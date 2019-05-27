Для начала стилист предлагает заменить надоевшие плиссированные юбки на атласные.


Такую юбку можно комбинировать с самыми разными вещами и стилями (даже с белой футболкой, худи или кроссовками)
Такую юбку можно комбинировать с самыми разными вещами и стилями (даже с белой футболкой, худи или кроссовками)


Анна Ладан рассказывает, что белые кроссовки — уже незаменимая вещь в гардеробе, но им обязательно нужна альтернатива.


Их можно заменить на мюли. Особенно здорово смотрятся белые
Их можно заменить на мюли. Особенно здорово смотрятся белые


Слева туфли-мюли 4999, Zara; справа туфли 7990, «Эконика» Все цены в материале указаны в рублях
Слева туфли-мюли 4999, Zara; справа туфли 7990, «Эконика»

Все цены в материале указаны в рублях


Также Анна советует обратить внимание на босоножки с тонкими ремешками — как альтернативу белым кроссовкам Босоножки от 3999 до 6999, всё Mango
Также Анна советует обратить внимание на босоножки с тонкими ремешками — как альтернативу белым кроссовкам

Босоножки от 3999 до 6999, всё Mango


«Шорты актуальны каждое лето, но если купить костюм с бермудами или бермуды из костюмной ткани, то получится очень свежий образ, который подойдет даже в офис без строгого дресс-кода», — рассказывает Анна.


Так ходят все: 6 вещей, которые делают образ скучным (или мы носим их так уныло, что хочется зевать)


Платья-рубашки слишком долго носили все и везде. Хватит это терпеть
Платья-рубашки слишком долго носили все и везде. Хватит это терпеть


Стилист советует вместо обыденного платья-рубашки купить платье-жилет. 


«Носить его можно так же часто, как и платье-рубашку, или даже чаще. Но в нем вы не будете как все», — считает Анна.


Джинсы-скинни лучше отложить в самый дальний угол шкафа
Джинсы-скинни лучше отложить в самый дальний угол шкафа


По мнению стилиста, они устарели — их лучше заменить на свободные брюки или джинсы свободного кроя.


Так ходят все: 6 вещей, которые делают образ скучным (или мы носим их так уныло, что хочется зевать)


Анна рассказывает, что тренч — всё еще очень нужная и актуальная вещь, но вопрос в том, как и с чем вы ее комбинируете.


«Можно с джинсами-скинни, слипонами или балетками — и быть похожими на многих других девушек; а если сочетать этот тренч с другими вещами (свободные джинсы, шорты, босоножки, туфли, лоферы) или носить его в актуальной манере с поднятыми рукавами, или красиво завязанным ремнем — образ сразу станет интереснее», — заключает эксперт.