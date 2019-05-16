«В людях много гордыни»: красотка-ветеринар о слезах на работе, роли хозяйки дома и спасении жизней

Еще в школе Софья Бунькова решила, что будет помогать животным. Всё началось с её собственного кота Маркиза, который часто болел, а маленькая Соня непременно хотела помочь любимому питомцу. Прошло уже много лет, девушка не изменила своей мечте — сейчас она работает ветеринаром в частной клинике и за время своей практики спасла немало кошачье-собачьих жизней. Совсем недавно у девушки родился сын, и, находясь в декрете, она сильно скучает по своим пушистым пациентам. Корреспондент SHE поговорила с красавицей-ветеринаром — та рассказала, как ей удается разграничивать работу и семейную жизнь, что она чувствует, когда понимает, что животному уже не помочь.

— Почему ветеринария, а не что-то другое?







— То, что я хочу лечить и помогать животным, я поняла еще в 3-м классе. Мой кот Маркиз, которому скоро исполнится 20 лет, на тот момент постоянно болел. Мама и сестра у меня брезгливые, боялись лечить кота. Ходить к ветеринару в те года было роскошью, поэтому уже маленькой девочкой я начала осваивать азы. Когда я сказала родителям, что буду ветеринаром, они не очень вдохновились этой идеей, начали предлагать мне стать стоматологом или психологом, но я стояла на своем. Поддержала бабушка.







— Не пожалели, что не послушали родителей?







— Нет, даже не представляю, какая профессия вдохновляла бы меня так же, как профессия ветеринара.











— Что больше всего вам нравится в вашей работе? Что, наоборот, разочаровывает?







— Я получаю огромное наслаждение, можно сказать, кайф, когда мне удается вылечить питомца. Например, ко мне обращаются с собакой, которую уже пять раз вязали с разными самыми именитыми кобелями, но щенков нет. Мне удается докопаться до причины бесплодия, вылечить ее, и собаку снова вяжут. Через 21 день они приходят на УЗИ, и я вижу маленькие плоды нашей совместной работы. Из минусов — я закрытый человек, не со всеми людьми могу найти общий язык. Вначале мне было сложно находить контакт с хозяевами животных, многие не доверяли из-за молодого возраста. Сейчас этих проблем нет.







— Что вы чувствуете, когда понимаете, что животному уже не помочь?







— Я до сих пор помню первый подобный случай в моей практике, я была еще студенткой и работала ассистентом. У нас в стационаре часто оставляли кота со странной кличкой Даша, у него был сахарный диабет. В один из дней я пришла на смену и спросила, как там Даша, мне сказали, что он умер. Я испытала шок. В этот момент я четко поняла, что далеко не все зависит от врача и, чтобы не сойти с ума, нужно научиться разграничивать ответственность.





— Говорят, что ветеринарный врач не должен показывать эмоции и плакать на приеме. Как у вас?







— Да, плакать на приеме — это непрофессионально, но мне случалось плакать, и не раз. Самый запомнившийся мне пациент — это боксер Шон, который умер от онкологии. Несмотря на то что он постоянно пытался меня укусить, я сильно привязалась к нему. И когда он ушел, вроде бы это было ожидаемо с его диагнозом, я заплакала. Мы же тоже люди, иногда чувства не удается взять под контроль. Самое сложное — вовремя понять, что всё, что зависело от меня, я сделала.











— Какие эмоции сильнее: когда приносят усыпить собаку или когда вы огромным трудом вытащили с того света кошку, и она счастливо живет?



— Наверное, второе. Я усыпляю только смертельно больных животных, болезнь которых сопровождается сильными страданиями, — в нашей клинике такое правило, и администратор сразу предупреждает об этом при записи на эвтаназию. Я не усыпляю здоровых животных из-за того, что у хозяев аллергия или питомец просто надоел или метит. Если врач осмотрит животное и решит, что пациент не болеет смертельной болезнью, то усыплять не будет. Так, кстати, во многих клиниках нашего города. В госслужбе, насколько я знаю, усыпляют всех, а в частных — решают сами. А когда удается помочь кошке в тяжелом состоянии, обычно это занимает много времени, ты уже привязываешься к ней, она для тебя становится родной. Иногда мне присылают фото выздоровевших пациентов, и я очень люблю наблюдать за их дальнейшей жизнью.





