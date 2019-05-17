Не в бровь, а в глаз: 15 ошибок лешмейкеров и бровистов, которые будут стоить вам здоровья и денег

Если ваши мастера совершают хотя бы одну из них — скорее бегите, это может быть опасно

Мода на салонное оформление бровей и ресниц пришла несколько лет назад и с комфортом прижилась. Сегодня если не каждая вторая, то каждая третья барышня порхает с наращенными ресницами и иногда обескураживает формой бровей. Причем девушки на сто процентов уверены в своей привлекательности хотя бы несколько дней, пока наведенный лоск не начнет стираться и опадать. Всегда есть риск попасть к недобросовестному мастеру, заплатить деньги, а в итоге получить некачественную услугу. Специалисты из салона красоты Famous расставили всё по своим местам — лешмейкер Юлия Матвеева и бровист-визажист Ксения Топтун назвали самые распространенные ошибки мастеров в сфере красоты и объяснили, как должно быть на самом деле.

Брови





Начнем сверху вниз. Частая фраза «Брови решают» как нельзя лучше отражает восприятие женского лица — неправильной формой можно испортить даже самую общепризнанную красотку. Многие мастера работают по трафарету и штампуют одинаковые брови. Армия клонов ни к чему — обязательно нужно учитывать форму лица, глаз, насколько близко или далеко друг к другу они посажены. Если у девушки круглое лицо, классические круглые брови превратят ее в Нюшу из мультфильма про «Смешариков», поэтому необходимо поднять высшую точку брови — арку, сделать ее острее. Если девушка обладательница острого подбородка и овального лица, то четко изогнутая бровь придаст взгляду серьезный, может, даже надменный вид. В этом случае бровь лучше смягчить. Излишняя графичность не красит — брови с четкими ломаными линиями выглядят искусственно.







Следует учитывать индивидуальные особенности клиента — нельзя работать в одной технике и предлагать клиенту только воск или только пинцет, необходимо предоставить право выбора. Воск стоит дороже, и многие мастера с целью заработать предлагают клиенту только его, как будто пинцета не существует совсем. Многих возрастных женщин восковая процедура пугает, они привыкли к классике. Если на лице имеются воспаления или покраснения, от восковой процедуры удаления нежелательных волосков лучше отказаться в пользу пинцета.







Инструментов должно быть много, и они должны быть идеально продезинфицированы — один пинцет, протёртый спиртом, навевает мысли о халатном отношении мастера к своей работе. Во время процедуры может произойти всё что угодно — упавший на пол инструмент нельзя использовать снова, даже если вы вылили на него флакон спирта. Пинцет нужно заново продезинфицировать в растворе и поместить в сухожар на полтора часа. Для работы лучше подготовить сразу несколько пинцетов и разложить их на бумажном полотенце. Мастер должен работать в перчатках, независимо от того, насколько тщательно он обработал руки. Перед началом процедуры нужно смыть макияж с бровей мицеллярной водой, протереть дезинфектором и обезжирить.







Техника исполнения тоже часто хромает. Некоторые мастера подхватывают пинцетом сразу несколько волосков — есть риск образования проплешин. Очень важно сохранять точность и следить за формой, пустоты в бровях быть не должно. Нужно захватывать волосок пинцетом у корня, по направлению роста волос, и выщипывать, чуть натягивая кожу. А работа с воском так вообще требует определенной сноровки. Доставая палочку из ёмкости с воском, нужно ее аккуратно закрутить рукой так, чтобы капля не упала на одежду клиента или (что еще хуже) не попала на ресницы, во избежание неприятностей лучше предлагать пеньюар. Температура воска должна быть от 70 до 80 градусов. Слишком горячий обожжет кожу, на холодный волоски не зацепятся. Наносить воск нужно на миллиметр-полтора выше брови, проверить, не затек ли воск на саму бровь (лишнее убрать маслом), иначе рискуем выдернуть половину брови разом. Перед процедурой нужно сначала нанести на кожу масло для депиляции.





