Я вся сгорю: эксперт проверил самые популярные солнцезащитные кремы — 60% из них оказались опасны

Если увидите в составе средства эту кислоту — срочно положите его обратно на полку

Лето — не только сезон отпусков, но и период, когда некоторые женщины сознательно приближают старение своей кожи. В стремлении получить заветный витамин D они просто игнорируют ее мольбы о защите от агрессивного солнца. Редакция SHE попросила косметолога, дерматовенеролога, профпатолога Илью Симонова разобрать состав популярных солнцезащитных средств и рассказать, на что стоит обратить внимание при покупке крема с SPF-защитой.





В первую очередь косметолог обращает внимание, что все косметические средства имеют различный уровень защиты — от SPF 4 до SPF 50+.





«Солнцезащитные средства с SPF выше 50+ приобретать и использовать не рекомендую, так как состав этих средств на момент 2019 года не соответствует стандартам безопасности и качества», — рассказывает косметолог.







Для того чтобы понять, какую защиту выбрать именно вам, нужно учитывать:







— ультрафиолетовый индекс региона, в котором вы проживаете (можно посмотреть в приложении «Погода» на iPhone);







— ваш возраст (чем старше человек, тем сильнее должна быть защита);







— ритм жизни (вы работаете в офисе 24/7 или гуляете, работаете под открытым небом);







— состояние кожи (проводились ли пилинги кислотные/лазерные или любые другие агрессивные косметологические процедуры, требующие постуход с SPF, а также учесть наличие витилиго или гиперпигментации);







— ваш фототип.











По мнению Ильи Симонова, для нашего региона в летний период времени оптимальны следующие решения:







— если вы офисный работник (режим работа — дом), рекомендуется SPF-защита в диапазоне 4–25;







— если вы на прогулке, отправились на пляж или жарить шашлыки, рекомендуется SPF 25–30;







— если вы делаете агрессивные косметологические процедуры (например, пилинг), у вас гиперпигментация, витилиго, принимаете препараты, которые повышают чувствительность к солнцу, специалист рекомендует SPF 25–30 каждый день.







Редакция SHE выбрала 5 самых популярных кремов по версии сайта irecommend.ru и попросила косметолога проанализировать их составы



Все цены указаны примерно





«Категорически не рекомендую к покупке средства, в составе которых вы найдете Benzophenone 3 или Oxybenzole. Это соединение отрицательно влияет на эндокринную систему и является сильным аллергеном. Например, косметические средства под номерами 1 и 5 из коллажа выше — Floresan/«Флоресан» фактор защиты 45 для лица, солнцезащитный крем Holy land cosmetics Sunbrella SPF 36 Demi Make-Up», — уточняет косметолог.







Также стоит опасаться в составе PABA (Ethylhexyl dimethyl Para-aminobenzoic Acid). Эта кислота обладает канцерогенным действием.







«Octocrylene и Avobenzone (Butyl Methoxydibenzoylmethane) — нестабильное и быстро разрушаемое соединение, а также является аллергеном. Пример крема из нашего коллажа под номером 3 — The Face Shop NATURAL SUN Sebum Control Moisture Sun SPF40 PA+++», — рассказывает специалист.







По мнению эксперта, косметические средства под номерами 2 и 4 являются достойными вариантами к покупке и отвечают современным требованиям к солнцезащитным средствам.





«Лично я отдал бы предпочтение Uriage Bariesun creme SPF 50+ (2), так как считаю оптимальным соотношение цены и качества косметического средства», — заключает Симонов.







Специально для SHE косметолог дал 3 совета, которые точно помогут с покупкой:







— выбирайте солнцезащитные средства с антиоксидантами или наносите сыворотку с антиоксидантами перед кремом;







— не покупайте средства с химическими фильтрами Benzophenone-3, Benzophenone-4, PABA, Butyl Аvobenzone и другие;







— изучив состав, отдайте предпочтение тем средствам, в составе которых разные солнцезащитные фильтры.