— Получается оставлять переживания на работе и не приносить их в дом?







— Сейчас уже получается. Чтобы стать хорошим врачом, нужно погрузиться в профессию с головой. Я на связи 24 часа в сутки, и если происходит какая-то чрезвычайная ситуация, то мне могут позвонить в любое время. Я стараюсь оставлять эмоции на работе, но после тяжелых смен бывает, что приходишь домой как выжатый лимон, уже не остается сил ни на что другое. Муж относится с пониманием; если он видит, что я устала, может сам приготовить ужин или заказать еду. Всегда выслушивает меня, утешает и подбадривает.











— До декрета ваш муж когда-нибудь говорил вам, что хочет чаще видеть вас дома?







— Мой муж очень терпеливый и понимающий мужчина, самодостаточный, ему всегда есть чем заняться. Единственное, что его не устраивало, — я всегда работала по субботам на сутках, а это был его выходной день, он хотел проводить его со мной. Я не могла отказаться от этой смены: мои пациенты уже привыкли за несколько лет ходить ко мне по субботам, кроме того, не все имеют возможность поехать в клинику в будний день. Мы нашли компромиссное решение, руководство меня поддержало, — я начала работать одну неделю сутки, вторую до трех часов дня, и раз в две недели мы проводили выходные вместе с мужем.







— График сумасшедший, да?







— До беременности мой график был сутки через сутки, сутки через двое, временами было тяжеловато. Особенно летом, когда учащались случаи обращения тяжелых пациентов. Кроме того, я совмещала работу с аспирантурой, часто приходилось после суток ехать и вести пары студентам или проводить научные исследования. Сейчас я в декрете и не сильно загружена. В апреле у нас с мужем родился сын, и работа временно отошла на второй план. Но я уже ужасно скучаю по своим пациентам, коллегам и этой сумасшедшей атмосфере, когда нужно срочно бежать и кого-то спасать.











— Расскажите про мужа, как вы познакомились?







— Моего мужа зовут Михаил, ему 31 год, работает юристом по недвижимости. Мы познакомились в приложении для знакомств Badoo. Вначале просто переписывались. Миша почему-то на тот момент достаточно грубо со мной общался, но, несмотря на это, я непонятно почему согласилась с ним встретиться, он пригласил меня в кино. А потом начались ухаживания — он приезжал ко мне каждую смену с букетом цветов, водил в планетарий, на колесо обозрения, в театр.







— Спустя сколько времени решили пожениться?







— Предложение Миша сделал мне примерно через полгода после знакомства. К тому времени мы оба были достаточно сформированными личностями и понимали, чего хотим от отношений, жизненные принципы были схожи, мы быстро поняли, что наконец-то нашли друг друга и полюбили. Он приехал ко мне на работу в костюме с букетом роз на машине, на которой краской написано «Софа, выходи за меня замуж». Нашу машину выкладывали в пабликах Новосибирска, было бурное обсуждение — романтично это или нет. А потом у нас была свадьба в стиле фильма «Стиляги».











— Ваши отношения изменились после брака? Страсть угасла или всё так же, как и было в начале?







— Когда мы только встречались, я порхала на крыльях любви, у нас было полное взаимопонимание, и мои знакомые, которые имели опыт семейных отношений, постоянно одергивали меня и говорили — вот выйдешь замуж, всё изменится. Я вышла замуж, немного боясь, что они правы и наши отношения испортятся, мы перестанем понимать друг друга, я превращусь в классическую жену, пилящую мужа, а он — в мужа в вытянутой майке, постоянно лежащего на диване с бутылкой пива. Но вопреки прогнозам этого не случилось. Мы по-прежнему любим друг друга и принимаем такими, какие есть, никто не пытается переделать друг друга.







