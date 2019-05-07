«Мамку он так вообще не слушается»: 3 суперпапы, которые проявили космическую смекалку (ми-ми-ми)

Главный воспитатель в семье — всегда мама, строгая, и боже упаси провиниться, даже страшно подумать. А вот с папой можно веселиться напропалую, он свой, не сдаст: можно и по лужам шлепать, и пиццу на ужин есть, и даже играть на ударной установке. Корреспондент SHE поговорила с тремя молодыми отцами — они поделились взглядами на воспитание своих детей и небольшими лайфхаками, как же ловко они справляются с маленьким иногда непослушным чудом или сразу с двумя (а мамы так не умеют).









Андрей, 30 лет, директор бара

Двое детей: сын Максим, 3,5 года, и дочь Ева, 2 года











«У меня двое мелких. Два этих жука — это хулиганский тандем, эта пара бандитов была бы неуправляемой машиной, если бы мы заранее не подготовились к такому развитию событий. Первое, мы договорились с супругой, что именно разрешим детям быть детьми. Хочешь пожевать песка — давай, но потом зубы будут скрипеть, учти. Хочешь намочить ножки в море? Давай, пробуй, только вода еще холодная, потому что весна. Ноги замочишь если, то сразу домой пойдем, чтоб ты не заболела. Договорились? Надо поймать паучка, лови, только не раздави и не реви, если укусит, договорились? Вот эта ключевая штука. Детям мы не приказываем, а договариваемся.











Всё больше и больше слов они понимают, различают интонации и четко следят за исполнением договора. Например: "Сына, ты уже большой мальчик, а не ребенок. У тебя есть своя кроватка для больших мальчиков, а у мамы с папой своя. Конечно, налью йогурт, но только поставлю его на тумбочку, чтоб ты мог его с утра выпить. Договорились?". Моя основная цель — отвлечь его от негатива в сторону самостоятельного сна в кроватке — достигнута. Йогурт потом убираем в холодильник и отдаем с утра, а то потом проблем не оберешься: "Батя, ты сказал, что йогурт будет с утра стоять, а его тут нет. Ты что, меня обманул?. А обман — это страшный грех. За него можно и сладостей лишиться".











Есть у меня один еще лайфхак, я называю его "зал спокойствия". У каждого он свой — у Макса это моя левая коленка. Я сажал его туда каждый раз, когда вручал мандаринку или подарок на день рождения, делал определенный голос и прижимал его к себе левой рукой. Так вот теперь, если мне нужно, чтоб он быстро успокоился или отвлекся от зарождающейся истерики, я сажу его именно туда и говорю именно тем голосом. Где-то в подсознании у него эта поза, голос ассоциируются с последующим позитивом, и он, как правило, успокаивается. У Евушки свой зал спокойствия, тоже на коленках, но в позе игры "по кочкам". Схема та же самая».







Александр, 32 года, инженер по бурению нефтяных скважин

Сын Артём, 2 года











«Всё дело в самом ребёнке, все дети разные, и тут главное — найти подход. У меня основной подход сначала такой: "Сына, давай играть и строить самолёт из Lego". Если не прокатывает, то "Скорее пошли смотреть собачку, вон гав-гав!" — даже если ты при этом летишь в самолёте и никакой гав-гав нет. Если и это не работает, то надо оставить малыша наедине с самим собой и подождать, пока он успокоится. Обычно на это уходит 1–3 минуты, потом всё весело и прекрасно. Самое важное, чтобы ребёнок понял, что от него хотят.





У нас пацан, а что любят мальчики? Конечно, футбол. Если он идёт гулять со мной, то мы гоняем мяч, бегаем по лужам или кидаем в лужи камни, приходим домой чумазые, но счастливые. А в последнюю нашу гулянку мы нашли снег (так-то +20 на улице уже), и что мы делали? Правильно, долбили снег палкой, разбивали сугробы. И ещё, с мамой он зубы не чистит, а со мной — каждый вечер.









Если я страшно устал, а сыну хочется играть, — я зову маму на помощь. Если не идёт, то мы клеим наклейки в его альбом наклеек, смотрим книгу, где он тыкает пальчиком на разные картинки, а я ему говорю, что это и какого цвета. Рисуем мелком на доске и учим буквы и цифры. Самое главное, чтобы ребёнок все делал сам, я только слежу. Обувается и придерживается за меня немного, идём за ручку, не тащу его на руках, ест сам. В общем, "сам" — это в приоритете. Мамку он так вообще не слушается, как меня».





Сергей, 31 год, индивидуальный предприниматель

Дочь Пелагея, 4 года









«Я всегда стараюсь решить все дипломатичным путем. Считаю, что очень важно, чтобы в семье каждый умел по-настоящему слушать, искренне выражать свои эмоции, мирно разрешать конфликты, уважать уникальность и достоинство друг друга. У нас с дочкой своя атмосфера, а наши игры в основном направлены на музыкальное, духовное и спортивное направление — мы учимся играть на ударной установке и гитаре, учим песни, стихи, слушаем классическую музыку — очень нравится Бетховен. Бывает, слушаем рок — "Короля и Шута", например, или "Металлику".









Из спорта мы вместе бегаем на беговой дорожке, дома отрабатываем на груше удары руками и ногами, подтягиваемся. По утрам очень любим зарядку. Я пытаюсь занять ее чем-нибудь интересным, например построить замок или убежище для наших автоботов. Или просто включаем любимый мультик. А еще я учу ее ловить рыбу на местных водоемах, ей очень нравится ловить, но в руки большую рыбу брать боится ещё, потому что она начинает биться».



