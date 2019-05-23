«Разлюбит, если стану толстой»: пары, которые больше нравятся друг другу потными и растрепанными

Ходить со своей второй половиной в зал стало страшно популярно — вместе бегать на соседних дорожках, вместе тягать штангу, делиться гантелями. Мужчины вместо утяжелителя садят свою возлюбленную на плечи и приседают. Спортзал превратился и в место для свиданий, и в место выяснения отношений — проще выплеснуть раздражение на кусок железа, а после дома, уютно укрывшись пледом, смотреть сериал и мило ворковать друг с другом. Корреспондент SHE спросила у сибиряков, почему они предпочитают парный фитнес гордому одиночеству в разных залах и как совместный спорт помогает им любить друг друга сильнее.

Анна, 25 лет, татуировщица

Евгений, 25 лет, персональный тренер

Вместе 10 месяцев, познакомились, когда ездили на пляж на шашлыки









Рассказывает Анна: «Женя давно в этом деле, это его профессия. Я тоже давно занимаюсь, но для меня это хобби. Сначала мы тренировались по отдельности, а потом он начал тренировать меня сам в своем зале, где работает. Это было логично — он круто тренирует, и нам нравится вот так проводить время вместе.



Тренироваться друг перед другом нас не смущает, даже подзадоривает и мотивирует — он старается для меня, я для него. Мы помогаем друг другу иногда морально, иногда физически, когда доделать упражнение уже не хватает сил. Например, если я вижу, что он настраивается на тяжелый подход, я его не трогаю, или когда понимаю, что ему нужна дополнительная злость, заряд, чтобы взять какой-то новый вес, который он никогда не брал, я включаю музыку потяжелее и даю ему наушники. А мне не хочется халявить или жалеть себя на тренировке, когда он на меня смотрит, я же не подведу, я не слаба (думаю, где-то внутри).









Совместные занятия чем-либо всегда объединяют, и в зале есть свой прикол. А ссоры — дело не в том, занимаются люди вместе спортом или нет. Просто характеры у нас — огонь, и умение находить общий язык играет большую роль. Ревность, я думаю, в любом случае есть. Я ничего не говорю, Женя и так знает все мои эмоции. В нашем случае "засмотрелся на форму" — это его работа, он засматривается уже более 6 лет. А форма — дело такое: сегодня есть, завтра может не быть. Главная прелесть человека не в этом. У нас есть договорённость — если кто-то начнёт жиреть, мы друг другу сразу скажем и будем работать над этим, и просто не допустим такой ситуации.









Конфликтов во время занятий не случалось ни разу, ходить по разным залам нам тоже никогда не хотелось. Нам нравится тренить вместе, и я не пойду к другому тренеру. Соревнований у нас нет — да какие могут быть соревнования с мужчиной, это бессмысленно. Я могу только советы спрашивать и вопросы задавать, как лучше. Мотивация друг друга есть».





Кристина, 28 лет, персональный тренер

Алексей, 28 лет, персональный тренер

Вместе почти 7 лет, познакомились на сайте «ВКонтакте»









Рассказывает Кристина: «Когда мы познакомились, Лёша уже был персональным тренером в своём зале в Академгородке, а я только начала самостоятельно заниматься, хотела бегать на беговой дорожке. Я тогда считала, что похудеть можно только от кардио: я бегала в парке перед выпускным в университете и хорошо похудела, а тут началась осень, стало холодно, я пошла в зал. Первая наша совместная тренировка закончилась моими слезами и бегством, он очень строгий тренер. А дальше мы уже начали жить вместе, открылся зал через дорогу от дома, в котором мы теперь оба работаем. Благодаря Лёше я начала больше интересоваться темой "железа".





Я никогда не стеснялась своего мужчину, а он меня тем более. Для меня спорт — в первую очередь работа над собой, и не важно, как я выгляжу. Общих упражнений у нас нет, Лёша даже пресс не качает, потому что он у него есть всегда. Он выступающий бодибилдер, а я — вечно худеющая, наши тренировки отличаются.









Спорт в принципе помогает избавиться от многих проблем, вместе вы занимаетесь или нет. Можно тренироваться, не отходя друг от друга, а можно и в разных концах зала, не встречаясь. Если вы проводите мало времени вместе, то совместные тренировки — отличный способ соединить приятное с полезным.





Не могу сказать, что ревную, когда вижу, что Лёша смотрит на кого-то. Обсуждение форм — это почти наше профессиональное. А конфликты случались — мне нужно, чтоб меня хвалили, а муж больше по части жестко подбодрить. Есть тренеры, которые хвалят, а есть тираны, вот он такой: "Что как сопля, жёстче, выше, сильней давай!" — командным тоном. Мы с Лешей соревнуемся всё время: оба в спорте с детства, я профессионально играла в баскетбол, а муж — во всё и всюду, соревновательный момент из нас никуда не денется. Тут мне как девочке нужно учиться уступать.









Наша форма всё время меняется как в лучшую, так и в худшую сторону. Мы всегда открыто говорим об этом друг другу. Но невозможно разлюбить и бросить из-за внешности, которая так легко поддается изменениям. Лёша сам никогда не скажет, что я вдруг поправилась; я могу задать вопрос — он ответит честно. А дальше я уже сама решаю, менять это или съесть мороженое».





Ольга, 29 лет, мастер маникюра

Алексей, 30 лет, бизнесмен

Вместе 6 лет, познакомились в компании общих друзей









Рассказывает Ольга: «В тренажёрный зал вместе мы ходим уже больше 5 лет. Изначально это было хобби мужа, когда у него было больше свободного от работы времени, он даже участвовал в соревнованиях. Все спортивные увлечения нашей семьи исходят от него — сноуборд, катание на лошадях, пешие прогулки в горы.





Заниматься в зале вместе с ним я стеснялась на первых тренировках больше от своего непрофессионализма, а не оттого, что он увидит меня потной и с растрепанными волосами, и, наверное, стеснялась даже больше окружающих, а не мужа. А вот его никогда ничего не смущало. Для нас совместный спорт — это возможность провести время вместе, общее хобби всегда сближает. Физические нагрузки помогают снять негатив и напряжение после рабочего дня, улучшают настроение и не оставляют сил на ссоры.









На тренировке муж полностью увлечён процессом, и отвлечь его могу только я. Поводов для ревности мы друг другу не даём. Когда мы только начинали вместе ходить в тренажерный зал, мне хотелось больше внимания от мужа, он же был строгим тренером без шуток и нежностей. Все моменты мы оговорили, и сейчас наши тренировки абсолютно комфортные для обоих. Между нами нет соревнования, кто сильнее. Мой мужчина сильнее и выносливее, мне никогда не перетренировать его. Тем более что всё время он мой тренер, составляет мне программы и следит за техникой. Мне остаётся только тянуться за ним, меня это мотивирует.





Мы все 5 лет периодически забрасываем тренировки, бывали в разной физической форме. Всегда вместе худеем и толстеем. Я всегда готова поддержать его желание съесть что-то вредное, а он — не дать мне слабину пропустить тренировку, и наоборот. Раньше муж шутил, что разлюбит меня, если стану толстой, сейчас не шутит, что заставит бегать. Если растолстеет он, то я переведу семью на правильное питание».