— А быт?







— Для меня никогда не было проблемой молча убрать его носки, лежащие не в том месте. Я вообще не понимаю, почему это должно быть проблемой, ведь это носки твоего любимого человека, или помыть посуду за ним. Мне приятно выполнять свои женские обязанности. А уборка, готовка и прочее, я считаю, исключительно женская обязанность. Я не поддерживаю современную модель семейной жизни, что если женщина работает наравне с мужчиной, то мужчина должен выполнять дела по дому. Это выбор женщины. Мой муж до декрета говорил мне, что если я хочу, то могу не работать или сократить количество смен. Моя работа — исключительно мой выбор. Миша может иногда убраться дома, приготовить вкусный ужин, но это не каждый день. Я считаю, что проблемы быта слишком раздуты в современном обществе и скандалы происходят потому, что в людях много гордыни. Не так сложно спокойно убрать какие-то вещи или приготовить еду, если убираешь и готовишь ты для своих любимых и родных.











— Присутствует ревность?







— Я ревнивый человек, возможно, это связано с моим гороскопом. Но мужа я не ревную. Как-то раз я спросила его, что он думает об изменах, он сказал, что это отвратительно и он очень брезглив. После этого разговора он ни разу не дал повода усомниться в своих словах.







— Случается, что ссоритесь? Гормоны, может быть, эмоции после рождения ребенка зашкаливают?







— Беременность у меня вообще прошла гладко. Я ожидала гормональных взрывов, но муж устроил мне настолько тепличные условия, что у меня просто не было поводов ругаться. После рождения малыша стало немного сложнее, но с Мишей не так просто поссориться, он эмоционально сильный человек и никогда не ведется на провокации с моей стороны. Все мои попытки не увенчались успехом, максимум, что было, — это слегка напряженный разговор. Он понимает, что мне сейчас эмоционально тяжело, я привыкаю к новой роли, поэтому относится ко мне с пониманием.





— Чем занимаетесь в декрете? Лечите соседских кошек и собак?







— Я очень скучаю по своей работе, пока что консультирую онлайн, веду блог в Instagram, немного зарабатываю на нем, и все, что удается выручить с блога, вкладываю в рекламу и раскрутку. Соседи не приносят своих питомцев, так как мы недавно переехали, а вот друзья и знакомые, конечно, обращаются.











— Какие забавные истории случались за время вашей работы?







— Их много, расскажу одну: года три назад ко мне на осмотр пришла девушка с собачкой. Она купила щенка той-терьера и решила убедиться, что с ним всё нормально. Когда я начала осматривать собаку, поняла, что это далеко не щенок, а очень престарелый пес, примерно лет 15. Он был седой, с зубным камнем, оба глаза были поражены катарактой. Мне пришлось огорчить девушку, что ее обманули и продали старую собаку как щенка. Она была расстроена. После этого со временем я забыла этот случай. А недавно мне на осмотр принесли котенка британской породы, с ним была девушка, которая пришла в клинику, чтоб я осмотрела котенка и сказала, точно ли он британский. Я уверила ее, что с котёнком все хорошо, он действительно британец. Мы разговорились, мне вдруг вспомнилась история про ту старую собаку, которую продали как щенка, я начала рассказывать, а девушка говорит: «Так это была я». Вот тут я растерялась.











— У вас есть домашние животные?





— У нас 2 кота — Маркиз и Форик. Одно время я еще повадилась носить домой животных, от которых отказывались их хозяева, потом мы их пристраивали. Муж с пониманием относился к появлению новых животных в доме, но однажды я принесла кота — от него отказались, потому что ему требовалось дорогостоящее лечение. Коту, видимо, не очень у нас нравилось, или он скучал по прежним хозяевам, он начал пакостить и учить этому наших котов, после этого муж попросил больше не приносить «отказников».



