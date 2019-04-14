«Мама смотрела как на дикую»: 5 сибирячек, которые отказались от алкоголя. Вообще не пьют ни капли!

Бокал вина в пятницу вечером для этих девушек совсем не нужен для создания праздничной атмосферы, и даже самый обаятельный мужчина не уговорит их отречься от своих взглядов и принципов. Более того, то, что мало-мальски связано с самым лёгким алкоголем, для них неприемлемо или вообще противно. В разное время каждая из героинь статьи SHE по личным причинам решила отказаться от спиртных напитков, а одна из девушек и вовсе ни разу не пробовала ничего крепче чая. Сибирячки поделились своими наблюдениями: коллеги им не верят, друзья уходят или сожалеют, что у единственного непьющего человека в компании нет прав. В остальном же — сплошные плюсы.

Екатерина, 28 лет, работает в сфере оптовых продаж











«Любая встреча с подругами, друзьями, коллегами приводила к тому, что становилось очень весело и мы шли продолжать куда-нибудь в клубы. Ситуация, когда ты ночью или под утро добираешься до дома и при этом не совсем отчетливо это помнишь, наутро меня пугала. Поэтому я выпивала редко, быстро пьянела, следующий день пропадал, а для меня это критично. В пятницу ты куда-то идешь, в субботу отлеживаешься, остается воскресенье, потом работа, мне уже тяжеловато.







В прошлом году я дала себе установку меньше выпивать, специально чаще стала бывать за рулем. А с нового года решила не пить совсем и спустя время поймала себя на мысли, что мне и так весело, и так смешно. Какие-то моменты отдыха я чувствую острее, и без алкоголя мне круто. Где-то в компании я спокойно пью, например, чай, или могу выпить безалкогольного пива — сам вкус мне нравится, с рыбой. Курю кальян, без никотина, мне тоже нравится.











Я не испытываю страданий от того, что опьянение меня не настигает. Сейчас, видя пьяных людей, я представляю, что они ощущают, и не хочу этого, не хочу утром болеть. Исключены казусные ситуации — выпивший человек может что-то лишнее сказать, оказаться в тех местах, где не надо быть. Я адекватно реагирую на нетрезвых людей, нет ни отвращения, ни неприязни. Если только совсем неадекватные — таким, я считаю, пить вообще не стоит. Или хотя бы не в общественных местах.







Раньше я пила вино или шампанское, иногда что-то покрепче. Алкоголь давал расслабленность, раскрепощенность, а без него, мне кажется, появилось чувство более наполненного видения мира, у меня гораздо больше впечатлений, например, от отдыха на природе. Плюс самочувствие — я занимаюсь спортом, бегаю, чувствую физический подъем. Бывало, поначалу спрашивали: "Ты что, беременна?". Сейчас перестали. Выпить не уговаривают, у меня характер: если я сказала нет, значит нет. Мы с мужем оба приняли такое решение, у меня есть поддержка».







Кристина, 27 лет, работала в банке, сейчас в декрете











«В 17 лет я приехала в Новосибирск поступать в университет. Началась разгульная студенческая жизнь, и продлилась она примерно до 22 лет. В этот период был пик веселья, мы тусовались как могли, употребляли крепкий алкоголь, молодость позволяла, похмелья не было, я была стойкой к тому же. С одной стороны, вспоминать весело, с другой — стыдно.







После окончания учебы, начав работать, я уже задумалась, что стоит сократить количество спиртного, но не старалась. Пик случился в августе 2017 — я летала к родным в Читу, и две недели прошли под эгидой алкоголя. Я не следила за питанием, за количеством выпитого и по возвращении домой увидела себя совсем с иной стороны — целлюлит, живот, состояние кожи отвратительное. Я пришла в ужас, впала в депрессию и решила, что пора брать себя в руки, заниматься спортом. Я поняла, что хочу категорично завязать с алкоголем. Тогда же я познакомилась со своим будущим мужем, он старше меня, и мне не хотелось, чтобы он видел во мне образ гулящей девочки. Общение с людьми, которые праздно проводят свою жизнь, посчитала нужным прекратить.











С декабря 2017-го я не пью совсем. И отказ от алкоголя не означает, что я перестала веселиться. На работе коллеги подшучивали какое-то время, не верили. Самый главный компанейский человек — трезвенник, как же так, как ты сможешь? Все с шуткой: "А что, беременна? А что — антибиотики?". Но в последнее время уже не слышу даже это.







Я считаю, что для веселья пьет молодежь, для расслабления — те, кому за 30. Заметила, что с возрастом количество выпивающих людей в любом окружении сокращается. Сейчас я могу по лицу человека определить, сколько он пьет, особенно девушка. Черты лица другие. Для меня это поразительное наблюдение — я засияла без алкоголя. Ушел целлюлит, улучшилась кожа лица, цвет. Мне легко, я чувствую тело, тонус, волосы стали шикарного качества, стали быстро расти. Я смогла быстро забеременеть и идеально отходила все 9 месяцев.







