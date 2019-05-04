Муж её критикует, но она продолжает лепить микроскопические продукты, чтобы не впасть в отчаяние

Ольге Левиной 30 лет, она замужем, воспитывает сына Влада. До декрета женщина работала юристом и даже на самое ближайшее будущее не загадывала то, что станет суперфермером, который будет владеть несколькими огородами. Необычное занятие настигло Ольгу, когда ее сыну было два с половиной года, — появился первый вылепленный болгарский перец, а дальше рукодельницу было уже не остановить. Корреспондент SHE пообщалась с Ольгой — та рассказала про свое увлечение и любовь к саженцам из глины.

Идея лепить маленькие фигурки из полимерной глины пришла к Ольге неожиданно — находкой с ней поделилась знакомая. Решив попробовать, Ольга запаслась для начала пластилином и вылепила болгарский перец.







«Я показала его мужу, ему очень понравилось, сказал — похоже. Я попробовала слепить другие овощи, тоже получилось. Руки страшно хотели лепить, и в этот же вечер мы поехали в магазин для творчества и купили целую кучу разноцветной полимерной глины и инструменты», — рассказывает Ольга о том, как всё начиналось.







Вариантов, как проводить время в декрете, не сильно много, поэтому развивающие игры для детей во главе списка у каждой мамы. Изо дня в день Ольга с маленьким Владом чем-то занимались: рисовали пальчиками, губками и кисточками, пересыпали крупу, делали пенку венчиком, собирали разные веточки и шишки в парке, лепили картины из пластилина на бумаге и каждый день вешали новую на холодильник.







В декрете сибирячку настигла рутина, и она решила найти хобби, которое поможет ей справиться с эмоциональным выгоранием





«Когда у тебя рождается первый ребенок, ты не ожидаешь, что тебя ждет. Я всегда хотела спать, и сил катастрофически не хватало. Бабушек и дедушек в Новосибирске нет, мы были вдвоем с сыном весь день, а вечером приходил папа — мой спаситель — и подменял меня. Мы ждали его как Новый год, выходные дни стали практически праздником для нашей семьи», — делится молодая мама.







Сын рос, с каждым годом становился все самостоятельнее, а Ольгу настигло чувство эмоционального выгорания и чувство, когда каждый день похож на предыдущий.





«Я жила будто в дне сурка, а поменять что-то нет возможности, куда-то сходить, развеяться, не с кем оставить малыша. Няням я никогда не доверю своего ребенка. У меня была хроническая усталость — я утром просыпалась уже уставшая. Варить, убирать, кормить, гулять, укладывать спать и снова по кругу», — вспоминает Ольга времена декрета.





Привыкшая всегда чем-то заниматься молодая женщина не могла найти себе места, мечтала о собственной работе. Муж Антон предлагал ей найти хобби, но какое? Вязать и шить Ольга не умела.







Ольга никогда не думала о том, что будет делать что-то своими руками





«Никогда не думала, что я буду творить руками. В начале в моем арсенале были зубочистки, кисточка и напольная плитка, на которой я и лепила», — говорит Ольга. Первыми были овощи, потом добавились фрукты и хлебобулочные изделия. С каждым разом партия становилась лучше и больше. Муж предложил Ольге добавить еду — появились и мини-пельмени на тарелке, торты, пиццы: «Развивающие игрушки обязательно должны быть маленькими, чтобы развивать мелкую моторику ребенка, а это напрямую влияет на развитие речи малыша».







С игрушками из полимерной глины можно играть в огород — сажать в кинетический песок, можно играть в магазин, кафе и кухню. Мини-еду можно использовать для кукольного домика. Еще вариант — делать сенсорные коробки, изучать цвета, названия овощей и фруктов. Сортировка — что лишнее, например, три груши и одно яблоко, или отдельно овощи, отдельно фрукты, отдельно ягоды.





Сначала сибирячка делала только овощи и фрукты, а потом добавила мини-сладости и выпечку





«Есть игра, называется "Волшебный мешочек", для детей 3+. Спрашиваем, что съел заяц, и кладем в мешок, например, морковь, капусту, свёклу, все проговариваем вслух. Ребенок запоминает. Просим малыша закрыть глаза и что-то убираем, а потом спрашиваем, чего не хватает. На самом деле вариантов игр очень много», — объясняет Ольга.





Сын Владислав первым испробовал новую игру, придуманную мамой





На создание одной фигурки уходит много времени. Пока ребенок спит, Ольга успевает слепить 6–7 вариантов, а на создание набора уходит около 2–3 недель.





«Сначала я разминаю глину и смешиваю цвета — пытаюсь получить максимально похожий на оригинал. Леплю фигуру, все хвостики и тычинки, придаю фактуру, овощи ведь неидеально ровные. Потом тонирую, запекаю и покрываю лаком готовое изделие», — объясняет мастерица.





Заказы стали появляться после того, как друзья и знакомые оценили игру. Сейчас партии отправляются даже в другие города. Одна фигурка стоит всего 30 рублей за 1 штуку, в то время как аналоги в магазинах предлагают за 150 рублей. Например, набор «Огород», куда входит 22 фигуры и тематические карточки (некоторые наборы Ольга дополнила дидактическим материалом, чтобы детям можно было не только играть, но и учиться), стоит 790 рублей. Чаще всего заказывают набор «По парам» — 96 фигурок. Игрушки очень мелкие, для детей возраста 2+, при условии что ребёнок перерос период «все в рот» или играет и занимается под контролем взрослых. За месяц на игрушках у Ольги получается заработать около 8000 рублей.







На создание одного набора у Ольги уходит 2–3 недели. Игрушки нужно не только слепить, но и запечь, а после покрыть лаком





«В интернете я смотрю идеи, чтобы слепить что-то новое. Какие-то фигурки получаются сразу, какие-то не получаются вообще — бывает, сядешь лепить и никак не получаются даже очень простые вещи, например помидор, или цвет не можешь получить тот, что нужен. Чтобы лепить, нужно настроение и желание творить, когда настроение не то, то и начинать не стоит, ничего не выйдет».







Расширить ассортимент игрушек Ольге предложил муж





Свои изделия она продает через знакомых, недавно создала страницу в соцсетях с небольшим количеством подписчиков, критикует, говорит, в основном муж.







Вариантов игр много, например, можно посадить овощи в кинетический песок, сварить суп или поиграть в магазин. Еще овощи можно погрузить в машину или покормить животных







«Семья у меня всегда на первом месте. Сначала ребенок и муж, а уже потом хобби и лепка. Мое увлечение действительно приносит мне радость, помогает отвлечься от каждодневных забот и дел, а также приносит небольшой доход, что также очень приятно», — говорит Ольга корреспонденту. Сейчас она снова вышла на работу, и времени стало сильно не хватать. Тем не менее свое любимое дело сибирячка не бросает, продолжает лепить игрушки и расширяет ассортимент.

