Идея лепить маленькие фигурки из полимерной глины пришла к Ольге неожиданно — находкой с ней поделилась знакомая. Решив попробовать, Ольга запаслась для начала пластилином и вылепила болгарский перец.


«Я показала его мужу, ему очень понравилось, сказал — похоже. Я попробовала слепить другие овощи, тоже получилось. Руки страшно хотели лепить, и в этот же вечер мы поехали в магазин для творчества и купили целую кучу разноцветной полимерной глины и инструменты», — рассказывает Ольга о том, как всё начиналось.


Вариантов, как проводить время в декрете, не сильно много, поэтому развивающие игры для детей во главе списка у каждой мамы. Изо дня в день Ольга с маленьким Владом чем-то занимались: рисовали пальчиками, губками и кисточками, пересыпали крупу, делали пенку венчиком, собирали разные веточки и шишки в парке, лепили картины из пластилина на бумаге и каждый день вешали новую на холодильник.


В декрете сибирячку настигла рутина, и она решила найти хобби, которое поможет ей справиться с эмоциональным выгоранием
В декрете сибирячку настигла рутина, и она решила найти хобби, которое поможет ей справиться с эмоциональным выгоранием


«Когда у тебя рождается первый ребенок, ты не ожидаешь, что тебя ждет. Я всегда хотела спать, и сил катастрофически не хватало. Бабушек и дедушек в Новосибирске нет, мы были вдвоем с сыном весь день, а вечером приходил папа — мой спаситель — и подменял меня. Мы ждали его как Новый год, выходные дни стали практически праздником для нашей семьи», — делится молодая мама.


Сын рос, с каждым годом становился все самостоятельнее, а Ольгу настигло чувство эмоционального выгорания и чувство, когда каждый день похож на предыдущий.


«Я жила будто в дне сурка, а поменять что-то нет возможности, куда-то сходить, развеяться, не с кем оставить малыша. Няням я никогда не доверю своего ребенка. У меня была хроническая усталость — я утром просыпалась уже уставшая. Варить, убирать, кормить, гулять, укладывать спать и снова по кругу», — вспоминает Ольга времена декрета.


Привыкшая всегда чем-то заниматься молодая женщина не могла найти себе места, мечтала о собственной работе. Муж Антон предлагал ей найти хобби, но какое? Вязать и шить Ольга не умела.


Ольга никогда не думала о том, что будет делать что-то своими руками
Ольга никогда не думала о том, что будет делать что-то своими руками


«Никогда не думала, что я буду творить руками. В начале в моем арсенале были зубочистки, кисточка и напольная плитка, на которой я и лепила», — говорит Ольга. Первыми были овощи, потом добавились фрукты и хлебобулочные изделия. С каждым разом партия становилась лучше и больше. Муж предложил Ольге добавить еду — появились и мини-пельмени на тарелке, торты, пиццы: «Развивающие игрушки обязательно должны быть маленькими, чтобы развивать мелкую моторику ребенка, а это напрямую влияет на развитие речи малыша».


С игрушками из полимерной глины можно играть в огород — сажать в кинетический песок, можно играть в магазин, кафе и кухню. Мини-еду можно использовать для кукольного домика. Еще вариант — делать сенсорные коробки, изучать цвета, названия овощей и фруктов. Сортировка — что лишнее, например, три груши и одно яблоко, или отдельно овощи, отдельно фрукты, отдельно ягоды.


Сначала сибирячка делала только овощи и фрукты, а потом добавила мини-сладости и выпечку
Сначала сибирячка делала только овощи и фрукты, а потом добавила мини-сладости и выпечку


«Есть игра, называется "Волшебный мешочек", для детей 3+. Спрашиваем, что съел заяц, и кладем в мешок, например, морковь, капусту, свёклу, все проговариваем вслух. Ребенок запоминает. Просим малыша закрыть глаза и что-то убираем, а потом спрашиваем, чего не хватает. На самом деле вариантов игр очень много», — объясняет Ольга.


Сын Владислав первым испробовал новую игру, придуманную мамой
Сын Владислав первым испробовал новую игру, придуманную мамой


На создание одной фигурки уходит много времени. Пока ребенок спит, Ольга успевает слепить 6–7 вариантов, а на создание набора уходит около 2–3 недель. 


«Сначала я разминаю глину и смешиваю цвета — пытаюсь получить максимально похожий на оригинал. Леплю фигуру, все хвостики и тычинки, придаю фактуру, овощи ведь неидеально ровные. Потом тонирую, запекаю и покрываю лаком готовое изделие», — объясняет мастерица.


Заказы стали появляться после того, как друзья и знакомые оценили игру. Сейчас партии отправляются даже в другие города. Одна фигурка стоит всего 30 рублей за 1 штуку, в то время как аналоги в магазинах предлагают за 150 рублей. Например, набор «Огород», куда входит 22 фигуры и тематические карточки (некоторые наборы Ольга дополнила дидактическим материалом, чтобы детям можно было не только играть, но и учиться), стоит 790 рублей. Чаще всего заказывают набор «По парам» — 96 фигурок. Игрушки очень мелкие, для детей возраста 2+, при условии что ребёнок перерос период «все в рот» или играет и занимается под контролем взрослых. За месяц на игрушках у Ольги получается заработать около 8000 рублей. 


На создание одного набора у Ольги уходит 2–3 недели. Игрушки нужно не только слепить, но и запечь, а после покрыть лаком
На создание одного набора у Ольги уходит 2–3 недели. Игрушки нужно не только слепить, но и запечь, а после покрыть лаком


«В интернете я смотрю идеи, чтобы слепить что-то новое. Какие-то фигурки получаются сразу, какие-то не получаются вообще — бывает, сядешь лепить и никак не получаются даже очень простые вещи, например помидор, или цвет не можешь получить тот, что нужен. Чтобы лепить, нужно настроение и желание творить, когда настроение не то, то и начинать не стоит, ничего не выйдет».


Расширить ассортимент игрушек Ольге предложил муж
Расширить ассортимент игрушек Ольге предложил муж


Свои изделия она продает через знакомых, недавно создала страницу в соцсетях с небольшим количеством подписчиков, критикует, говорит, в основном муж.


Вариантов игр много, например, можно посадить овощи в кинетический песок, сварить суп или поиграть в магазин. Еще овощи можно погрузить в машину или покормить животных
Вариантов игр много, например, можно посадить овощи в кинетический песок, сварить суп или поиграть в магазин. Еще овощи можно погрузить в машину или покормить животных


«Семья у меня всегда на первом месте. Сначала ребенок и муж, а уже потом хобби и лепка. Мое увлечение действительно приносит мне радость, помогает отвлечься от каждодневных забот и дел, а также приносит небольшой доход, что также очень приятно», — говорит Ольга корреспонденту. Сейчас она снова вышла на работу, и времени стало сильно не хватать. Тем не менее свое любимое дело сибирячка не бросает, продолжает лепить игрушки и расширяет ассортимент.