Плюнули в душу: 8 «стильных» промахов, после которых вас больше никогда не пригласят на свадьбу

Почему нельзя выбирать «звериные» принты, надевать бархат и кружево и стоит ли забыть про мини

Самой красивой на свадьбе должна быть невеста. Сомнений в этом не возникает ни у кого. Гости, безусловно, должны быть элегантными, но тут главное — не перестараться. К предстоящему сезону пышных торжеств мы попросили персонального стилиста Натали Дорохову перечислить основные «модные» казусы, которые возникают на свадьбах по вине гостей. И не только.









По мнению эксперта, многие гости одеваются на свадьбу как хотят, если нет заявленного дресс-кода. Однако проблема в том, что «как хотят» — это понятие бесконечно широкое и далеко не всегда совпадающее с общим представлением об одежде, уместной на свадьбе.





1. Неправильный цвет и излишняя сезонность









По наблюдениям Натали, некоторые мужчины считают нормальным прийти на летнюю свадьбу в шортах и шлепанцах. Жарко же. А на зимнюю — в джинсах и свитере.





«Дамы — отдельная грустная песня. Ультрамини, экстрадекольте, белое платье — хотя любая белая одежда на свадьбе под запретом. Просто смиритесь с этим. Если белый цвет в вашем образе основной — считайте, что вы на глазах у всех гостей плюнули невесте если и не в душу, то на ее платье. Хотите светлые цвета? Пожалуйста! Цветовая палитра не вертится вокруг одного белого: кремовый, лимонный, беж, жемчужный», — рассказывает стилист.





2. Забыть про шлейф









Каждой невесте хочется быть самой красивой в этот особенный день. Очень необычно иметь длинный шлейф у платья. Мило, когда его несут маленькие нарядные девочки в ЗАГСе. Эксперт отмечает, что часто шлейф остается без присмотра и тащится по грязи, доставляя самой красивой девушке на свадьбе только неудобства.





3. Джинсы всегда и везде









Считается, что джинсы — это такая универсальная вещь, в которой хоть в театр, хоть по дрова, хоть на работу, хоть на праздник. Безусловно. Но только не на свадьбу. Кстати, правило касается и мужчин, так что хотя бы попытайтесь уговорить своего спутника переодеться в брюки.







4. Выбирать анималистические принты









«Если вы хоть раз были на свадьбе, то наверняка видели веселую тетушку жениха или невесты в нарядной блузке, покрытой леопардовыми пятнами. Так делать не надо. Зебра, леопард и тигр — никакая не безвкусица, эти принты прекрасно смотрятся в повседневной жизни, но на свадьбе звериные пятна и полоски неуместны даже в формате платочка на шею. Выбирайте другие узоры: геометрию, флористические принты, звезды», — советует эксперт.





5. Активно подчеркивать свою сексуальность











«Откровенные платья и свадьба — понятия несовместимые. Даже если вы хотите надеть последнюю новинку дома Versace, простота и скромность — ваш девиз. Платье и юбка необязательно должны прикрывать колени, но экстремальное мини недопустимо, с декольте такая же ситуация. Никто не требует от вас глухо застегнутой блузки, но если разрез стремительно "движется" к пупку, лучше выберите что-то менее вызывающее», — рассказывает Натали.





6. Использовать в образе кожаные вещи и другие «нестандартные» материалы









Натали считает, что кожаным вещам не место на свадьбе. Это правило применительно и к люрексу, тяжелому бархату, латексу, богатому кружеву и вязаным обтягивающим вещам.





«Я не имею ничего против кожаных вещей, но считаю, что им не место на торжестве, вы не Леди Гага и не Рианна на сцене. Это правило также применительно к люрексу, тяжелому бархату, латексу — пусть лучше все запомнят молодоженов, а не ваш выход», — заключает эксперт.







7. Слишком торжественно











По мнению эксперта, образ гостя должен быть умеренным и никак не вызывающим.





Натали не советует делать боевой раскрас и причёску в стиле барокко, как будто вы королева бурлеска. Стилист уточняет, что это всё-таки не вечеринка в клубе, а торжественное мероприятие, где есть свои рамки поведения.





8. Неправильный выбор обуви









Необязательно мучиться на высоких шпильках — на свадьбу вполне можно пойти в обуви на плоской подошве или небольшом каблуке.