тебе не нравлюсь?" дело не заходило.





Я все эти годы посещала одного и того же гинеколога, она только сочувственно качала головой. Говорила, что это не должно сказаться на моем женском здоровье, но и о том, что ни в чем нельзя быть до конца уверенным. В 27 я начала понимать, что мне нужна помощь специалиста, но стеснялась об этом открыто сказать. В итоге родители подобрали мне жениха, мне он совсем не нравился, еще и был меня на 4 года младше. И тоже девственник. У него были маленькие потные ладошки с маленькими ногтями. Мы сходили в какой-то ресторан, он был в гостях у нас дома. Но я сказала, что мне нравится другой. Это была ложь.







Мы с подругой поехали на отдых в другую страну (мне уже было 29), я напилась и переспала с первым встречным почти, который проявил хоть какую-то симпатию. Я раньше почти не пила, и именно алкоголь и настрой снял этот барьер ужаса и судьбоносного момента в моей жизни. Это было сделано почти осознанно. Мне было стыдно и мерзко, я даже не совсем помню это. Все скомканно. Но это помогло — я поняла, что придавала сильно большое значение этому, а на самом деле боялась остаться старой девой.





Сейчас я живу в Санкт-Петербурге, переехала подальше от родителей и их напутствий, у меня есть парень, мы встречаемся уже год, у нас всё хорошо в плане интима, но в силу прошлого я знаю много женщин с похожим опытом. Сначала авторитарные родители и давление на то, что это позорно, а потом уже не знают, кому предложить своих 30-летних девочек с кучей комплексов, не умеющих общаться. Есть даже клуб, в котором таким женщинам помогают. Его легко найти в поисковиках».





Анна, 27 лет





«Изначально моей целью был брак, и без помолвки, свадьбы я не рассматривала сексуальные отношения. Это не по семейным убеждениям или религиозным, просто это правда очень удобная позиция для женщины в наше время. Выгодное отличие от всех остальных. Но есть одно но. Должно быть всё хорошо с внешностью и умом. Иначе лишние закидоны мужчин только отпугивают. Я вышла замуж в 21 год девственницей.





Мой будущий муж красиво ухаживал 8 месяцев до этого, петушился, что у него будет непорочная жена, которая ждала только его. Всем друзьям рассказывал. В итоге предложение, свадьба, первая брачная ночь — всё как надо. До этого у нас были страстные поцелуи, и всё вроде ничего, но сам процесс — это ужас. Я думала, почему вокруг этого столько разговоров. Муж начал психовать, постепенно мы отдалялись, он тут же перестал красиво ухаживать. Я была молодая и горячая и после нескольких его ночных разборок насчет того, что у нас всё не так и всё не то в постели, подала на развод. После этого полтора года приходила в себя и поняла, что мое деланное целомудрие никому было не нужно. А у бывшего мужа было просто скромное достоинство, из-за этого он так воодушевился, что я ничего другого не видела, и из-за этого было так ужасно.







Как способ набить себе цену целомудрие и "до свадьбы ни-ни" — в самый раз. Но еще время потратить. А второй раз вышла замуж я, кстати, за парня, который ухаживал за мной еще в 17 лет, но я ему гордо дала от ворот поворот и сказала, что до свадьбы не сплю. Он мне тогда сказал: "Странная ты, но не хочешь — как хочешь", и посмеялся. Он оказался офигенный, живем уже 4 года, сыну в сентябре будет 2».





Ирина, 23 года





«Главная идея хранения себя для мужа — это здоровые дети и счастливый брак в будущем. Не понимаю, как мужчина может брать на себя обязательства за тебя, когда знает, что до него ты спала со многими. Большинство моих знакомых девушек уже встречались с парнями, они с ними спали и не брали их замуж. Бросали их и даже иногда грубо поступали. Моя позиция сейчас не модная, ее называют ханжеством, но мне всё равно. Я хочу здоровых детей и подарить себя одному мужчине — мужу.





Не может быть такого, что мы в этом плане будем несовместимы. Если будет любовь, остальное можно исправить. Да, я испытываю возбуждение, все нормальные реакции у организма наблюдаются, просто я не понимаю, зачем спать со всеми подряд. Сейчас и так многие так делают, но это совсем не про меня. Есть еще много псевдодевственниц, у которых было все, кроме секса, — это тоже смешно. Это состояние души в первую очередь, а не физиологическая особенность.







Внимания мужчин ко мне много, я могу выбирать. Пока никто не позвал замуж, но я просто не встретила достойного. Досуг я провожу с ними, общаюсь, но не более. Есть многие, кто на это не согласны, в основном мои сверстники. Кто постарше (35 плюс) проявляют уважение, хвалят за такой выбор. Я уже не смогу по-другому, эта идея у меня с 9 лет. Надо мной никто не смеется, потому что я не хожу с плакатом, но мужчинам сообщаю на втором свидании, если разговор этого касается».





А как вы относитесь к отказу от секса до брака? Считаете, что такой союз будет крепче? Или это всё пережитки прошлого? Поделитесь мнением в комментариях под материалом.