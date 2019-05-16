Шлепки врозь: пары, которые проводят отпуска раздельно, — об изменах и превращении в родственников

Однажды такое решение помогло спасти их брак, теперь они ходят на свидания с другими и счастливы

Долгожданный отпуск — время экзотических пляжей и обязательных катаний на слоне — для многих превращается в поле для выяснения отношений. Один считает, что надо копить на новую машину, другая уже накопили на полбилета в Кемер, он хочет лазить по пещерам с фонарем во весь лоб, она — тянуть коктейль через трубочку в средиземноморском баре. Ответ очевиден: отстаньте от несчастного человека и катите исполнять свои летние мечты, если есть задор и финансы. Корреспондент SHE нашла пары, которые выбрали для себя раздельный отдых, и поговорила с психологом, так ли важно для большой любви, кто, с кем и где проводит время.

Галина, 39 лет, занимается бизнесом







«Наша пара пришла к идее отдыха от семейной жизни не сразу. Мы женаты 13 лет, у нас 2 детей и общий бизнес. После свадьбы мы амбициозно хотели быть 24 на 7 вместе, стать друг другу лепнейшими друзьями, бизнес-партнерами, родителями, правой и левой рукой одновременно. Через 4 года выяснилось, что у нас все получилось, только вот нас с мужем в физическом плане тошнит друг от друга. Дальше были психологи, коучи, подачи на развод, деление жилплощади и в итоге второй ребенок. В тот декрет мне было так горько, что я не нашла ничего лучше, чем с двухмесячным ребенком на три месяца уехать в Грецию. Я просто собрала вещи, взяла деньги и уехала. Старшая дочь осталась с мужем, свою часть рабочих обязанностей я могу выполнять онлайн, и муж, безусловно, пошел мне на уступки.







Через месяц я перестала себя чувствовать роботом по подаче молока и решению экономических вопросов, варильщиком каши утром на всех и личным тайм-менеджером. Я почувствовала себя, как до замужества. Начала с удовольствием общаться с людьми, на меня начали обращать внимание мужчины. Это непередаваемое ощущение, когда приятный мужчина просто подсаживается к тебе за столик поболтать, а ты сидишь и ощущаешь, что ты больше не деревянная. Что здесь ты играешь непривычную и так давно забытую для себя роль.

За три месяца Галина превратилась из задерганной мамы и бизнесвумен, которая постоянно что-то решает, в женщину, которой хотела бы быть

Мне помогло мужское внимание. И осознание, что я могу уйти от мужа, и жизнь будет продолжаться, и даже может быть приятной и классной. После моего возвращения в сентябре через месяц ко мне переехал муж (до этого мы уже жили раздельно). Я не отговаривала и не настаивала. В конце концов у нас общие дети. Где-то через 3 месяца у нас восстановились супружеские отношения, как у мужчины и женщины. С этого момента у каждого из нас своя приватная жизнь, мы не проводим вместе все выходные и отпуска, но ценим семейные вечера. У меня появилось хобби, связанное с духами, я часто бываю в командировках. Да, я могу позволить себе флирт и свидания. Думаю, муж тоже. Зато наш брак жив, и мы по отдельности существуем, как мужчина и женщина, и это даже по внешности заметно окружающим. Теперь я не понаслышке знаю, почему многие женщины с годами как будто вянут, а мужчины становятся похожи на сосредоточенных маринованных грибков».







Даша, 29 лет, старший менеджер в рекламном агентстве





«Чаще всего получается, что мы с Лешей ездим в отпуск по отдельности и выбираем разные места и форматы отдыха. Когда мы начали встречаться, через месяц я собралась на Кипр. Он выразил желание поехать со мной. Весь отпуск я хотела провести у бассейна и на море, на второй день я заметила, что ему неимоверно скучно. Мне было обидно — у нас только все начинается, все должно быть на подъеме, а тут кислая мина. Ему хотелось постоянно куда-то ехать, а я не понимала бесполезность носиться по острову по жаре, если красивый закат, море и пляж под боком. В итоге отпуск прошел скомканно, мы вернулись домой, и все как-то наладилось, впечатление сгладилось, и показалось, что все не так плохо.





Было круто до момента, пока мы с общими друзьями не решили поехать во Вьетнам через месяцев 8. Там подтвердилось, что мой любимый терпеть не может жару и безделье, а еще ему не нравится Азия. Запахи, своеобразная еда, влажность. В середине отпуска он заболел, сильно отравился. Это совсем допортило все впечатление. Но и тогда меня не остановило ездить с ним вместе. После свадьбы мы поехали в свадебное путешествие на Краби по моей инициативе, где Леша уже, не скрывая, со второго дня хотел домой, шутил, когда это закончится. А я обожаю Азию, и мне было ужасно мало тех 9 дней. И обидно за потраченные деньги, ведь мы копили на этот отпуск, и это было непросто.





После этого я приняла историческое решение не упрашивать его на совместные отпуска, и в наших отношениях отпала большая проблема. С тех пор прошло 5 лет, я каждый год минимум 2 раза езжу в азиатское направление, и каждый раз на отдыхе у меня получается взглянуть на расстоянии на свой брак и мужа. Оценить их как бы по-новому, соскучиться. Он меня спокойно отпускает, созваниваемся, но без особого контроля, никто никого не пытается на чем-то поймать. На отдыхе я часто встречаю неадекватную реакцию со стороны людей: как это, ты замужем, но ездишь одна. Как это муж тебя отпускает. Ничего никому не объясняю, конечно, каждый в меру своей испорченности думает.







