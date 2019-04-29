Поза решает: сексуальные красотки показали, как их фото в интернете отличаются от реальной жизни

Ногу вытянуть, спину прогнуть, живот подобрать, спустя три секунды можно выдохнуть, расслабиться и снова стать собой. Мода на журнальные фотографии неумолимо держит девчонок в тисках, но в жизни даже самая лощеная красотка просто Маша из третьего подъезда. Дома на диване они не сидят в позе кошечки и волосы не всегда имеют свойство блестеть как в рекламе шампуня. Героини статьи SHE показали свои фото без позировок и тонны фотошопа — найдите 10 отличий.

Татьяна, 23 года, руководитель отдела менеджеров кинокомпании, фрилансер











«Я не боюсь показаться смешной или получиться плохо на фото. Но для снимков в ленту всегда стараюсь подобрать оптимальный ракурс. Себя люблю любую, но и приодеться нравится. Что обо мне подумают — абсолютно неважно. Я периодически сама люблю показать сначала удачные фото, а потом повеселить неудачными, либо показать себя без косметики с пучком.









Я считаю, отредактированные фото интереснее смотреть, и, к сожалению, ещё не придумали камеру, которая бы передавала то, что видит человеческий глаз. Редактировать фото будут всегда, по крайней мере делать цветокоррекцию. Главное, научиться любить себя такой, какая ты есть. И не переусердствовать с фотошопом своих частей тела».











Ульяна, дизайнер











«Я не заморачиваюсь, делаю несколько кадров, какой-то один будет красивым. Себя принимаю в любом виде, и мне не важно, что обо мне подумают. Если девушке нравится всегда быть идеальной — почему нет, пусть занимается собой. Это вопрос принятия — можно же быть счастливой, заряжать позитивом и сексуальностью просто в майке. Шикарная девушка внутри может быть жутко закомплексованной.











Я всегда разная, но всегда узнаваема, путаницы между мной настоящей и той, что на фото в соцсетях никогда не было. Мне больше нравятся внезапные, неожиданные фотографии, яркие, а не постановочные. У меня мечта — проехаться в поезде, в открытом вагоне, чтобы меня кто-нибудь сфотографировал, или в Индии с монахами».











Анастасия, 23 года, фуд-флорист









«Конечно, как и любая девушка, я хочу выглядеть красиво на фотографии, поэтому стараюсь выбирать выигрышные позы, уместно себя преподнести. Живота у меня нет, да и ножки худые. Когда в жизни все хорошо с фигурой, то и на фото всегда отлично. Я принимаю себя такой, какая я есть, в обычной жизни в основном минимум макияжа, максимум естественности — мне так комфортно.









Мнения обо мне других людей, кроме близких, для меня совсем не важны. Я не думаю, что фотошоп и постановочные фото уйдут насовсем. Люди всегда хотят видеть себя чуточку красивее, поэтому фото в стиле "лайф" с капелькой фотошопа и цветокоррекции будут всегда».





