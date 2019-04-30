«У нас все продавщицы хотят альфа-самцов»: истории сибирячек, которые ходили на курсы по соблазнению

В жестоком мире денег, мужчин и чужих стройных ног бедной хрупкой леди хочется на кого-то опереться. И часто этим кем-то она назначает не себя, а учителя извне, который расскажет, как получить любовь того, кто тебя не любит, и деньги тех, кто тебе эти деньги давать не хочет. Стоп-стоп, мы слишком критичны. Редакция SHE собрала опыт сибирячек, которые потратили деньги и время на тренинги по приобретению женственности, но приобрели нечто иное. И не всегда это пошло им на пользу, хотя и такие случаи есть в материале.









Мария, 35 лет







«Отчаявшись наладить личную жизнь, я увлеклась тренингами по высвобождению женской энергии, созданию в доме атмосферы благополучия и денег. Мне посоветовала их моя сменщица, сказав, что одна ее знакомая так удачно вышла замуж и сейчас уже ждет второго ребенка, встретила мужа в продуктовом магазине.





Там почти везде была одна мысль: чем более беспомощной я буду, тем более сильный самец обратит на меня внимание. Надо сказать, что я и так работала на средней работе, сил оставалось мало на что, а теперь вообще как будто вошла в режим сбережения этой самой энергии. Из внешних изменений — я выкинула все штаны и шорты, начала носить юбки в пол и сарафаны, готовить себе красивые блюда (это, кстати, плюс, и это осталось до сих пор).





После этого тренинга я заметила только отрицательные изменения в своей жизни. Мужчины стали воспринимать меня как будто я старше, чем есть на самом деле, на работе начались конфликты с начальством, и у меня случилась настоящая депрессия. Основная мысль пульсировала, что от меня ничего не зависит, что должен прийти мужчина, который будет обеспечивать, а его нет, и, значит, нет никаких шансов. Я ходила в юбках, а по ночам ревела, сидела на сайтах знакомств — и всё безрезультатно.







Психолог посоветовала мне найти какое-то дело, которое будет занимать меня физически, важно, чтобы это была мелкая работа, которая отвлекала от дурацких мыслей, что я навсегда останусь одна.





В итоге я увлеклась изготовлением мыла ручной работы, а потом домашней соли для ванны и скрабов, мне понравился процесс переливания, смешивания, собирания. Сейчас это дело приносит мне небольшой доход, оно дало мне энергию на мою основную работу, на борьбу с лишним весом. Я больше не думаю про этот бред — про юбки и матку в землю, ношу брючные костюмы, элегантные укороченные брюки. Я для себя решила, что буду одна и не буду цепляться за каждый ремень и ждать благодетеля. В конце концов, я взрослая женщина — это инфантильно. Раз уж я не нравлюсь мужчинам.





И месяц назад я познакомилась с мужчиной в спортзале, пока рано что-то загадывать, но мы дружим, и он интересуется мной в романтическом ключе — я это чувствую. Может быть, кому-то и помогло раскрыть женственность и получить "связь с землей", но для меня эта ситуация стала уроком, что всё зависит только от меня».





Оксана, 32 года





«После рождения второго ребенка у нас с мужем пропал секс. Я решила, что дело в том, что я уже не так красива и стройна, как до беременности, и активно начала читать форумы и смотреть видео, как стать желанной и сексуальной.





Я качала мышцы там, делала разные упражнения для укрепления стенок влагалища и, как все женщины, по ходу делала еще дурацкие и пошлые сюрпризы с ужинами при свечах и пеньюарами. Я покупала шарики и лубриканты, жгла свечи и лила воск под подушку. Стыдно говорить даже. Муж сначала соглашался через силу (инициатива всегда исходила от меня), а потом перестал. Сказал, что мы можем жить как супруги, но он не хочет и ничего с собой поделать не может. В итоге мои накачанные мышцы и пеньюары достались мне же самой. От этого была определенная польза, я себя по-женски стала чувствовать лучше, вернулся тонус, но на улучшение отношений с мужем это никак не повлияло.





В итоге, когда младшему ребенку исполнилось 1,5 года, я вышла из декрета на работу, чтобы разъехаться с мужем, который меня не хочет и не любит. Опеку относительно детей мы решили разделить поровну, я уже даже начала мечтать о том, как я сниму квартиру и мы заживем с детьми, представляла это и радовалась. Но тут муж проявил активность на примирение, я отказалась. Прошло еще полгода, и он уже умолял меня не съезжать и сам активно шел на сближение. Я просто достала его своими плясками вокруг кровати с разным интим-игрушками и приспособлениями по книжке, нужно было отдалиться и посмотреть, что будет. А мышцы влагалища всем советую качать, для здоровья полезно, но если мужчина вас не хочет — это никак не поможет».







Екатерина, 31 год





«Я сходила на тренинг известного мужчины-гуру, который пишет книги, учит женщин в горе хлама выдергивать себе альфа-самцов для жизни. Этот термин не только у него, просто у нас все продавщицы из масс-маркета хотят не ниже чем альфа. После тренинга осталось двоякое ощущение — с одной стороны, такой чуши я давно не слышала. Втирать 100 женщинам, большинство из которых с доходом сильно средним по региону, что они должны ориентироваться на мужчин, которые зарабатывают минимум миллион в месяц. Вопрос из зала: а зачем такому удачливому бизнесмену-миллионеру провинциальная кура из Сибири? И второй вопрос: если не нашелся миллионер, нужно прожить свою единственную жизнь без любви и без счастья быть матерью? Сомнительное удовольствие. Надо отметить, что на этом тренинге было много невдохновившихся. Тех, кто, так же как я, недоуменно оглядывался по сторонам. Были там и полезные моменты, которые точно сделают чью-то будущую или настоящую семейную жизнь лучше. Например, он учит женщин молчать почаще, соглашаться, если нет принципа в вопросе, и не быть постоянно недовольной. Улыбаться людям и стараться со всеми наладить дружескую коммуникацию. Вот это и правда полезные советы».







А вы ходили на женские тренинги? Вам это помогло в жизни? Что было полезного, что вредного? Поделитесь своими историями в комментариях под статьей.