В первую очередь косметолог обращает внимание, что все косметические средства имеют различный уровень защиты — от SPF 4 до SPF 50+. 


«Солнцезащитные средства с SPF выше 50+ приобретать и использовать не рекомендую, так как состав этих средств на момент 2019 года не соответствует стандартам безопасности и качества», — рассказывает косметолог.


Для того чтобы понять, какую защиту выбрать именно вам, нужно учитывать:


— ультрафиолетовый индекс региона, в котором вы проживаете (можно посмотреть в приложении «Погода» на iPhone);


— ваш возраст (чем старше человек, тем сильнее должна быть защита);


— ритм жизни (вы работаете в офисе 24/7 или гуляете, работаете под открытым небом);


— состояние кожи (проводились ли пилинги кислотные/лазерные или любые другие агрессивные косметологические процедуры, требующие постуход с SPF, а также учесть наличие витилиго или гиперпигментации);


— ваш фототип.


Я вся сгорю: эксперт проверил самые популярные солнцезащитные кремы — 60% из них оказались опасны


По мнению Ильи Симонова, для нашего региона в летний период времени оптимальны следующие решения:


— если вы офисный работник (режим работа — дом), рекомендуется SPF-защита в диапазоне 4–25;


— если вы на прогулке, отправились на пляж или жарить шашлыки, рекомендуется SPF 25–30;


— если вы делаете агрессивные косметологические процедуры (например, пилинг), у вас гиперпигментация, витилиго, принимаете препараты, которые повышают чувствительность к солнцу, специалист рекомендует SPF 25–30 каждый день.


Редакция SHE выбрала 5 самых популярных кремов по версии сайта irecommend.ru и попросила косметолога проанализировать их составы Все цены указаны примерно
Редакция SHE выбрала 5 самых популярных кремов по версии сайта irecommend.ru и попросила косметолога проанализировать их составы

Все цены указаны примерно


«Категорически не рекомендую к покупке средства, в составе которых вы найдете Benzophenone 3 или Oxybenzole. Это соединение отрицательно влияет на эндокринную систему и является сильным аллергеном. Например, косметические средства под номерами 1 и 5 из коллажа выше — Floresan/«Флоресан» фактор защиты 45 для лица, солнцезащитный крем Holy land cosmetics Sunbrella SPF 36 Demi Make-Up», — уточняет косметолог.


Также стоит опасаться в составе PABA (Ethylhexyl dimethyl Para-aminobenzoic Acid). Эта кислота обладает канцерогенным действием.


«Octocrylene и Avobenzone (Butyl Methoxydibenzoylmethane) — нестабильное и быстро разрушаемое соединение, а также является аллергеном. Пример крема из нашего коллажа под номером 3 — The Face Shop NATURAL SUN Sebum Control Moisture Sun SPF40 PA+++», — рассказывает специалист. 


По мнению эксперта, косметические средства под номерами 2 и 4 являются достойными вариантами к покупке и отвечают современным требованиям к солнцезащитным средствам. 


«Лично я отдал бы предпочтение Uriage Bariesun creme SPF 50+ (2), так как считаю оптимальным соотношение цены и качества косметического средства», — заключает Симонов.


Специально для SHE косметолог дал 3 совета, которые точно помогут с покупкой:


— выбирайте солнцезащитные средства с антиоксидантами или наносите сыворотку с антиоксидантами перед кремом;


— не покупайте средства с химическими фильтрами Benzophenone-3, Benzophenone-4, PABA, Butyl Аvobenzone и другие;


— изучив состав, отдайте предпочтение тем средствам, в составе которых разные солнцезащитные фильтры.