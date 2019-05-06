Нам шишка: 4 опасные прически, которые подчеркивают лишний вес и аппетитные щечки
И 4 правильные укладки, которые помогут почувствовать себя стильно даже с обычным хвостом
Идеальная прическа творит чудеса — она и стройнит, и молодит, и в целом преображает до неузнаваемости. Девушкам со стандартным типом лица повезло — что ни накрути, будет смотреться красиво. Но если вы обладательница круглого лица с выдающимися щёчками, то с укладкой волос нужно быть особенно осторожной, иначе рискуете выглядеть карикатурно, а лишние переживания совсем ни к чему. Корреспондент SHE попросила топ-стилиста «Школы стиля Марии Липатниковой» Евгению Разинкину помочь понять, какие прически будут к лицу девушкам с пышными формами. Стилист сделала 4 правильные и 4 неправильные прически и объяснила, какие ошибки совершают девушки и как их избежать, — всё оказалось проще некуда.
Низкий хвост
Самый простой повседневный вариант. Что делают девушки — разделяют волосы на пробор, гладко собирают волосы тугой резинкой. Получается вот такая картина:
С круглой формой лица не рекомендуется делать хвост, открывая уши. Что делаем — тот же пробор, тот же хвост, но обязательно добавляем объем в той зоне, где есть провал. Чаще всего объем делают, ориентируясь на височную зону и макушку: собрать волосы сверху в небольшой треугольник, подчесать.
Выпустить пряди из-под уха, аккуратно собрать назад в хвост. Доработать объем вверху — взять из середины хвоста тонкую прядку и основную часть волос подтянуть вверх. Волосы в зоне резинки можно подколоть невидимкой, чтобы лучше держалось. Чтобы сгладить форму лица, необходимо выпустить несколько прядей вдоль. Вот что получаем в итоге:
Шишка внизу
Часто волосы нам мешают, мы зачесываем их назад и собираем в пучок — это удобно, сзади смотрится красиво. Ошибка заключается в том, что снова не проработан объем. У модели свои формы достаточно широкие, а гладко зачесанные назад волосы визуально нарушают пропорции — голова смотрится меньше туловища.
В этой прическе основной момент — работа с передом. Можно сделать любой пробор и смоделировать лицо, но раз уж мы повели волосы назад — добавим объем у лба. Берем несколько прядей и накручиваем их на утюжок или плойку — натягиваем от лица. Если нет ни того ни другого, можно слегка начесать или заплести на ночь косички. Поднимаем от корня и задаем направление прическе, фиксируем лаком. Бока тянуть вверх не нужно, лицо само по себе широкое, боковой объем нужно убрать — достаточно объема вверху и спереди. Сзади накручиваем шишку в любом варианте.
Бывает, что человеку некомфортно, когда совсем открыто лицо, — можно достать несколько прядок по окантовке лица. Для более праздничного варианта можно добавить больше пушистости. Получается совсем другой вид:
Высокая шишка
Частый вариант для спортзала — опускаем голову вниз, собираем волосы и закручиваем в тугую шишку или пучок. В итоге получаем прическу «репка». В чем ошибка — снова убрали объём и максимально подчеркнули форму головы.
Первое, что мы делаем, чтобы исправить неудачный вариант, — так же собираем волосы в высокий хвост и закручиваем в каральку, но жгут делаем более высоким и широким. Дальше слегка вытягиваем вверх несколько прядок спереди, фиксируем лаком, закрепляем невидимками. Для более гармоничного варианта можно добавить немного объема по бокам. Чем хаотичнее будет смотреться прическа, тем лучше.
С затылочной части можно выпустить немного волос — утюжком или любым средством для укладки направить их от себя и спрятать вовнутрь, подколоть невидимкой. Это создаст эффект воздушности прически. Гладко зачесанные виски — вариант «панк-рок», для любителей завитушек можно выпустить несколько прядок — и так, и так будет уместно. Около лица волосы можно слегка распушить.
Локоны
Накрутить локоны неправильно практически невозможно, а вот неправильно уложить и тем самым подчеркнуть округлость лица — легко. Для того чтобы не получился «барашек», нужно брать широкие пряди — локоны будут крупными и красивыми. Основная ошибка — крутят мелкие пряди, полагая, что так будет больше объема. Объем будет, но визуально он расширит лицо. Чем крупнее прядка, тем более лёгкий локон мы получим, волна будет гармоничнее.
Накручивать локоны можно на утюжок или на плойку с широким конусом, от лица, не докручивая полностью концы. Важно: вытягивать нужно на прямую линию, утюжок или плойка должны идти на удлинение и смотреть вниз. Дальше важно правильно уложить, лучше всего это сделать руками, а не расческой.
Почему правильно накрученные локоны не распадутся: волос живет в течение дня в прическе вместе с вами и имеет свойство оседать. В каком направлении вы его накрутите, в том направлении он и свернётся. Если накрутить хаотично — он будет биться о бока и не скрутится в единую форму, а максимально сохранит текстуру.
Алёна Золотухина
Фото Ольги Бурлаковой