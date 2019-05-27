Так ходят все: 6 вещей, которые делают образ скучным (или мы носим их так уныло, что хочется зевать)

Просто пора заменить надоевшие белые кеды на что-то женственное и избавиться от платьев-рубашек

В стремлении бежать быстрее и прыгать выше мы не успеваем почувствовать, как тонкий ветер стиля и моды задул совсем в другую сторону. Если ваши внутренние стильные часы настроены идеально — вам это не грозит. Время не властно над вашими образами. Для всех остальных стилист Анна Ладан и редакция НГС.SHE приготовили модную и наглядную инструкцию из скучных стрит-образов и суперсовременных.

Для начала стилист предлагает заменить надоевшие плиссированные юбки на атласные.





Такую юбку можно комбинировать с самыми разными вещами и стилями (даже с белой футболкой, худи или кроссовками)





Анна Ладан рассказывает, что белые кроссовки — уже незаменимая вещь в гардеробе, но им обязательно нужна альтернатива.





Их можно заменить на мюли. Особенно здорово смотрятся белые





Слева туфли-мюли 4999, Zara; справа туфли 7990, «Эконика»



Все цены в материале указаны в рублях





Также Анна советует обратить внимание на босоножки с тонкими ремешками — как альтернативу белым кроссовкам



Босоножки от 3999 до 6999, всё Mango





«Шорты актуальны каждое лето, но если купить костюм с бермудами или бермуды из костюмной ткани, то получится очень свежий образ, который подойдет даже в офис без строгого дресс-кода», — рассказывает Анна.









Платья-рубашки слишком долго носили все и везде. Хватит это терпеть





Стилист советует вместо обыденного платья-рубашки купить платье-жилет.





«Носить его можно так же часто, как и платье-рубашку, или даже чаще. Но в нем вы не будете как все», — считает Анна.





Джинсы-скинни лучше отложить в самый дальний угол шкафа





По мнению стилиста, они устарели — их лучше заменить на свободные брюки или джинсы свободного кроя.









Анна рассказывает, что тренч — всё еще очень нужная и актуальная вещь, но вопрос в том, как и с чем вы ее комбинируете.





«Можно с джинсами-скинни, слипонами или балетками — и быть похожими на многих других девушек; а если сочетать этот тренч с другими вещами (свободные джинсы, шорты, босоножки, туфли, лоферы) или носить его в актуальной манере с поднятыми рукавами, или красиво завязанным ремнем — образ сразу станет интереснее», — заключает эксперт.

