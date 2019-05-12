1. Устаревшая верхняя одежда


Стилист советует: если сомневаетесь, на что тратить, вкладывайте все в верхнюю одежду
Стилист советует: если сомневаетесь, на что тратить, вкладывайте все в верхнюю одежду


«Во-первых, потому что зима у нас длится полгода. Во-вторых, потому что дешевая верхняя одежда выдает себя с потрохами и за счет внешнего вида, и за счет отсутствия морозоустойчивых свойств. И в-третьих, потому что верхняя одежда — это как хорошая машина, когда лучше один раз вложиться и забыть о ремонте или замене на несколько зим», — считает Натали.


Эксперт советует обратить внимание на пальто или длинный пуховик, напоминающий пальто, хорошую дубленку или куртку-парку. А избавиться — от приталенных коротких курток и курток из блестящей кожи.


2. Неуместный декор и блестящие рубашки


«Превратят вас немного в Киркорова»: 7 любимых мужских вещей, которые стоит выкинуть прямо сейчас


«Обращайте внимание на пуговицы. Вспомните, как выглядят пуговицы на медицинских халатах — пластмассовые и блестящие, как детали от китайских детских игрушек. Такие пуговицы дешевят любую вещь, будь то пальто или белая рубашка. Любой посторонний декор заставляет вещь выглядеть театрально и рискует превратить вас немного в Киркорова. Поэтому, если хотите, чтобы одежда выглядела дорого, — никаких золотых вензелей, вышивки и крупных логотипов быть не должно», — комментирует стилист.


Также Натали советует избавиться от блестящих рубашек, которые все надевали на свадьбы и юбилеи в далеком 2009 году.


«С тех пор прошло уже много времени, а "стильные" рубашки до сих пор в ходу у некоторых представителей мужского пола. Если в вашем шкафу до сих пор присутствует что-то подобное, избавьтесь от этого поскорее. Мода на такие рубашки не вернется никогда», — считает Натали.


3. Джинсы-скинни 


«Превратят вас немного в Киркорова»: 7 любимых мужских вещей, которые стоит выкинуть прямо сейчас


Несколько лет подряд мужские джинсы-скинни оставались на пике популярности. Больше всего эта модель полюбилась молодым парням и мужчинам до 35 лет. Сейчас, по словам стилиста, узкие джинсы уходят в забытье. На смену тесным джинсам пришли штаны, зауженные книзу, и брюки с защипами.


4. Мужские бусы


«Превратят вас немного в Киркорова»: 7 любимых мужских вещей, которые стоит выкинуть прямо сейчас


«Летом часто вижу мужчин в этом аксессуаре. Если вам больше 18 лет и вы не сёрфингист, живущий на Бали, носить бусы вам строго-настрого запрещено. Такой аксессуар заставляет вас выглядеть в глазах окружающих молодящимся дяденькой, а если вам нравятся подобные вещи, выберете что-нибудь из металла, тонкое и стильное», — комментирует Натали любовь к бусам.


5. Ремень с крупной вычурной пряжкой


«Превратят вас немного в Киркорова»: 7 любимых мужских вещей, которые стоит выкинуть прямо сейчас


По наблюдениям эксперта, некоторые мужчины всерьез считают, что ремень с крупной пряжкой поможет заявить о себе, заставит всех обратить внимание на выдающиеся достоинства его обладателя. Но такой ремень может быть использован только для фотосессии. А вот кожаный ремень с классической пряжкой — универсальный аксессуар, который никогда не выйдет из моды.


6. Спортивные штаны всегда и везде


«Превратят вас немного в Киркорова»: 7 любимых мужских вещей, которые стоит выкинуть прямо сейчас


Удобные трикотажные «спортивки» предназначены для тренировок в спортивном зале. Также их можно использовать в качестве домашней одежды. Однако такие брюки совсем не предназначены для повседневного ношения и выходов в свет.


«Мужчины же, которые не вылезают из треников, просто невежды и лентяи. Если вам просто нравится спортивный стиль, подберите для себя брюки из денима или плащевки в стиле кэжуал», — советует стилист.


7. Обтягивающие футболки


«Превратят вас немного в Киркорова»: 7 любимых мужских вещей, которые стоит выкинуть прямо сейчас


По мнению эксперта, рубашки из тонкого трикотажа, а также укороченные и приталенные футболки в обтяжку хорошо смотрятся только на идеально сложенных мужчинах. Если же вы далеки от идеала — замените это более современными мужскими классическими сорочками или объёмными футболками.