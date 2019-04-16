Была пацанкой, стала леди: сибирячки, которые кардинально изменились (и стали популярны у мужчин)

Эти девушки носили кеды и широкие штаны, коротко стригли волосы, и со спины порой сложно было понять, кто перед вами — парень или девушка. Ни одного платья или милой кофточки с розовым медведем в гардеробе, каблуки причислялись к атрибутам зла, косметика туда же. Но однажды их мировоззрение сильно поменялось — корреспондент SHE поговорила с тремя сибирячками, которые в прошлом ходили в образе мальчика, и спросила, что подтолкнуло их на перемены. Теперь этих красавиц с первого взгляда просто не узнать, проверьте сами.

Ольга, 28 лет, работает в сфере продаж











«Раньше я всегда была в движении, удобство было в приоритете. Считала, что успевать везде на каблуках и в платье — невозможно, так и привыкла. Подруги всегда настаивали: померь да померь платье, вот это накрась, но хоть чуть-чуть — и вот я уже вижу до и после, мне нравится. Процесс изменения был постепенным, я изменилась не резко. В итоге поняла, что можно одеться и красиво, и удобно, нужно только постараться собрать такой образ. Сейчас в моем гардеробе 70% — женственные вещи, в них я чувствую себя лучше. Мне нравятся юбки-трапеции, карандаши, всякие платья — это очень удобно и красиво. Я начала носить каблуки, хотя кроссовки с платьями и юбками тоже хорошо смотрятся, главное — подобрать. Пижамный стиль и вещи оверсайз не нравятся вообще. У меня подружка, любительница одеваться в стиле "секси кэжуал", она меня и вдохновляет.







На фото Ольга последняя справа





Я выбираю более натуральные вещи, где минимум синтетики. Подбираю новые к уже имеющимся, ходить по магазинам до сих пор не очень люблю, выбираю дни, когда в ТЦ немного людей, готовлюсь заранее. Раньше, когда я была как пацанка, всю школу и университет мне об этом говорили, советовали переодеться. Советы это хорошо, обижаться не на что, надо все пробовать: на вешалке оно одно, на фигуре уже иначе. Я стараюсь к себе прислушиваться, чтобы мне нравилось.





Поддерживать новый образ мне несложно, я сильно не заморачиваюсь: макияж 10 минут, одеваюсь за три минуты — я ценю свое время. На своем опыте скажу: мужчина обратит внимание на женщину на каблуках, хотя чаще зависит от предпочтений мужчины и общества, в котором находишься. Но если я одеваюсь, например, блузка, юбка-карандаш, каблуки и легкий макияж, то мне и двери открывают в бизнес-центре, и коллеги здороваются, улыбаются, даже говорят: "Все бы девушки так ходили, и на работу бы хотелось приходить". После моего преображения у меня появился парень. С ним я всегда стараюсь выглядеть женственно и нежно».





Юлия, 27 лет, домохозяйка











«Я с детства занималась спортивными танцами и больше дружила с мальчиками. Одежду уличного стиля подбирать легко, я покупала ее только в двух магазинах, сейчас они уже закрыты. Я не помню, чтобы мне говорили, что я выгляжу как мальчик, но если даже и говорили, то я пропускала мимо ушей, так как считаю, что внешний вид — личное дело каждого человека.







Мужчины обращали на меня внимание так же часто, как и сейчас, когда я в платье. Все зависит не от того, какая одежда на человеке, а какой настрой внутри него. Можно быть красивым и ярким снаружи и абсолютно неинтересным внутри, люди это чувствуют.











В таком стиле я проходила 10 лет. Причиной смены имиджа послужил сериал "Секс в большом городе", в один момент мне резко захотелось обновить гардероб и сменить прическу. Изменения происходили постепенно — сначала научилась делать макияж, потом сменила одежду и обувь, стала носить каблуки, платья, юбки. Но до сих пор для меня табу — глубокие вырезы на блузах, короткие юбки, та самая кричащая сексуальность, которая слишком привлекает взгляды. Одинаковые девушки привлекают одинаковых мужчин, которым нужно много одинаковых девушек в один момент. Безвкусно в них все — от прямых идеальных волос до формы и высоты каблука.











Бурной реакции на смену стиля не было, так как я всю жизнь время от времени меняла стиль, и мое окружение к этому привыкло. А вот мои друзья, которые меня не видели года с 2012-го примерно, очень удивились, когда увидели меня в новом образе, наговорили комплиментов. Не скажу, что со сменой стиля я сильно изменилась внутренне. Но однозначно — стала более уверенной, я довольна собой».







Ульяна, 27 лет, индивидуальный предприниматель









«Я всегда занималась спортом, музыкой, вела активный образ жизни. Выбор одежды очевиден: я носила то, в чем мне удобно. До женственности мне не было абсолютно никакого дела, я не чувствовала себя девушкой. Родители, друзья всегда воспринимали меня такой, какая я есть. Большинство моих подруг, кстати, были как раз таки прям девочки-девочки. Мне никто ничего не навязывал, не советовал, потому что все знали, что если я не хочу — не сделаю. Мама шла в ногу с моим вкусом, сама покупала мне что-то удобное. Я могла надеть на праздник платье для галочки, чтобы порадовать близких.





Впервые я увидела себя по-другому в 11-м классе на последний звонок и выпускной. Мне на заказ сшили и форму, и платье, я тогда почувствовала себя на миллион долларов, мне понравилось это ощущение. Я считаю, что к женственности ты приходишь с возрастом, раскрываешься внутри. И когда у меня начал проявляться интерес к платьям и каблукам, мои близкие только порадовались, начали советовать, что с чем надеть.









Безусловно, мужского внимания прибавилось, говорят же, что внимание мужчины к женщине увеличивается с высотой её каблука. Мужчины любят глазами, люди всегда встречают по одежке. Если высокая стройная девушка наденет красивое платье и туфли, на нее обратят внимание абсолютно все, не только мужчины.





Сейчас такое время, что очень сложно определить, что такое женственность, — спортивные костюмы с каблуками, границы стерты. Перья, блестки, пайетки я бы не надела. Мне больше близка простая красота, скромная, подчеркнутая естественность. Если одеться вычурно — а что тут подчеркивать, если нечего подчеркнуть. Погрешности и минусы во внешности одежда должна скрывать, это же основа образа. Я против шаблонов и искусственной красоты. Естественность и натуральность всегда будут в моде».