Нам шишка: 4 опасные прически, которые подчеркивают лишний вес и аппетитные щечки

Идеальная прическа творит чудеса — она и стройнит, и молодит, и в целом преображает до неузнаваемости. Девушкам со стандартным типом лица повезло — что ни накрути, будет смотреться красиво. Но если вы обладательница круглого лица с выдающимися щёчками, то с укладкой волос нужно быть особенно осторожной, иначе рискуете выглядеть карикатурно, а лишние переживания совсем ни к чему. Корреспондент SHE попросила топ-стилиста «Школы стиля Марии Липатниковой» Евгению Разинкину помочь понять, какие прически будут к лицу девушкам с пышными формами. Стилист сделала 4 правильные и 4 неправильные прически и объяснила, какие ошибки совершают девушки и как их избежать, — всё оказалось проще некуда.

Низкий хвост







Самый простой повседневный вариант. Что делают девушки — разделяют волосы на пробор, гладко собирают волосы тугой резинкой. Получается вот такая картина:







Неправильно





С круглой формой лица не рекомендуется делать хвост, открывая уши. Что делаем — тот же пробор, тот же хвост, но обязательно добавляем объем в той зоне, где есть провал. Чаще всего объем делают, ориентируясь на височную зону и макушку: собрать волосы сверху в небольшой треугольник, подчесать.









Выпустить пряди из-под уха, аккуратно собрать назад в хвост. Доработать объем вверху — взять из середины хвоста тонкую прядку и основную часть волос подтянуть вверх. Волосы в зоне резинки можно подколоть невидимкой, чтобы лучше держалось. Чтобы сгладить форму лица, необходимо выпустить несколько прядей вдоль. Вот что получаем в итоге:





Вот так правильно





Шишка внизу





Часто волосы нам мешают, мы зачесываем их назад и собираем в пучок — это удобно, сзади смотрится красиво. Ошибка заключается в том, что снова не проработан объем. У модели свои формы достаточно широкие, а гладко зачесанные назад волосы визуально нарушают пропорции — голова смотрится меньше туловища.





Неправильно





В этой прическе основной момент — работа с передом. Можно сделать любой пробор и смоделировать лицо, но раз уж мы повели волосы назад — добавим объем у лба. Берем несколько прядей и накручиваем их на утюжок или плойку — натягиваем от лица. Если нет ни того ни другого, можно слегка начесать или заплести на ночь косички. Поднимаем от корня и задаем направление прическе, фиксируем лаком. Бока тянуть вверх не нужно, лицо само по себе широкое, боковой объем нужно убрать — достаточно объема вверху и спереди. Сзади накручиваем шишку в любом варианте.









Бывает, что человеку некомфортно, когда совсем открыто лицо, — можно достать несколько прядок по окантовке лица. Для более праздничного варианта можно добавить больше пушистости. Получается совсем другой вид:







Правильно





Высокая шишка





Частый вариант для спортзала — опускаем голову вниз, собираем волосы и закручиваем в тугую шишку или пучок. В итоге получаем прическу «репка». В чем ошибка — снова убрали объём и максимально подчеркнули форму головы.





Неправильно





Первое, что мы делаем, чтобы исправить неудачный вариант, — так же собираем волосы в высокий хвост и закручиваем в каральку, но жгут делаем более высоким и широким. Дальше слегка вытягиваем вверх несколько прядок спереди, фиксируем лаком, закрепляем невидимками. Для более гармоничного варианта можно добавить немного объема по бокам. Чем хаотичнее будет смотреться прическа, тем лучше.









С затылочной части можно выпустить немного волос — утюжком или любым средством для укладки направить их от себя и спрятать вовнутрь, подколоть невидимкой. Это создаст эффект воздушности прически. Гладко зачесанные виски — вариант «панк-рок», для любителей завитушек можно выпустить несколько прядок — и так, и так будет уместно. Около лица волосы можно слегка распушить.





Правильно





Локоны





Накрутить локоны неправильно практически невозможно, а вот неправильно уложить и тем самым подчеркнуть округлость лица — легко. Для того чтобы не получился «барашек», нужно брать широкие пряди — локоны будут крупными и красивыми. Основная ошибка — крутят мелкие пряди, полагая, что так будет больше объема. Объем будет, но визуально он расширит лицо. Чем крупнее прядка, тем более лёгкий локон мы получим, волна будет гармоничнее.





Слева — правильно, справа — неправильно





Накручивать локоны можно на утюжок или на плойку с широким конусом, от лица, не докручивая полностью концы. Важно: вытягивать нужно на прямую линию, утюжок или плойка должны идти на удлинение и смотреть вниз. Дальше важно правильно уложить, лучше всего это сделать руками, а не расческой.









Почему правильно накрученные локоны не распадутся: волос живет в течение дня в прическе вместе с вами и имеет свойство оседать. В каком направлении вы его накрутите, в том направлении он и свернётся. Если накрутить хаотично — он будет биться о бока и не скрутится в единую форму, а максимально сохранит текстуру.