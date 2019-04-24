Холостячки апреля: «Брать и жёстко воспитывать — нет, я в это уже наигралась»

Эти сибирячки считают, что даже если вам немного за 60, это не повод перестать искать большую любовь

Кто придумал, что после определенного возраста женщине сложно устроить личную жизнь, проще посвятить себя кошкам, борщам и воспитанию внуков? Этот нелепый стереотип давно устарел. Наоборот, имея опыт предыдущих браков или брака за плечами, взрослых детей и финансовую стабильность, женщина вольна делать то, что ей вздумается, и влюбляться в том числе. Корреспондент SHE поговорила с женщинами старше 40 лет и спросила, какие мужчины их привлекают и каковы шансы встретить любовь, когда тебе немного за 30. Кроме того, они назвали мужские качества, которые огорчают их, и ответили на вопрос, готовы ли меняться сами ради отношений.

Марина, 49 лет, тренер по плаванию











«Я считаю, что женщинам за 40 уже достаточно сложно выйти замуж, а вот построить краткосрочные отношения вполне возможно. Мешают обычно два фактора: страх повтора негативного опыта, когда женщина укоренилась в своей позиции — я права; и потребительское отношение — я хочу, чтобы он пришел и развел мои беды руками, женщины не хотят трудиться ради отношений.







Я хочу выйти замуж. В мужчинах ценю ответственность, жизнерадостность и целеустремленность. Возраст важен — меня напрягает, когда на контакт идут молодые, лет на 5 младше меня, я начинаю опасаться, нет уверенности, что отношения могут быть долгосрочными в силу физиологических потребностей мужчины. Предел — он старше меня на 10 лет, но я готова рассматривать варианты, потому что не раз встречала приятные исключения.







Мне важна не столько финансовая сторона, сколько рабочий статус мужчины — как долго он работает на одном месте, как часто меняет работу, его отношение к ней. Если у него свое дело и я вижу, что он заинтересован в его развитии, буду поддерживать и при минусах, и при нулях.











Если попросит поменяться — я готова обсуждать, вопрос, какие сроки мне выставят и в какой форме подадут. Например, если он мне скажет, чтобы я похудела, — я расстанусь, такое отношение показывает степень того, насколько мужчина повзрослел. Если говорить про какие-то отдельные качества, когда мужчина пробует подстроиться под свою женщину, но это вышибает его из состояния спокойствия, — я готова пойти навстречу, потому что мне важен комфорт человека, который рядом со мной. Если я попрошу его что-то изменить в себе и услышу конкретное "нет" — задумаюсь, насколько продолжительными будут эти отношения и готов ли человек сохранить меня. Брать и жёстко воспитывать — нет, я в это уже наигралась.







Меня огорчает то, что мужчины сегодня рано сдаются, пробуют сесть на шею женщины, даже если они самодостаточны и самостоятельны. Не нравится, когда после 40 лет они машут на себя рукой: я такой, какой я есть, неуклюжий, толстый и неповоротливый. Мне важно, чтобы мужчина следил за собой, я всегда помогу ему в этом».







Елена, 62 года, пенсионерка, работала учителем











«Шансы встретить новую любовь есть, но очень небольшие, количество мужчин в стране и так меньше, особенно самостоятельных, ответственных и непьющих, а с возрастом…



С годами в мужчинах я стала ценить готовность прийти на помощь, аккуратность. В молодости больше привлекала внешность, манеры. Воспитание — и тогда, и сейчас.







Я не против отношений, но вот официально замуж не хотела бы. Думаю, что незначительная разница в возрасте (+/– 5 лет) может быть. Наличие интеллекта обязательно, с мужчиной должно быть интересно. Вопрос финансов тоже актуален. Хамство, нарциссизм и пьянство — категорически нет.







Я думаю, в моем возрасте что-то поменять в себе ради отношений будет уже трудно, но возможно, в пределах разумного, конечно. Насколько сильно будет влиять опыт прошлых отношений на новые, думаю, зависит от психологической зрелости женщины и цели новых отношений».







Светлана, 50 лет, репетитор по математике











«Шансы завести отношения и выйти замуж у женщины после 40 лет есть, только выбор значительно меньше. Мешает приличная разборчивость при отсутствии приличного выбора. Сказывается опыт прошлых отношений, в чем-то он помогает обходить грабли, а в чем-то вместо построения отношений мы играем в квест "Обойди все грабли и немедленно найди новые". Я сейчас нахожусь в пассивном поиске, скажем так.



Мое мнение о человеке складывается из двух составляющих: сам человек как личность и его отношение ко мне. Иногда второе даже важнее. Например, харизматичный, умный, волевой, обаятельный мужчина при отсутствии интереса к моей персоне особо не привлечет, это "выставочный экземпляр". Мне важно общее чувство юмора, общая волна. Мелочность, жадность и педантичность оттолкнут. Считаю, что личность изменить невозможно, а привычки — да, если встанет такой вопрос.











Возраст играет роль — мне комфортнее, когда мужчина незначительно старше. Не так важен род профессии, как профессиональная состоятельность. Весьма привлекает, когда человек любит свою работу. Финансовая составляющая важна, мы же живем не в колбе с идеальным газом. Как самодостаточной женщине мне комфортнее с мужчиной, для которого финансовые вопросы не остроактуальные. Я не думаю, что мужчины опасаются независимых женщин, скорее они не хотят сложностей и оценочного отношения. Сильная женщина ассоциируется с антиженственностью. Многим же хочется "душечку"».







Зоя, 41 год, кондитер











«Если женщина молода душой и ей интересна жизнь, шансы встретить любовь и выйти замуж велики. В молодости мужчины привлекали меня внешностью, а с возрастом я стала обращать больше внимания на характер — имея опыт за плечами, ты уже знаешь, что хочешь от своего избранника. Для меня важно, чтобы мужчина был решительным, ответственным, надежным, заботливым. Хочется, чтобы обо мне заботились, решали мои проблемы.







Я думаю, мужчина может быть и младше, и старше меня (ненамного), возраст не имеет значения, так же как профессия, главное, чтобы работал. Финансовый аспект — да, но это не значит, что он обязательно должен быть миллионером. Если так произойдет, что мой мужчина попросит меня что-то поменять, я постараюсь это сделать. Не люблю, когда мужчина обманывает, когда жадный или эгоист.







Считаю, что если прошлый опыт был неудачным, от нового всегда ждешь только положительных эмоций. Хотя именно опыт прошлых отношений может мешать женщине начать новые, плюс характер, дети. В своих прошлых отношениях я не была в браке, мы просто расстались. Сейчас — да, я хочу выйти замуж».







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