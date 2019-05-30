Лучше, чем в 20: красотки, которые за 10 лет изменились до неузнаваемости (и рассказали секрет как)

А еще о том, почему многие женщины хорошеют с годами и кому не помогут даже красивые ноги и нос

Вот парадокс — глядя на свои фото 10–15-летней давности, думается: «Ну почему, почему я носила эту прическу, ведь даже почтальон видел, что она прибавляет мне года. А платье?». И начинаешь тихо сетовать о том, что не было тогда ни стилистов, ни имиджмейкеров и подсмотреть негде было, что сарафан в цветочек нельзя надевать с сапогами (а теперь снова можно), да еще приукрасив голову панамкой. Корреспондент SHE поговорила с сибирячками, которые к тридцати годам стали выглядеть лучше, чем в свои юные годы, и спросила их про подростковые комплексы, эксперименты со стилем и постоянным стремлением стать лучше.

Елена, 30 лет, фотограф











«10 лет назад я училась на 4-м курсе педагогического университета и еще толком не понимала, как хочу выглядеть. На нашем факультете (институт искусств) считалось, что чем креативнее, тем лучше. Ещё со школьных лет я любила экспериментировать с одеждой. Самым странным предметом в моем гардеробе были расклешенные гетры из старых джинсов, которые я смастерила вечером сама, а утром надела в школу. Одноклассники ничего не сказали, но косились с подозрением.







Раньше я считала, что быть идеальной по всем модельным параметрам — гиперважно, иначе меня никто не полюбит и жизнь вообще не сложится. Было много комплексов и неуверенности в себе, непонимания, что мне нужно на самом деле. Я думаю, редкая девушка всегда и полностью довольна свой внешностью. Всегда хочется быть на пару килограммов стройнее, выше или ниже ростом. Я стеснялась своего — 176 см, в моде были высокие каблуки, с ними я была вообще 190 см. Фигурой так вообще до сих пор не полностью довольна, но отношусь гораздо спокойнее. На лице тоже была пара недостатков, которые я со временем подправила: исправила прикус и подлечила кожу.











Сейчас всё совершенно по-другому, и это больше про внутренние ощущения: когда мы сами собой довольны, нас никто не разубедит в обратном. Сейчас я придерживаюсь больше классического стиля; если в чем-то сомневаюсь, то выбираю более простой и скромный вариант. В 16–20 лет выглядеть фриком — это нормально, а в 30 лет — уже смешно. Я нашла свой стиль и нравлюсь себе гораздо больше.







Изменения, которые произошли со мной за последние 10 лет, хоть и не были кардинальными, но дали мне возможность меньше беспокоиться по поводу того, достаточно ли хорошо я выгляжу и что подумают окружающие. Это дает возможность сконцентрироваться на более важных в жизни приоритетах — семье и карьере.











Большинство мужчин, я уверена, и не заметили бы каких-то внешних изменений. Ведь изменилась в первую очередь моя самооценка. Она сформировалась за счет моей профессиональной реализации, благодаря навыкам общения и такта, воспитанию, моральным принципам. И только потом была работа над внешним видом. Мало быть просто красивой картинкой — внешность оценят, только если вы приятный и неглупый человек».







Светлана, 31 год, свадебный стилист, педагог











«Я была яркой, смелой и амбициозной блондинкой с невероятными на тот момент мечтами. Сейчас я тоже блондинка с амбициями, но другая. Я и тогда себе нравилась, и сейчас мне нравится, как я выгляжу. Просто тогда мне нравилось быть такой, а сейчас совершенно другое время, мои вкусы и взгляды изменились, это отразилось на внешности.







Мне всегда хотелось больше измениться внутренне, расти и развиваться, стать более интересным человеком, развивать профессиональные навыки, многое узнать, увидеть мир, стать успешной. С внешностью я тоже экспериментировала — я работаю в индустрии красоты и все свои творческие идеи практиковала на себе: по-разному красилась и наряжалась, носила крупные аксессуары, делала прически, выстригала челки, но длину волос всегда сохраняла.











На тот момент мне казалось, что нужно худеть, весила я 48 килограмм, сейчас мой вес — 50 килограмм, и мне комфортно. На внешности сильно не зацикливаюсь, хоть и люблю выглядеть красиво, ухаживаю за собой, умею краситься, люблю активность, а вот то, что плохо говорю по-английски, не люблю.







Я носила джинсы с низкой талией и серьги длинные. Кто знает, возможно, это снова вернется в моду, но сейчас я больше за комфорт и натуральность. Образ сложился сам. Мои внутренние изменения, ценности, настроение диктуют мне мой стиль. Я перестала обесцвечивать волосы, люблю длину — это женственно, полюбила яркую помаду, потому что она подчеркивает улыбку.











Изменения в образе жизни повлекли изменения в голове. В 20 лет я не была такой глубокой и интересной, как сейчас. Прокачивая личность, наполняясь новыми знаниями, событиями, навыками, знакомствами с интересными людьми, путешествуя, обучаясь мыслить позитивно, и внешность меняется. А мужчины — не буду говорить за них. Внимания мне и тогда хватало, предостаточно и сейчас».







Виктория, 30 лет, видеорежиссёр











«10 лет назад я была глупой девочкой, наивной, доверчивой, подверженной чужому мнению и внешним факторам. Комплексы во внешности были всегда и остаются по сей день — я не скажу какие, это личное, просто сейчас я смирилась с тем, что хотела бы исправить.







Сейчас я стала свободней в своих ощущениях, чужое мнение уже не решает за меня. В один миг пришло осознание того, что я перешла границу между "надо" и "хочу". Для меня 30 лет — такой возраст, когда ты больше не имеешь права на ошибки. Мой любимый возраст — это 23 года, в тот момент казалось, что вся жизнь перед тобой, все двери открыты, ты можешь добиться всего, чего пожелаешь.











Мужчины, парни… Их внимания всегда было достаточно, прелесть 20-летнего возраста в том, что ты нравишься всем. А сейчас становится немного грустно, когда видишь приписки по возрасту "до 25", "до 28", так и хочется крикнуть: "Эй! Да мне всего 19! Я ничуть не изменилась, 30 — это просто цифра в паспорте!".







Сейчас внимания мужчин тоже хватает, но с возрастом ты переходишь на новый уровень общения, не только в возрастной категории. За 10 лет (от 20 до 30 лет) ты сталкиваешься с такими вещами, о которых даже и не подозревал, проходишь столько препятствий, предательств, лжи, видишь столько фальши в добрейших глазах, что в 30 лет ты уже чему-то научен и знаешь, что тебе нужно от конкретного человека. А в 20 лет — это "паафффф", это флирт, безумная любовь, скандалы, интриги, расследования. В 30 лет тебе уже не до всего этого.











В одежде сейчас я выбираю стиль 90-х. Мода моей юности — с ней я не только обретаю ностальгическое настроение, но также она мне просто идет. Когда смотришь свои старые фотографии, думаешь: "Боже мой, серьезно?!". Не скажу, что я сильно изменилась внешне, скорее я изменилась внутренне».