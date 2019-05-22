Бросить всё: сибирячка развелась с мужем, оставила бизнес и переехала в США одна с маленьким сыном

Солнечное фото в ленте соцсетей на берегу океана или просто в живописном уголке Калифорнии — Наталья вместе со своим сыном делится ярким моментом из их новой жизни. Девушка переехала жить в Штаты почти три года назад, решив, что если не попробует сейчас, то в старости сильно пожалеет. Да, ей непросто одной с ребенком, но Наташе сильно хотелось осуществить мечту детства, и она это сделала наперекор всем. В беседе с корреспондентом SHE сибирячка рассказала, как быть матерью-одиночкой в чужой стране и не унывать, почему мужчины на свидании предлагают разделить счёт и сколько денег нужно, чтобы с комфортом жить за океаном.

Большую часть своей жизни Наташа прожила в Новосибирске. Жила как положено: школа, университет, хорошая работа. Вышла замуж, родила сына, придумала бизнес (частный детский сад). У семьи было своё жилье и финансовая стабильность. Всё было хорошо, даже идеально, но Наташа не чувствовала себя счастливой до конца: чувство, что она не на своем месте, никак не покидало ее.







В 2016 году жизнь начала кардинально меняться — развод с мужем после двенадцати лет отношений («Так иногда бывает», — сказала Наташа и не стала больше ничего добавлять) и первая поездка в США на две недели.







«Мечта о США зародилась ещё в детстве. Когда мне было 11 лет, подруга вместе с родителями уехала жить в Америку. Мы с ней вместе с первого класса, дружбу не забросили, общались по переписке и дружим до сих пор. Мне нравилось то, что она мне показывала и рассказывала в своих письмах, и уже тогда я всем говорила, что буду жить в США», — рассказывает Наташа.







Мечта была, но для ее реализации девушка ничего не делала. Рано вышла замуж (особенно по американским меркам — всего в 21 год) и забыла про свои желания. А когда они с мужем приняли решение о разводе, Наташа сразу же пошла делать визу и покупать билеты на другой конец земного шара.











«Я хорошо помню, как 15 июня 2016 года я вышла из самолета и ещё на трапе меня охватили нереальные чувства, промелькнула мысль: наконец-то я дома. Это было волшебно», — делится воспоминаниями Наташа. Было много путешествий по Штатам, хотелось захватить как можно больше. 31 декабря девушка вернулась домой из очередной поездки и четко ощутила, что больше не хочет жить в России.







«Я была разведена, свободна и понимала, что если не сейчас, то я никогда не исполню свою мечту. У меня появится мужчина (уж в уверенности в себе мне нет равных), и будет уже сложнее сдвинуть с места не только себя, но и его», — продолжает рассказ Наташа.







Мама девушки всегда боялась, что дочь уедет в другую страну, особенно после первой поездки Наташи в Штаты: «В сентябре 2016 года мамы не стало, а папа умер, когда мне было семь лет. Мама переживала бы, но она знала, что я всегда была самостоятельной и все равно осуществила бы задуманное. Друзья отговаривали, но я объясняла, что если я сейчас не попробую, то в 50 лет буду жалеть. Если не получится, я всегда смогу вернуться, я не враг себе».









В списке желаний Наташа когда-то написала: «Переехать в США в сентябре 2017 года». 4 сентября вместе со своим четырехлетним сыном девушка приземлилась в Лос-Анджелесе. Выбор пал на Калифорнию — там друзья. К тому же после сравнительного анализа всех штатов было решено, что Калифорния выигрывает по многим направлениям (рядом океан, можно ходить в горы, всегда тепло), хоть и считается самым дорогим штатом.