Супруг тоже имеет право собраться в любую сторону света, но мы друг друга всегда приглашаем вежливо и осведомляемся о планах, чтобы никому не было обидно.





Осенью Леша хочет в Хорватию и Боснию, собирается поехать с друзьями, сейчас эта поездка на стадии планирования. Я немного волнуюсь, ведь мальчишки больше склонны друг друга подначивать к тусовкам, но это все на уровне здорового собственничества. Ему я не выскажу и не покажу свое волнение и буду вести себя достойно, не названивать и не требовать отчета.





Иногда мне бывает немного обидно — я вижу счастливые пару на пляже, которые с упоением наслаждаются друг другом и природой. Мне хочется тоже красивые фотки в купальнике с мужем. Но я останавливаю себя от бабской истерики глупой, потому что понимаю, что не может все быть идеально. Муж — отдельный человек со своими желаниями, ему нельзя, как хомяку, взять и приказать кайфовать».





Психолог Ирина Мамаева считает, что нельзя однозначно сказать, полезен или вреден раздельный отдых для отношений. Многое зависит от того, сколько пара находится в браке, какие увлечения у каждого из супругов и как они обычно проводят отпуск.





По словам эксперта, раздельный отдых может быть в парах, где интересы и представления об отдыхе у супругов сильно различаются.





«Также раздельный отдых рекомендуется парам, в которых половинки устали друг от друга, есть много конфликтов и недопонимания. Оказавшись далеко друг от друга, у каждого из супругов есть возможность посмотреть со стороны на свои отношения, переоценить их», — считает Ирина.





Психолог считает, что если супруги постоянно находятся вместе, то за время раздельного отдыха они успеют соскучиться друг по другу, и это придаст новизны их отношениям, а заодно напомнит о давно забытых чувствах к своему партнёру.





«Раздельный отдых — важный показатель доверия между партнёрами. Если супруги легко отпускают друг друга, значит они уверены в себе и в партнёре», — заключает эксперт. Но при совместном отдыхе пара получает новые эмоции и впечатления, которые могут стать хорошим фундаментом для дальнейшей жизни.





По мнению Ирины, любой отдых — неважно, совместный или раздельный — является лакмусовой бумажкой супружеских отношений.





«Если семейная жизнь на ладан дышит, то любой из видов отдыха может её добить. При совместном отдыхе супруги будут бесконечно ссориться и предъявлять претензии друг другу. При раздельном — тоже претензии, только по другому поводу и уже на расстоянии», — рассказывает психолог.





Ирина советует при любом виде отдыха учитывать интересы обеих сторон. Например, не стоит соглашаться на какой-то вид отдыха, только исходя из желания угодить другому. Хуже ехать куда не хочешь, принося в жертву свои желания. Такая жертва не будет оценена. Тот, кто согласился против воли, будет постоянно недоволен и тем самым испортит отдых и себе, и партнёру.





Также психолог предлагает искать компромисс: если одному из супругов принципиален совместный отдых, а второму — раздельный, в конце концов можно провести часть отдыха вместе, а часть — по раздельности.





Специально для SHE Ирина дала несколько советов тем, кто все же принял решение отдыхать по отдельности.





1) Важно заранее обсудить, поставить все точки над «и» — почему именно такой вид отдыха будет для пары наиболее приемлемым.





2) Самое главное — открыто обсуждать все возникающие вопросы, чтобы в будущем не было недопонимания, обид и недомолвок.





3) Также заранее нужно решить все технические вопросы: сроки, бюджет, с кем будут дети, как часто супруги будут созваниваться в отпуске.





Эксперт уверена — нельзя сказать, что раздельный отдых может привести к измене.







«Если супруг / супруга в принципе склонны к измене, это может произойти где угодно. Если человек боится отпустить партнёра в отпуск одного из-за страха измены, то тут опять возникает вопрос доверия в паре, которое либо есть, либо нет и мало связано с отдыхом. Некоторые партнёры боятся отпустить партнёра даже к друзьям, не то, что на отдых», — рассказывает Ирина.





Чтобы обосновать свое мнение, эксперт приводит два примера:





1) Пара поехала вместе на отдых, девушке стало плохо на сильном солнце, и она осталась в номере. Парень пошёл гулять один, познакомился с туристкой, которая отдыхала одна. Знакомство закончилось в номере у новой знакомой.





2) Пара, которая состоит в отношениях 10 лет, приняла решение впервые провести отпуск по раздельности: он поехал в деревню ловить рыбу и колоть дрова, она — нежиться на море в Турции. Итог: вернувшись после отпуска через 2 недели, супруги поняли, что очень сильно соскучились друг по другу, и давно угасшие эмоции вспыхнули с новой силой. Мысль об измене даже не возникла ни у одного из супругов на протяжении всего отпуска.







Поэтому, по мнению Ирины, вероятность измены мало зависит от того, совместный отдых или раздельный.







А вы отдыхаете всей семьей? Или выбираете раздельный отдых, потому что не сходятся вкусы на досуг? Как бы вы отреагировали, если бы ваш супруг/супруга собрался провести отпуск без вас? Делитесь мнениями в комментариях под статьей.