«Такой сюрприз — я в шоке»: 6 пар, которые поженились только что, — об идеальном подарке на свадьбу

Среди них 17-летняя невеста, которая хочет квартиру и машину, но согласна на любовь близких

Пятница — самый популярный день, чтобы жениться. Около Дворца бракосочетания неизменно из года в год стоит хотя бы один лимузин, летают шары, перепуганные голуби и пробки от шампанского, счастливые молодожены позируют фотографам, а веселые гости начинают пританцовывать уже на месте. В последний рабочий день недели корреспондент SHE сфотографировала 6 пар, которые только что официально стали семьей. Новоиспеченные мужья и жёны рассказали, как у них всё начиналось, поделились переживаниями о свадьбе и рассказали, что хотели бы получить в подарок на торжество.

Мария, 25 лет и Михаил, 25 лет

Медработники











Мария: «Я хотела замуж за Мишу, он сделал мне предложение через киндер-сюрприз: подарил шоколадное яйцо, которое я не стала сразу есть, а бросила в сумку. Мы вместе уже 6 лет, со студенчества. Познакомились в общежитии, через три месяца начали встречаться. Свадьбу подготовили за две недели, тратимся по минимуму — примерно 40 000 рублей».





— Если бы на свадьбу дарили не деньги, что бы вы хотели получить?



Мария: «Внимание».

Михаил: «Квартиру».







Полина, 23 года и Иван, 24 года

Работают











Полина: «Я ожидала предложения, хотела».



Иван: «Я готовился в течение года к моменту, как сделаю предложение. Больше, наверное, настраивался».







«Долгое время мы были друзьями в одной компании, в университете вместе были в творческом коллективе — я пела, а Ваня танцевал. Лет через 5 мы поняли, что хотим быть больше чем просто друзья. К свадьбе подготовились очень быстро, без каких-либо сложностей. Общий бюджет примерно 150 000 рублей. Никуда не полетим, но хотелось бы в Таиланд, подарок могли бы взять путевкой».





Анастасия, 25 лет и Александр, 28 лет

Работают в автомобильной сфере











«Мы познакомились во "ВКонтакте", Саша написал мне первый, я отреагировала отрицательно, но он был настойчив. Встретились, а дальше все очень стремительно понеслось. Спустя 7 месяцев решили пожениться — Саша спросил, люблю ли я его, и сделал мне предложение. В июле будет год, как мы вместе. К свадьбе мы подготовились за 4 месяца, было волнительно, опасались, что что-нибудь не успеем. Летом поедем отдыхать, будет свадебное путешествие. Если бы подарки можно было выбирать — мы бы выбрали дом».







Ксения, 24 года и Владислав, 24 года

Учатся, работают в продажах











Ксения: «Мы познакомились в колледже, знакомы лет 8, а вместе мы уже больше 5 лет. Я не ожидала предложения».



Владислав: «Но пора было его сделать, у нас скоро родится ребенок, жизнь движется. Я сделал предложение Ксюше дома. Мы во вторник подали заявление, сегодня уже расписываемся. Вместо денег мы бы хотели путёвку куда-нибудь».







Екатерина, 27 лет и Александр, 29 лет











«Мы вместе 2 года, а знакомы уже 10 лет. Одно время мы не общались, был долгий перерыв. Во "ВКонтакте" я увидела, что у Саши день рождения, поздравила. Он спросил, как у меня на личном, я поняла, что сейчас меня пригласят на свидание, — и у нас все закрутилось с первого дня. Через полтора года он сделал мне предложение — сюрприз дома: я готовила на кухне, он разложил розы по квартире, я их собирала, а в спальне был огромный букет, я его взяла, и Саша спросил меня, выйду ли я за него замуж. К свадьбе мы готовимся с октября, бюджет — около 300 000 рублей. Полетим во Вьетнам или Тунис. Мы бы хотели квартиру, трехкомнатную, в центре».





Дарина, 17 лет и Данил, 18 лет

Окончили школу











«Мы вместе полтора года, познакомились в школе, Данил на год старше. Через два месяца после знакомства начали встречаться. Я ждала предложения — на 14 февраля он устроил мне сюрприз, разложил лепестки роз и свечи в виде сердца, я была в шоке. Свадьбу готовим сами, случаются сложности, потому что быстро — а чего тянуть. Мы бы хотели квартиру и машину, но это слишком большие и дорогие подарки, нам достаточно любви близких».

