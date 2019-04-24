«Это просто бич наших женщин»: 8 модных вещей, которые стоит забыть этой весной (это уже неприлично)

Как правило, антитрендами становятся вещи, за которыми несколько сезонов назад упорно охотились все. Большинство вещей (особенно базовых) можно носить каждый сезон, но есть «модные якоря», которых стоит избегать после окончания срока давности. Кстати, покупая такие вещи, тоже стоит учитывать, что вы вряд ли их сможете носить десятилетиями, поэтому инвестиционной такую покупку не назвать. Персональный стилист Натали Дорохова специально для SHE перечислила 8 вещей, которые носить уже даже неприлично, и предложила альтернативу.

1. Приталенные силуэты







«Когда вы перестанете обтягивать свою фигуру аккуратненькими жакетами, эти вещи не украшают вас. Даже платье-футляр сейчас не актуально, альтернатива ему — платье длиной миди и не в обтяжку», — рассказывает Натали.







По мнению стилиста, костюмы по фигуре, приталенные косухи и блейзеры, футболки в обтяжку с короткими рукавами в этом сезоне окончательно ушли на задний план





«Современный силуэт более расслабленный и свободный, даже если есть приталенность, то плечевой пояс более широкий; современно — это когда есть смешение женского и мужского. В новом году в моду войдут свободный крой и летящие силуэты. Отложите на время облегающие фигуру вещи и купите широкие платья или брюки. Это не значит, что нужно тут же выбрасывать все узкие джинсы и юбки-карандаши. Просто обзаведитесь парочкой модных в этом сезоне вещей и сочетайте их с одеждой из прошлых сезонов», — советует стилист.







2. Пышные юбки











Несмотря на то что в моде свободные силуэты, именно юбки-пачки активно теряют свои позиции в мире моды. Натали советует приобрести не столь широкие, но свободные модели, причем желательно из бархата или замши.





«В будущем году на пике популярности будет одежда именно из этих материалов, но в крайнем случае купите юбку плиссе, вы же не балерина!» — объясняет свой выбор эксперт.





3. Рваные джинсы с обилием горизонтальных прорех по всей длине





Основная фишка модных рваных джинсов: дыры должны выглядеть так, будто они появились сами. А вот так протереть их очень сложно.









«Если вы хотите полностью открыть бедра, лучше надеть шорты: дыры на джинсах хороши тем, что показывают небольшие кусочки кожи. Кусочки, а не кусища. Огромные прорехи на бедрах выглядят ужасно. Если вы хотите показать ноги, наденьте шорты — и всё будет очень гармонично. Джинсы с прорезями лишь приоткрывают ноги, в этом их прелесть», — рассказывает Натали.





4. Микрошорты





Совсем скоро станет тепло, и на улицах появятся девушки в коротких шортах.











«Хотя на смену интеллектуальной многослойности на подиум вернулся откровенный секс, ультракороткие джинсовые шорты — не та модель, на которую стоит делать ставку в этом сезоне. Городские образы лучше дополнить юбками миди или шортами-бермудами. Если вам хочется надеть шорты, то лучше вспомнить тренд 70-х и носить шорты с прозрачными черными колготками, это выглядит более стильно и современно», — советует специалист.





5. Вещи с вышивкой





Несколько лет подряд вышивка была повсюду — на футболках, джинсах, кедах и косухах.









Но правильно подобранные джинсы и белая футболка будут смотреться выигрышно и без такого декоративного элемента. Если вы хотите украсить образ, то лучше выбирайте украшение, заколку с жемчужинами или яркий пояс, крупные серьги.





6. Украшения в комплектах









«Аксессуары можно надевать различных размеров, и они не обязательно должны представлять собой комплект, давно ушли те времена. Это могут быть украшения даже из разных материалов. Например, длинные бусы можно надеть с тонкой цепочкой. А к ним добавить еще более короткую цепочку с кулоном», — советует стилист.





7. Вязаные летние сапоги











Они безнадежно устарели, и это все знают. Но есть женщины, которым они все равно нравятся (именно форма). Натали советует заменить эту модель на сандалии-гладиаторы, они вновь займут лидирующие позиции в сезоне весна/лето-2019.





8. Балетки с круглым носом









«Это просто бич наших женщин, они неактуальны и несовременны. Очень удобны, чрезвычайно милы, но мода на них прошла. Я рекомендую отказаться от этих моделей. Естественно, выбросить балетки и купить туфли на 10-сантиметровом каблуке — не решение. Заменяйте удобное удобным: вводите в свой гардероб кроссовки, кеды, слипоны, лоферы», — рассказывает Натали.





Стилист подчеркивает, что это всего лишь ее рекомендации, но конечное решение всегда остается за вами.





Есть у вас что-то из перечисленных вещей? Планируете расставаться или наденете, несмотря ни на что? Делитесь мнениями в комментариях под статьей.