Получили предложение подстричь брови — хорошо подумайте. Эта процедура не требуется практически никому. Но если вдруг длинный волос выбивается из общей массы, нужно учесть то, что стричь нужно только накрашенную бровь, чтобы не навредить форме, и не вровень, чуть выше на 1–2 мм. После стрижки брови могут стать жесткими и непослушными.







Очень важен правильный цвет бровей, не должно быть резкого контраста, это нарушит гармонию образа. Блондинкам не следует выбирать черную краску, лучше остановиться на той, которая на тон-два темнее своих волос. Брюнеткам — наоборот, на тон-два светлее. Или в цвет корней волос в обоих случаях для достижения эффекта естественности. Идеальный вариант — градиент, от светлого начала брови к темному кончику. Если клиент ни разу не красил брови ни хной, ни краской, обязательно нужно сделать тест на запястье или сгибе локтя и понаблюдать за реакцией.







Ресницы





Наращивание ресниц — не менее популярная среди девушек процедура. Искусственные ресницы моделируют взгляд, и, чтобы не было удивления после двухчасового сеанса (в лучшем случае), мастер должен заранее оговорить с клиентом то, что тот хочет получить в итоге. Популярный «лисий эффект» некоторые глаза может сделать грустными, а слишком большая длина или толщина ресниц разочарует тех, кто предпочитает натуральность, — кукольные ресницы смотрятся хорошо только на кукле. К таким последствиям приводят ошибки мастеров из-за отсутствия достаточного опыта или хорошего обучения.







Неудобное рабочее место заранее обеспечивает печальный результат. Работа с ресницами кропотлива, нужно идеальное освещение. Плохая идея — принимать клиента дома на диване с маленькой настольной лампой. Неудобное положение будет торопить мастера, вряд ли удастся полностью проработать все ресницы. В итоге получаем пропущенные тонкие ресницы или склеенные реснички между собой.







Вопрос обработки инструментов спорный среди мастеров. Многие убеждены, что тщательная обработка инструментов не требуется, потому что они не нарушают целостность кожного покрова и не контактируют с кровью, поэтому достаточно протереть их спиртом. Однако по СанПиН пинцеты подлежат обязательной трехступенчатой обработке: дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация. Недостаточная обработка инструментов может привести к заражению конъюнктивитом, демодекозом и другими малоприятными заболеваниями.







Некачественные дешевые материалы могут стать причиной воспалений и аллергических реакций. Сфера наращивания ресниц постоянно развивается, сейчас уже используются ультратонкие ресницы, которые не создают тяжести, дискомфорта и вреда для натуральных ресниц, а некоторые мастера остаются в прошлом и продолжают клеить на смолу толстые ресницы из баночки.







Возможен химический ожог парами клея — распространённое явление у мастеров, не имеющих достаточной квалификации и не умеющих работать с любым типом глаз. В результате сильное покраснение, болезненные ощущения на ближайшие дни и дополнительные затраты на посещение офтальмолога обеспечены. В процессе наращивания нужно обращать внимание на свои ощущения, в случае возникновения какого-либо дискомфорта — обязательно сообщить об этом мастеру.





Неопытные мастера недооценивают свои ошибки и не думают о том, какой дискомфорт клиенту они могут доставить. Наличие склеенных ресниц несет за собой негативные последствия для ресниц — ухудшение их состояния, выдёргивание молодых ресниц. Если искусственные ресницы приклеены слишком близко к веку, они будут колоть и чесаться, это также грозит раздражением и воспалением чувствительной кожи. Чтобы понять, есть ли дискомфорт, просто зажмурьте глаза. Если ничего не колется и не тянет, щеточка легко проходит при расчесывании, — работа выполнена хорошо. Не должно быть тяжести или провисающих ресниц, искусственные ресницы не должны быть тяжелее натуральных.







Если мастер рекомендует не умывать глаза на протяжении всей носки, то это повод задуматься о его квалификации. Умываться не только можно, но и необходимо, иначе на ресницах будут скапливаться отмершие клетки, пыль, кожное сало и остатки косметики.

