«Много приятных молодых людей приходят поодиночке»: 10 красоток — о том, где знакомиться в городе

Пятница, вечер, в центре города народу в два раза больше, чем днем. Атмосфера тусовки — музыка из разных уголков, в уже открывшихся летниках женщины за бокалом вина о чем-то оживленно болтают со своими спутниками, в воздухе аромат пиццы. Группка парней на мотоциклах неизменно играет мускулами напротив «Академии кофе», и обязательно две-три подружки прогуливаются вдоль улицы туда и обратно, как хищницы на охоте. Корреспондент SHE тоже прогулялась с фотоаппаратом в пятничный вечер и спросила у встреченных девушек, в каких заведениях в городе можно отлично отдохнуть и, если это интересует, встретить того самого мужчину.

Лолита, 20 лет, и Екатерина, 22 года, работают в сфере красоты











«Нам нравится Pub-501, потанцевать ходим в Mishkin&Mishkin. Тратим около 2000–3000 рублей. Мы не знакомимся в заведениях, не тот контингент. Думаем, нужны более спокойные места, свое может встретиться, когда пойдешь мусор выбрасывать».







Надежда, 29 лет, менеджер











«Мы с подругой сейчас долго искали где поесть и остались недовольны, были в "Перчини", там долго несли еду и в заведении грязно. Хорошее место La Trenta, там всегда уютно. "Жан Хуан Лу" — неплохое, но там темновато, низкий потолок и создается ощущение, что там мало места. Где познакомиться? Расскажите, мы с подругой пойдем прям сегодня. Хотя, наверное, познакомиться можно где угодно, но парни сейчас слишком трусливы».







Марина, 35 лет, бухгалтер











«В последнее время если мы куда-то идем, то только поесть, с танцами как-то не складывается в Новосибирске. Бывает, даже уезжаем в Томск, там есть клуб Teatro. Поесть ходим к Денису Иванову или в "Сыроварню". Тратим по-разному, смотря пьем ли мы вино и сколько мы хотим потратить. Есть прекрасное место "Гречка", там на тысячу можно поесть вдвоем, а в том же In Vino или в "Сыроварне" можно и пять, и семь тысяч оставить. Я замужем, мы всегда вместе с мужем. Недавно были во Friends, там масса свободных девушек, но вряд ли там удастся завести перспективное знакомство, лучше пусть это будет случайное знакомство — ты приехала мыть машину, а там раз — и мужчина мечты».







Маргарита, 24 года, менеджер











«Я очень люблю куда-нибудь ходить, особенно в караоке. У нас есть свое секретное место, название не скажу, там очень мало людей, не хочется, чтобы их стало много, тогда мы не попоём. Поесть ходим в Peoples или в рестораны Дениса Иванова. Тратим обычно от 1000 рублей на человека, смотря что хочется. От самой девушки зависит, познакомятся с ней или нет, это может произойти хоть где, не обязательно ходить в заведения. Мы с моим молодым человеком познакомились случайно — он помог мне добраться до дома».





Татьяна, 29 лет, работает в банке











«Мы с друзьями уже давно не танцуем, у нас нет нормальных заведений, клубная сфера изжила себя. Вчера мы для себя открыли место "Дом культуры", сегодня снова туда пойдем, это веганское кафе, там вкусный тайский рис. Чтобы хорошо посидеть, покушать, зайти туда и туда, уходит тысяч пять. А где люди знакомятся, мне самой интересно».





Анастасия и Алиса, 19 лет, учатся











«Чаще ходим в кальянные — "Крафт", "Фабрика", из ресторанов — Federico Fellini, "Жан Хуан Лу", иногда Friends. Там много разных людей, есть приятного вида мужчины, думаем, у свободной девушки есть все шансы познакомиться».







Анастасия: «Знакомиться нужно идти в театр. В "Красном факеле" бывают спектакли не в большом зале, а в кафе, много приятных молодых людей приходят поодиночке».





Диана, 28 лет, предприниматель, и Анастасия, 25 лет, визажист









«Мы чаще ходим или в кафе, или в бары. Из винных — советуем Le Pin и Pardon my french, там можно вкусно поесть, уютно посидеть, выпить хорошего вина. Еще нравится "Баранжар", Park Cafe, бар Friends. Мы не танцуем, поэтому подсказать не сможем, где весело. Суммы оставляем разные, на человека от 2000 рублей. Мы замужем, не знакомимся, но предполагаем, что во Friends можно встретить интересных мужчин. Вообще, познакомиться можно где угодно, хоть на улице».

