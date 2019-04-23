Каждая 3-я женщина сталкивается с такими проблемами, но не все знают, что это надо лечить

Иногда вопросы об очевидных вещах приводят в замешательство своей неочевидностью. А нормально, что живот к вечеру становится больше? Не вредно ходить весь день с втянутым или напряженным животом? И почему нижняя часть живота набухает после еды? А еще, например, чем объяснить расстройство желудка перед важной встречей или собеседованием. Редакция SHE попросила основательницу школы женского здоровья «Я здорова», акушерку и клинического психолога Лидию Величко рассказать о самых частых проблемах в этой области, которым мы не придаем особого значения, а зря.

По мнению Лидии, урон красоте и здоровью живота могут нанести несколько факторов.





Пожалуй, самый очевидный — это жир.





«Сколько жира норма? Измеряем сантиметровой лентой талию, она не должна быть больше 80 сантиметров. Иначе это уже нарушение здоровья и, как следствие, лишний вес. И бороться надо не с лишним весом, а за здоровье», — считает специалист.





«Небольшой же жирок вполне допустим, благодаря ему вырабатываются половые гормоны. А это стабильный цикл, хорошее либидо, подтянутая кожа, отсутствие сухости. Да и многим мужчинам определенная мягкость женских тел нравится», — рассказывает Надежда.





А вот диастаз — неочевидная и часто недиагностированная проблема

«Это растяжение соединительной ткани и расхождение прямых мышц живота обычно бывает после родов. Проявляется тем, что живот как будто как у беременной, особенно после еды. Чреват нарушением пищеварения и опущением органов», — объясняет эксперт.





«Каждая третья женщина, которая нам встречается после родов, — с диастазом, но есть случаи, когда этот диастаз не несет функциональные нарушения, он скомпенсирован. А есть женщины, у которых он несет много побочных эффектов: опущение кишечника, опущение органов таза, нарушение пищеварения, и здесь важнее даже не само наличие диастаза, а как она с ним живет», — добавляет Лидия.





Специалист рассказала, как проверить самостоятельно, есть у вас диастаз или нет. Нужно лечь, ноги согнуть в коленях, приподнять голову и чуть-чуть лопатки. Живот естественным образом напрягается. Специально напрягать не нужно. И вот теперь надо руками прощупать живот от грудины до лобка. Если по средней линии пальцы проваливаются внутрь — это диастаз. Если живот выпирает, то это нескомпенсированный диастаз.







Третий вариант проблемы — это вялый живот, слабые мышцы.





«Это и некрасиво, и не про здоровье, проблемы те же, что у диастаза. Кстати, и поясница скоро заболит, а может, и заклинит. Слабый живот бывает даже у худеньких. Как проверить? К вечеру живот становится больше, особенно внизу. При попытках втянуть живот — не получается удерживать его втянутым долгое время. Напряженная поясница», — рассказывает Лидия.





По мнению эксперта, также не избежать проблем и стройным девушкам, которые извели себя диетами и закачали живот кранчами (это упражнение — скручивание корпуса, сокращение расстояния между грудью и тазом путём сгибания позвоночника), особенно если в анамнезе есть роды. В таком случае высока вероятность опущения и плохого пищеварения, запоров, сбоя цикла, сниженного либидо, болезненных месячных и болей во время секса.





«Кранчи опасны тем, что может быть опущение органов. С каждым кранчем повышается внутрибрюшное давление. И если есть хоть малейшая слабость тазового дна, будет опущение. Органы как бы выстуживаются — кишечник, матка», — комментирует эксперт.





Лидия уточняет, что красивый и здоровый живот не может быть как бы отдельно от тела. Признаки, по которым определяется отсутствие поводов для беспокойства, — это хорошая осанка, легкость и подвижность в теле, красивая подтянутая кожа, регулярный стул — раз в день, и, конечно, высокое либидо, стабильный цикл, безболезненные месячные

Отдельно стоит сказать про живот после беременности и родов.







«Нужно наладить питание и пищеварение, чтобы вырабатывался собственный коллаген и эластин, который поможет немного восстановить ткани. Нужен местный массаж, как минимум просто солью докрасна растирать: по 5 минут через каждые два дня в течение месяца. Большинство растяжек можно сделать незаметными, неброскими, они не исчезнут, но станут значительно аккуратнее», — рекомендует Лидия.







Эксперт советует беременным пользоваться естественным корсетированием — это когда низ живота подтянут и поддерживает живот как корсет. Беременным не стоит ходить с совсем расслабленным животом, так как тогда многократно возрастает нагрузка на поясницу, меняет положение таз и растягиваются ткани живота. Беременной нужно держать осанку, вытягивать позвоночник в вертикаль, иначе она уменьшает домик для ребёнка, «давит на крышу» и в итоге выдавливает тазовое дно.





В норме живот легко подтянут. Он точно не висит расслабленно, но и не напряжён. В идеале — живот снизу подтянут чуть сильнее. Легкий тонус мышц тазового дна и живота у нас есть во время ходьбы, стояния и сидения. Если мы расслабленно валяемся, то и живот расслабляем. Если мы быстро идем, бежим, занимаемся спортом — втягиваем живот сильнее.





Еще одна особенность — внутренние органы живота легко реагируют на стресс.







«С точки зрения телесной психотерапии, живот — это склад неназванных и непрожитых эмоций. Со мной что-то происходит, я это игнорирую, и этот стресс уходит в живот. Нарушается работа пищеварительной системы. И здесь диеты точно не помогут, диеты могут стать костылем, на их фоне состояние ЖКТ улучшается, но проблема не решается. Так и придется всю жизнь на диете сидеть, и с каждым годом она все строже. Решая психический конфликт, сами собой решаются проблемы с ЖКТ», — считает психолог.





По мнению специалиста, здоровый живот начинается с осанки, Лидия советует делать такую простойку каждый день.





«Надо выстроить таз. Он не должен быть отклячен назад. Позвоночник нужно устремить ввысь, прям вытянуть, тогда сразу почувствуете, как энергия бежит по нему, и сил больше будет. И вот теперь живот: пупок слегка внутрь и вверх», — рассказывает эксперт.





«Популярный вакуум, он не про плоский живот. Мышцы живота в упражнении вообще не участвуют, похудательный же секрет его в том, что уходит внутренний отек, застой лимфы и слегка поднимается кишечник, вот и становится живот меньше, это хорошо. Но это не панацея и не решение вопросов живота, это лишь один из инструментов всего комплексного подхода», — замечает Лидия.





А комплексный подход, по мнению специалиста, это:





— Здоровое пищеварение, как следствие, идеальный стул.



— Питаться сбалансированно, чтобы хватало витаминов и микроэлементов, и при этом не страдал кишечник.



— Осанка, осанка и еще раз осанка.



— Упражнения, тонизирующие мышцы живота: что-то близкое к планкам и вакуум.

— Самомассаж кожи живота: щеткой или солью.





Замечали у себя какие-то из перечисленных в статье проблем? Задумывались раньше, что это не норма? Как лечили? Делитесь мнениями в комментариях под статьей.