Сеновал всегда с тобой: 6 ошибок летнего ухода за волосами, которые станут фатальными (лимон — зло)

Нельзя делать всё, что активно советуют бабушки — намазать волосы лимоном и загорать во всеоружии

Долгожданные солнечные лучи не оставляют сомнений — надо срочно загорать и некогда отвлекаться на условности. Но с непривычки и на радостях мы забываем, что наши волосы так не считают. Они сохнут от солнца, воды и ветра, и к сентябрю коса неподготовленных отдыхающих может значительно поредеть или стать похожей на тот самый сеновал. Команда SHE и парикмахер-колорист Дарья Гриненко-Гофман собрали для вас самые распространенные ошибки летних манипуляций с волосами, которые помогут вам сэкономить нервы, деньги и драгоценные сантиметры.

Ошибка № 1. Выходить на солнце с распущенными волосами и при этом не использовать термозащиту.





По словам эксперта, если купаться в море, а потом выходить на солнце с распущенными волосами и никак их не защищать, то они могут немного осветлиться из-за солнца и ветра, а после этого стать значительно суше. Есть риск, что и вовсе обломятся, обидевшись на неуважительное обращение. Дарья рекомендует наносить термозащиту каждый раз после мытья головы и использования кондиционера.





Средство обволакивает волос пленкой, и при сушке феном или на солнце волос закрыт этой пленкой. Например, если мы после этого сушим феном прядь, то от нее идет испарение, и в первую очередь с волоса испаряется термозащита, а не влага. Так же это работает и на солнце.





Ошибка № 2. Пытаться с помощью подручных средств (например, лимона и солнца) создать эффект выгоревших волос.









По опыту стилиста, женщины, которые самостоятельно пытаются создать эффект натуральных выгоревших волос, просто не видели такие волосы вживую и не представляют, какого они качества на самом деле. На ощупь коса, над которой проводили такие эксперименты, скорее всего, будет очень сухой.





Ошибка № 3. Использовать универсальные средства и для стайлинга, и для термозащиты.





По словам эксперта, сначала стоит нанести термозащиту, а потом стайлинг. Дарья предостерегает от использования универсальных средств, которые обещают и защиту, и стайлинг одновременно. Они в полной мере не выполняют ни одну из обещанных функций.





Один из вариантов термозащиты, который советует парикмахер, от 1000–1200 рублей





Ошибка № 4. Делать окрашивание и стричь кончики перед поездкой на море.





«Перед морем я советую увлажняющий уход, можно сделать очищение, детокс и увлажнение, хорошо напитать волосы, чтобы они не пересохли. С собой в отпуск взять термозащиту и все увлажняющие средства, а делать окрашивание лучше после моря, потому что на солнце волосы выгорают и весь результат может выгореть или смыться», — рассказывает Дарья.









Если перед морем подровнять кончики, они все равно в отпуске подсохнут и придется повторять манипуляцию после приезда. Из соображений экономии денег и сохранения длины это невыгодно.





Ошибка № 5. Мыть голову шампунями, которые предоставляют в отелях.









Это, конечно, зависит от категории отеля. Но если вы хоть немного сомневаетесь в средствах в одинаковых бутыльках — лучше взять с собой в походных бутылочках то, чем вы пользуетесь дома, чтобы быть уверенным в хорошем эффекте.





Ошибка № 6. Делать пляжные укладки с использованием моря и солнца









Первое, что приходит на ум, — просто окунуть голову в море, потом завязать 2 дульки, сделать шишку или косички, а когда волосы подсохнут — распустить, и пляжный вариант укладки готов. Но Дарья считает, что это не совсем хороший совет и волосы после такой процедуры могут растерять часть блеска и качества.





Если говорить о вариантах ленивой укладки — парикмахер советует помыть голову, нанести термозащиту и стайлинг, чуть-чуть подсушить, заплести косу и лечь спать. Получатся легкие отпускные локоны. И ни одна прическа после этого не пострадает.