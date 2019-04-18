Убери свои руки: 12 ошибок маникюрщиц, которые будут стоить вам красоты

Если ваш мастер совершает хотя бы одну из них — бегите (но можно рисковать и дальше)

Бьюти-индустрия железной хваткой вцепилась в женщин и держит их в рабстве уже который год. Салонные уходовые процедуры стали доступными и само собой разумеющимися — сделать брови, ресницы, привести в порядок ногти, какие тут вообще могут быть вопросы. С лицом мы можем справиться и дома, а сделать качественно маникюр — возникают сомнения. Мастеров ногтевого сервиса в каждом районе предостаточно — стоит лишь ввести в поисковое поле нужное слово и страницы «Маникюр Новосибирск» выпадут внушительным списком. Корреспондент SHE поговорила с экспертом — топ-мастер салона красоты NABS Маргарита Конных рассказала, почему стоит обходить стороной мастериц на дому, и назвала самые распространенные ошибки в маникюрном деле — это может быть опасно.

Святое правило мастера маникюра — до блеска обработать инструменты, а уже потом оказывать услугу. Обработка состоит из трех этапов, и если пропустить один или поменять местами, все пропало. Сначала нужно продезинфицировать все пилки и щипцы, затем подготовить их для стерилизации и простерилизовать. Просто побрызгать спиртом — не вариант.







Самое важное — дезинфекция. Инструменты замачивают в специальном растворе в нужной консистенции на 15 минут. Развели много — бактерии не уничтожились, а ушли в спячку. Развели мало — магии не произошло вообще.







Второй этап — подготовка к стерилизации. Всё, что было замочено, необходимо промыть под проточной водой и смыть раствор. Остатки органики и всё, что осталось на инструменте — промыть под дистиллированной, почистить латунной щеткой металлические инструменты, с синтетическим ворсом многоразовые. Просушить.





Если на первых двух этапах что-то пошло не так, стерилизация бессмысленна. Запечённые в сухожаровой печи бактерии, которые потом могут оказаться под ногтем, — мало приятного. В идеале — стерильно-чистые инструменты мастер кладет в печь при температуре 200 градусов на 1,5–2 часа — должен погибнуть даже самый вредный грибок. Хитрые мастерицы покупают на «Алиэкспресс» дешевый стерилизатор — гласперлен, который уже много лет как устарел, там нет тех необходимых 200 градусов, поэтому не верьте цилиндру с шариками.





После печки инструменты помещают в специальный крафтовый пакет — тут-то и предоставляется случай подловить недобросовестного мастера. Если маникюрный набор достали откуда-то из под стола, лучше просто уйти: есть риск подхватить заразу. Все инструменты из пакета должны быть вскрыты при вас.





Проверить, правильно ли обработаны инструменты, можно двумя способами — капните на щипцы для обрезания кутикулы специальным раствором (продается в маникюрном магазине), если они окрасились, дела плохи. В случае с крафт-пакетом — после вскрытия индикатор должен поменять цвет на тот, что указан на упаковке.





Очень часто мастера неоднократно используют инструменты, которые должны быть одноразовыми, — в целях экономии, оказывая услугу соседкам, подругам или работая в небольшом салоне с невысокой проходимостью. Одноразовые инструменты должны извлекаться из пластикового пакета и выбрасываться после окончания работы, а многоразовые — обрабатываться по всем правилам СанПиН.





Важно знать, что существует эстетический маникюр и медицинский. Если кажется, что ноготь выглядит нездорово, нужно пойти к врачу, а не в салон за укрепляющим маникюром и витаминами. Для медицинского маникюра необходим специальный сертификат. Мастер от незнания отпилит торчащий ноготь или обрежет заусенец, а последствия могут быть ужасными.





Работать нужно только с профессиональными материалами. Часто мастера-самоучки не учитывают этого, хотят сэкономить, заказывают дешевые подделки. В материалах не от производителя много химикатов, которые, попадая на кожу, вызывают аллергию. Бывают случаи, когда лёгкой сыпью не отделаешься. Есть универсальные препараты, гипоаллергенные. Нет ничего страшного в том, если вы попросите бутылек и изучите состав.





Спор, что лучше — аппаратный маникюр или обрезной, разрешить невозможно. Оба вида маникюра имеют место быть. Для влажной кожи рук подходит классика, для сухой — фреза. Просто знайте, что в классическом маникюре есть свои нюансы — при распаривании руки (помните ванночки с мылом?) происходит травматизация ткани. В ответ на травму кожа нарастает быстрее, что выглядит неэстетично. Такой маникюр быстро придет в негодность.





Дома у мастера отсутствует понятие сервиса — вы приходите к кому-то домой, в личное пространство. С вами общаются расслаблено, на дружеской ноте, границы стерты. Бегает кошка, плачет ребенок, на кухне что-то готовится — а должно быть идеально чистое рабочее место. Аппаратный маникюр дома — плохая идея. Часто мастера не чувствуют, как работает фреза, и спиливают покрытие так, что видно капилляры, после такого маникюра ногти нужно укреплять. Свое недовольство предъявить некому. Скандалы вам ни к чему, а экономия всего рублей 200. Сервис важен — это гарантия и защита прав.









Подпилить ногти — кажется, что может быть проще, но даже здесь совершаются ошибки. Ногти не пилят как забор — туда-сюда, это чревато расслоением. Сначала в одну сторону по направлению роста, потом в другую. Пилки с алмазным напылением и стеклянные лучше не использовать, по той же причине — ногти будут слоиться.







Не следует снимать покрытие ацетоном. При размачивании жидкостью потом легко счистить покрытие с верхним слоя ногтя и повредить пластину. Должно остаться немного покрытия, как подготовительного материала для следующего. Это обеспечивает более долгую носку. Ацетон — химия, он сушит ноготь, тот начинает слоиться.





Нужно повышать квалификацию. Вариант «отучиться и 10 лет работать по одной технике» — не самый удачный. Меняются технологии, материалы и тенденции. Даже инкрустация стразами сейчас выглядит иначе, чем 5 лет назад, — совсем другой стиль. Нужно идти в ногу со временем.

