Так ходят все: 6 вещей, которые делают образ скучным (или мы носим их так уныло, что хочется зевать)
Просто пора заменить надоевшие белые кеды на что-то женственное и избавиться от платьев-рубашек
В стремлении бежать быстрее и прыгать выше мы не успеваем почувствовать, как тонкий ветер стиля и моды задул совсем в другую сторону. Если ваши внутренние стильные часы настроены идеально — вам это не грозит. Время не властно над вашими образами. Для всех остальных стилист Анна Ладан и редакция НГС.SHE приготовили модную и наглядную инструкцию из скучных стрит-образов и суперсовременных.
Для начала стилист предлагает заменить надоевшие плиссированные юбки на атласные.
Анна Ладан рассказывает, что белые кроссовки — уже незаменимая вещь в гардеробе, но им обязательно нужна альтернатива.
«Шорты актуальны каждое лето, но если купить костюм с бермудами или бермуды из костюмной ткани, то получится очень свежий образ, который подойдет даже в офис без строгого дресс-кода», — рассказывает Анна.
Стилист советует вместо обыденного платья-рубашки купить платье-жилет.
«Носить его можно так же часто, как и платье-рубашку, или даже чаще. Но в нем вы не будете как все», — считает Анна.
По мнению стилиста, они устарели — их лучше заменить на свободные брюки или джинсы свободного кроя.
Анна рассказывает, что тренч — всё еще очень нужная и актуальная вещь, но вопрос в том, как и с чем вы ее комбинируете.
«Можно с джинсами-скинни, слипонами или балетками — и быть похожими на многих других девушек; а если сочетать этот тренч с другими вещами (свободные джинсы, шорты, босоножки, туфли, лоферы) или носить его в актуальной манере с поднятыми рукавами, или красиво завязанным ремнем — образ сразу станет интереснее», — заключает эксперт.
Фото pixabay.com, предоставлены Анной Ладан