У меня появилось колоссальное отвращение к пьяным людям, не могу их видеть, особенно девушек, мне отвратительно смотреть на шатающихся людей, отвратительно их слушать, доходит до того, что одолевает ужас и паника. И это все подтверждает то, что я сделала правильный выбор».







Анна, редактор











«Я никогда не отказывалась от алкоголя — я его не пробовала. Мне не запрещали родители, у меня совершенно обычная, не консервативная семья. Просто культура выпивания прошла мимо меня. Я никогда не встречалась с давлением сверстников на эту тему и к людям, которые выпивают бокал вина за ужином, отношусь совершенно толерантно. Даже наоборот, иногда говорю мужу, что с его стрессом на работе стоит в пятницу выпить. Сама же я равнодушна к любому виду алкоголя. Друзья часто сожалеют, что я единственный человек, который не пьёт и одновременно не водит машину.







Я не вижу в отказе от алкоголя какую-то сверхмиссию. Поэтому ничего особенного это мне не даёт, никаких бонусов. Это просто как часть диеты, как быть вегетарианцем или мясоедом. Разве это определяет вас как человека? Думаю, что нет. Все эти разговоры про трезвость лишены смысла. Я считаю, что человек должен делать то, что доставляет ему удовольствие, в рамках УК РФ, конечно, и если бокал вина делает его счастливее, просто дайте ему бокал вина.











Пару раз меня уговаривали выпить во время путешествия по Грузии, но это объяснимо тем, что на Кавказе есть свои традиции выращивания винограда и производства вина, местные жители очень этим гордятся и хотят с тобой этой культурой поделиться. Вот тут гостеприимные грузины действительно обижались, их слегка шокировало то, что я не пробовала алкоголь. Я довольно веселый человек: иногда, когда мне звонят в понедельник и я начинаю что-то, бурно смеясь, рассказывать, меня спрашивают: "Ты точно не пьяная? Никто не может быть таким радостным в понедельник утром".





Меня раздражают хамство и глупость, но часто это совершенно не относится к нетрезвым людям. До тех пор, пока человек не нарушает социальные нормы и не переходит мои границы, все окей».







Маргарита, 24 года, не работает











«Я очень быстро пьянею, мне не нравится вкус алкоголя, и страдаю эметофобией. Иногда появляется желание выпить чего-нибудь, но страх рвоты берёт вверх. Я решила не пить алкоголь спонтанно. Просто в компании друзей все пили, а у меня даже тяги не было. Даже запах иногда отталкивает. Отвращение к пьяным всегда было, отталкивает очень запах перегара. Зачастую поведение отвратительное, если человек излишне пьян и не контролирует свои действия.





Раньше я могла выпить бокал вина или открыть бутылку пива, сделать несколько глотков и оставить. Думаю, алкоголь давал мне лишь быстрое опьянение, клонило ко сну. Обычно друзья подталкивали, мол, собираешь нас, а сама не пьёшь, но мне не нужен алкоголь, чтобы наравне с выпившими веселиться.







Уже 5 лет я ничего не употребляю, но перемен никаких не вижу, я не выпивала так, чтобы отразилось на здоровье. Сейчас у меня дикая зависимость от колы, заведомо зная, что проблемы с пищеварением, я не могу отказаться».







Марина, 28 лет, в декрете











«Каждый раз организм говорил: "Как же мне плохо", — даже от малых доз мне было не очень хорошо. Окружение и моя слабость не давали мне перестать пить совсем — в юном возрасте предпочитала пиво, повзрослев — легкий алкоголь, крепкий очень редко. Совсем отказаться не получалось. Потом организм сам решил мне помочь — я начала болеть. И думаю, если бы не употребляла алкоголь совсем — не болела бы.







Сначала компания не восприняла: "Ты что, нас не уважаешь?". Я говорила: "Что за бред, я не пью, потому что болею". Надо мной подшучивали на работе, мама тоже интересно отреагировала: «В смысле ты не пьешь? Даже кагор на пасху?". Пыталась мне налить, я отказывалась, а она смотрела как на дикую. Спустя время от меня все отстали, а я поняла, как это круто — не пить совсем.











Примерно 4 года назад я перестала употреблять алкоголь, страшнее я переживала отказ от сахара, была дикая ломка. Когда болезнь отступила, я подумала: "Может, бокал вина не будет чем-то страшным?". Попробовала, но почувствовала только вкус спирта и поняла, что не хочу. Здоровье пошло в плюс, я родила ребенка. Теперь наутро после праздников я не болею, а раньше 1 января был для меня днем, выкинутым из жизни, было чувство, будто я болела за всю компанию, даже немного выпив, — такой организм у меня.







Раздражение на пьяных людей было, но незначительно. В компании сидеть и смотреть, как на глазах пьянеют твои друзья, не слишком приятно, граница между твоей адекватностью и их новым миром стерта. В таких случаях я уезжаю, а они веселятся дальше».

