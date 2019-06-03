Молодая мама быстро вернула стройную фигуру — она находит время для себя даже с тремя малышами

Тройняшки родились 27 марта 2019 года

Сибирячка Алина Казанцева будто сошла со страниц модных журналов — сразу и не поверишь, что девушка с идеальной внешностью только что родила тройню. Прохожие, видя 26-летнюю Алину с огромной коляской, всегда удивляются, как ей удаётся справляться сразу с тремя детьми, и молодая мать отшучивается — всё то же самое, что с одним, только в три раза больше. Но с корреспондентом SHE мать-героиня поделилась секретами тайм-менеджмента, ухода за собой и строгой диеты, а также рассказала, почему её мужу сейчас пришлось взять длинный отпуск.







История любви 26-летней Алины и 29-летнего Никиты Казанцевых довольно типична для сибиряков — сотрудница банка и инженер познакомились на Алтае, куда каждый сам по себе поехал отдыхать. Спортсмен Никита, занимающийся водным (гребным) слаломом, довольно быстро покорил Алину, они начали встречаться ещё на Алтае, а в Новосибирск вернулись уже как пара — жить вместе стали через месяц после знакомства.







Никита сделал предложение любимой три года назад — сразу после покупки квартиры. А свадьбу Казанцевы сыграли 22 июля 2017 года. По словам Алины, она довольно долго не могла забеременеть — пришлось пройти лечение длительностью 4 месяца, прежде чем всё получилось. Она поясняет, что не проходила процедуру ЭКО — просто привела в порядок гормоны с помощью врачей.







«Мы подозревали, что может получиться не один, мы морально к этому готовились. Был вообще вариант, что четверо, но такого не случилось. Я чувствовала, что будет тройня, — и угадала! Как только я узнала, что беременна, я сразу же ушла на больничный на работе.





Грубо говоря, 10 недель было — а я уже ушла на больничный, я уже знала, что будет тройня. И меня мои врачи, которые наблюдали, категорически [рекомендовали], чтобы я дома сидела. И я ждала момента рождения — очень интересно было. Беременность проходила не столь сложно, но были частые посещения врача, наблюдения, стационар — в принципе как у всех было. Я чувствовала себя хорошо, живот не сильно быстро рос.







Никита и Алина познакомились на Алтае и сразу же влюбились друг в друга





Сложный был период, когда мне сделали утром УЗИ и сказали: "Решайте, через 15 минут надо рожать!". И меня уже через 2 часа прокесарили», — рассказывает сибирячка. Это было 27 марта 2019 года.







Показания были экстренными, поэтому дети родились раньше срока — если бы Алина проходила положенные 9 месяцев, тройня бы появилась на свет только сейчас, в конце мая. Молодая мама признаётся, что момент после родов был самым трудным — пока ей не сказали, что с её детьми всё в порядке, хотя их вес был гораздо меньше нормы.







Самый маленький в тройне — Савелий, его вес при рождении составил всего 960 граммов, и он единственный лежал после родов в специальном боксе. Алиса родилась с весом 1260 граммов, а Валерий — с весом 1490 граммов. Сейчас они весят примерно по 3 килограмма каждый.







Беременность проходила довольно спокойно, хотя и требовалось всё время посещать врача





Ещё месяц, до 30 апреля, Алина вместе с новорождёнными детьми находилась в городском перинатальном центре — малыши набирали вес и проходили обследования. После выписки супруг Никита взял отпуск на месяц — работодатель позволил ему побыть с семьёй и помочь жене с уходом за тройняшками. Сейчас они вдвоём нянчатся с детьми, ведь у бабушек и дедушек не всегда есть время приехать в гости. Его отпуск официально закончится через две недели, но у Никиты всё равно будет довольно гибкий график, и он часто сможет работать дома.







