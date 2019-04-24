1. Приталенные силуэты


«Когда вы перестанете обтягивать свою фигуру аккуратненькими жакетами, эти вещи не украшают вас. Даже платье-футляр сейчас не актуально, альтернатива ему — платье длиной миди и не в обтяжку», — рассказывает Натали. 


По мнению стилиста, костюмы по фигуре, приталенные косухи и блейзеры, футболки в обтяжку с короткими рукавами в этом сезоне окончательно ушли на задний план
По мнению стилиста, костюмы по фигуре, приталенные косухи и блейзеры, футболки в обтяжку с короткими рукавами в этом сезоне окончательно ушли на задний план


«Современный силуэт более расслабленный и свободный, даже если есть приталенность, то плечевой пояс более широкий; современно — это когда есть смешение женского и мужского. В новом году в моду войдут свободный крой и летящие силуэты. Отложите на время облегающие фигуру вещи и купите широкие платья или брюки. Это не значит, что нужно тут же выбрасывать все узкие джинсы и юбки-карандаши. Просто обзаведитесь парочкой модных в этом сезоне вещей и сочетайте их с одеждой из прошлых сезонов», — советует стилист.


2. Пышные юбки


«Это просто бич наших женщин»: 8 модных вещей, которые стоит забыть этой весной (это уже неприлично)


Несмотря на то что в моде свободные силуэты, именно юбки-пачки активно теряют свои позиции в мире моды. Натали советует приобрести не столь широкие, но свободные модели, причем желательно из бархата или замши. 


«В будущем году на пике популярности будет одежда именно из этих материалов, но в крайнем случае купите юбку плиссе, вы же не балерина!» — объясняет свой выбор эксперт.


3. Рваные джинсы с обилием горизонтальных прорех по всей длине


Основная фишка модных рваных джинсов: дыры должны выглядеть так, будто они появились сами. А вот так протереть их очень сложно.


«Это просто бич наших женщин»: 8 модных вещей, которые стоит забыть этой весной (это уже неприлично)


«Если вы хотите полностью открыть бедра, лучше надеть шорты: дыры на джинсах хороши тем, что показывают небольшие кусочки кожи. Кусочки, а не кусища. Огромные прорехи на бедрах выглядят ужасно. Если вы хотите показать ноги, наденьте шорты — и всё будет очень гармонично. Джинсы с прорезями лишь приоткрывают ноги, в этом их прелесть», — рассказывает Натали.


4. Микрошорты


Совсем скоро станет тепло, и на улицах появятся девушки в коротких шортах.


«Это просто бич наших женщин»: 8 модных вещей, которые стоит забыть этой весной (это уже неприлично)


«Хотя на смену интеллектуальной многослойности на подиум вернулся откровенный секс, ультракороткие джинсовые шорты — не та модель, на которую стоит делать ставку в этом сезоне. Городские образы лучше дополнить юбками миди или шортами-бермудами. Если вам хочется надеть шорты, то лучше вспомнить тренд 70-х и носить шорты с прозрачными черными колготками, это выглядит более стильно и современно», — советует специалист.


5. Вещи с вышивкой


Несколько лет подряд вышивка была повсюду — на футболках, джинсах, кедах и косухах.


«Это просто бич наших женщин»: 8 модных вещей, которые стоит забыть этой весной (это уже неприлично)


Но правильно подобранные джинсы и белая футболка будут смотреться выигрышно и без такого декоративного элемента. Если вы хотите украсить образ, то лучше выбирайте украшение, заколку с жемчужинами или яркий пояс, крупные серьги.


6. Украшения в комплектах


«Это просто бич наших женщин»: 8 модных вещей, которые стоит забыть этой весной (это уже неприлично)


«Аксессуары можно надевать различных размеров, и они не обязательно должны представлять собой комплект, давно ушли те времена. Это могут быть украшения даже из разных материалов. Например, длинные бусы можно надеть с тонкой цепочкой. А к ним добавить еще более короткую цепочку с кулоном», — советует стилист.


7. Вязаные летние сапоги 


«Это просто бич наших женщин»: 8 модных вещей, которые стоит забыть этой весной (это уже неприлично)


Они безнадежно устарели, и это все знают. Но есть женщины, которым они все равно нравятся (именно форма). Натали советует заменить эту модель на сандалии-гладиаторы, они вновь займут лидирующие позиции в сезоне весна/лето-2019.


8. Балетки с круглым носом


«Это просто бич наших женщин»: 8 модных вещей, которые стоит забыть этой весной (это уже неприлично)


«Это просто бич наших женщин, они неактуальны и несовременны. Очень удобны, чрезвычайно милы, но мода на них прошла. Я рекомендую отказаться от этих моделей. Естественно, выбросить балетки и купить туфли на 10-сантиметровом каблуке — не решение. Заменяйте удобное удобным: вводите в свой гардероб кроссовки, кеды, слипоны, лоферы», — рассказывает Натали. 


Стилист подчеркивает, что это всего лишь ее рекомендации, но конечное решение всегда остается за вами.


Есть у вас что-то из перечисленных вещей? Планируете расставаться или наденете, несмотря ни на что? Делитесь мнениями в комментариях под статьей.