«Меня спрашивали: "Наташа, зачем ты едешь в Америку с маленьким ребёнком?". Я так хочу. В аэропорту у меня было четыре чемодана и коляска. Забавное было приключение — всё вытащить на улицу. Но мы справились. План был простой — пожить полгода в США, пока есть разрешение, а там посмотрим. Получится придумать с документами — классно, нет — ну поехала бы домой», — рассказывает девушка и добавляет, что понятия не имела, как и что делать, просто следовала своим чувствам. На первое время у нее была финансовая подушка с продажи имущества после развода, примерно 1,5 миллиона рублей.











Первое время денег жутко не хватало, но сбережения Наташа не тратила. Работала кем и как придется — убирала дома, готовила пиццу, работала на кухне в ресторане фастфуда, была воспитателем в детском саду, фотографом в ресторане, паковала парашюты на дропзоне. Сейчас девушка работает доставщиком продуктов, потому что ей удобно брать сына с собой, чтобы не платить деньги няне. Фотографирует и проводит сессии тетахилинга (техники работы с подсознанием). Заработанных денег хватает, чтобы жить вдвоем с сыном. Сейчас девушка не в паре и не в активном поиске, ей хорошо так, как есть. Говорит, что притягивает не совсем тех, кого хочется.





«Мужчины в США отличаются от наших, русских, которые если любят, готовы всё сложить к ногам любимой. В Америке они тоже есть, но это больше редкость. Политика такая: все должны работать, все равны. Если на свидании он предложит тебе разделить счет, это нормально, но не для нашего мозга. Взрослеют здесь гораздо позже, женятся в 40 лет, а дети к 50 годам для мужчины скорее норма», — рассказывает девушка и добавляет, что в Америке люди никогда не ходят хмурыми, за это она и любит американцев.











Через полгода после переезда в другую страну сын Наташи заговорил на английском языке: «Он общался только на детских площадках и мультики смотрел. Говорит как местный, быстро запоминает речь, все думают, что у него папа американец. Сейчас он уже ходит в школу, в Америке обучение с пяти лет».





По своему настоящему папе Ярослав сильно скучает, по остальным родственникам тоже: «Он общается с ними по видеосвязи. Я понимаю, что это не то, но хотя бы так. Бывший муж не был против того, что я забираю сына, но периодически у него всплывало желание вставить палки в колёса. Не думаю, что дошло бы до реальных действий, он хорошо знает меня и понимает, что я все равно доведу задуманное до конца. И уж тем более не сделаю так, чтобы ребенку было плохо. Они общаются, мы приезжаем в гости, при желании и он, и другие родственники могут приехать. Уже не раз я предлагала сделать визы и прилететь, хотела купить им билеты. Но пока что они борются со страхом перелета».





Сейчас Наталья больше не видит себя в Новосибирске





Жизнь в Америке не дороже, она просто другая. Если зарабатывать в рублях — дорого. Минимальное достаточное количество денег по штатам будет отличаться: «Я жила в Сакраменто и снимала 1-комнатную квартиру за 1100 долларов. Сакраменто — недорогой город для жизни, там очень много русских, но с зарплатой — печаль. В среднем 2500 долларов будет достаточно, чтобы снимать жильё и сильно не напрягаться». Сейчас Наташа живет в Сан-Хосе, рядом с Сан-Франциско, и снимает только комнату за те же деньги.











«5000 долларов в месяц нам с сыном было бы достаточно для комфортного проживания. Зарабатывать тут проще, работу всегда можно найти. У меня сложность в том, что не хочу платить денег няне, поэтому работаю доставщиком еды. Сидеть и ныть, что нет денег и всё плохо, можно и в Америке, и в России. Проблема не в стране, проблема в людях. Часто мне пишут в соцсетях о том, что вот если бы я тоже был в США, то у меня всё было бы по-другому. Неправда. Если человек в своей стране не может добиться чего-то, как он это хочет сделать в чужой?» — рассуждает девушка.







Сейчас Наталья ни к чему и ни к кому не привязана, поэтому решила двигаться дальше. В планах переехать в Южную Калифорнию.