«У нас есть режим питания — мы едим 6 раз, каждые 4 часа мы кушаем. Если начинать с двух часов ночи — потом шесть, десять, два и так далее, по кругу. Кормим по очереди. Я кормлю грудным молоком <…> сцеживаю, чтобы не быть "ходячей грудью", и муж помогает [с кормлением]. (М.М.: Успеваете поспать?) Да, время от времени. После больницы спали по 2–2,5 часа.







В десять вечера мы купаем их. Сон и прогулки по настроению. Одна я, к сожалению, не могу выйти на улицу — коляска довольно тяжёлая, она весит 25 килограммов. Сама не могу катать — только муж», — говорит Алина Казанцева.







Ещё месяц после родов Алина провела с детьми в роддоме





Зато если пара выходит на прогулку с трёхместной коляской — прохожие всегда обращают внимание и задают, как правило, один вопрос: «Как вы с ними справляетесь?». Может, Алина скромничает, когда отвечает, что всё вполне обычно, как с одним ребёнком — только детей в три раза больше.











По словам матери тройни, во время беременности она набрала всего 6,5 килограмма — сказалась не столько генетика, но и довольно строгая диета и витаминный режим, также врачи внимательно следили за гормональным фоном. После родов она практически моментально вернула себе былой вес — 55 килограммов.







«Я сама очень сильно рада, что не поправилась. Хотя и до этого не страдала сильным набором веса, и во время беременности правильно питалась. Многое что запрещала — из вредных продуктов», — рассказывает девушка.









Первые полгода после кесарева сечения молодой маме нельзя заниматься тяжёлыми физическими нагрузками, но позже Алина планирует вернуться к кардиотренировкам и приседаниям в тренажёрном зале.







«Важно прежде всего питание — мы жареное не едим уже много лет (и муж тоже!), уже привыкли к этому. Побольше овощей и фруктов, меньше жирного. Майонез, сало, картошка, жареное, колбаса — нет. Сейчас нельзя есть ничего вредного, так как грудное вскармливание. Но раньше раз в месяц [мы могли] пиццу, например, съесть», — перечисляет сибирячка.







Во время беременности сибирячка набрала всего лишь 6,5 килограмма





Как рассказывает Алина, ей повезло с тройняшками — они спокойные (во всяком случае пока что), хотя и отличаются характерами. Их мама уверяет, что дети совершенно разные внешне и внутренне. Самый взрослый и умиротворённый — «король» Валерий, Алиса — компанейская девочка («если орут братья — она поддержит), а Савелий самый шустрый — он же в семье работает будильником, просыпаясь порой даже раньше положенного по графику кормления.







Они дают маме заниматься своими делами: пока дети спят, Алина успевает ухаживать за собой. В приоритете маски для волос (светлые локоны — гордость девушки), в остальном же уход по минимуму.





«Кожа молодая, поэтому ничего сверхъестественного пока не требуется», — замечает сибирячка.











Траты на детей составляют около 30 тысяч рублей в месяц — это в основном еда и кремы, с одеждой для тройняшек помогли знакомые и родственники. Сейчас семья Казанцевых живёт в двухкомнатной квартире, ипотеку по которой закрыла прямо перед рождением Савелия, Алисы и Валерия. Но в дальнейшем супруги рассчитывают на материнский капитал, который должен помочь приобрести жильё попросторнее.







Конечно, с тройней не так уж и просто, признаёт Алина. Зато потом, когда они подрастут, им как минимум всегда будет с кем пообщаться и дружить.







Савелий, Алиса и Валерий совершенно разные, уверяет их мама





В прошлом году в Новосибирске родилась четверня. В начале осени молодые родители вместе с детьми заехали в новую трёхкомнатную квартиру, которую им выделила мэрия. НГС побывал в гостях у семьи — родители рассказали, как воспитывают детей и на какие нужды уходит больше всего денег. Однако не все люди были рады четверняшкам — незнакомая семье женщина даже пожаловалась в полицию на родителей, заподозрив их в обмане. По мнению автора жалобы, мать четверняшек слишком стройная, а отец и вовсе седой.

